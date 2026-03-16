Israel asegura que impedirá el regreso de “centenares de miles de residentes” al sur de Líbano hasta que vea garantizada su seguridad

Soldados israelíes se concentran el 16 de marzo en el lado israelí de la frontera con el Líbano, en medio de la escalada de tensión entre Hezbolá e Israel.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha anunciado este lunes que Israel impedirá el regreso de “centenares de miles de residentes” al sur de Líbano hasta que el ejército considere que la seguridad de Israel está garantizada y Hezbolá, anulado. La declaración de Katz, que somete a los 250.000 habitantes de la zona a un desplazamiento forzoso ilimitado en el tiempo, traza paralelismos con la ofensiva en Gaza, donde los israelíes controlan la mitad de la Franja, convertida en una zona de amortiguación, tras sembrar la destrucción en el territorio palestino. Una estrategia militar que Katz traslada ahora “a las aldeas libanesas fronterizas”, donde el ejército, anticipa, “destruirá la infraestructura terrorista” de Hezbolá “tal y como hizo” con la de Hamás en los pueblos gazatíes de Rafah o Beit Hanun, hoy convertidos en un manto de escombros.

El comunicado del Ministerio de Defensa con las palabras de Katz llega después de una reunión del ministro con los altos mandos del Ejército. Horas antes, los portavoces castrenses habían anunciado el inicio de operaciones terrestres “limitadas y selectivas” para anular las capacidades de Hezbolá en la zona fronteriza del interior de Líbano.

Katz amplía, sin embargo, el alcance de la operación, al fijar como objetivo el vacío de todo el territorio libanés al sur del río Litani, ubicado a 30 kilómetros de Israel, una zona que representa el 10% del territorio nacional libanés. Los bombardeos y las órdenes masivas de desalojo ―ilegales, a ojos del derecho internacional― que Israel lanza sobre esa zona han llevado a buena parte de la población a huir, afectando sobre todo a municipios de mayoría musulmán chií, el grupo social sobre el que se sostiene la organización política y armada Hezbolá, que reabrió el frente contra Israel el pasado 2 de marzo tras el inicio de los ataques a Irán. Desde entonces, más de 900.000 libaneses han sido forzosamente desplazados de sus casas, según ha declarado la Cruz Roja libanesa este lunes a una televisión catarí.

Las tropas israelíes han bombardeado durante las últimas horas múltiples municipios de este a oeste del sur libanés, incluyendo Jiam, donde hace días que se reportan combates directos entre los soldados israelíes y los milicianos libaneses, que luchan por impedir que el ejército invasor tome posición. Jiam es considerado un lugar estratégico por su cercanía a la frontera israelí, y por su posición en altitud y en una de las carreteras que conecta la Becá ―una región del este donde Hezbolá tiene almacenes de armas― y el territorio fronterizo israelí.

Las unidades israelíes operan también en otros municipios a lo largo de los 120 kilómetros de frontera, como Aita al Shaab y Aitaroun (más al suroeste) o Taybe, Adaise y Jiam (más al noreste). Así lo reflejan algunos de los comunicados de Hezbolá, que reivindican seis ataques recientes contra tropas israelíes en la zona. En Taybe y en Jiam aseguran haber disparado “ráfagas de cohetes” contra grupos de uniformados israelíes, además de haber “impactado con éxito” grúas y tanques. En Adaise notifican disparos contra soldados y contra “vehículos militares”.

Mientras el ejército israelí anuncia ataques contra supuestas posiciones de Hezbolá, el Ministerio de Sanidad libanés amplía la lista de víctimas a 850 muertos, entre ellos 107 niños y 32 trabajadores sanitarios, según datos del domingo tras dos semanas de la ofensiva israelí. Este lunes, además, el Gobierno ha notificado nuevas muertes en el sur de Líbano. En Qantara, en el distrito de Marjayoun, se han hallado bajo los escombros los cuerpos de dos niños y de sus padres. Otro ataque en Qotrani, cercano a Jezzine, ha dejado cinco muertos más. Sendos disparos en Majdel Slim o en Aytit (Tiro) causaron otras tres víctimas.

Tanques de Israel maniobran en la frontera con Líbano el 16 de marzo. Shir Torem (REUTERS)

El recrudecimiento del fuego cruzado deja en una posición difícil al contingente de los cascos azules de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (Unifil, por sus siglas en inglés), desplegado en esa zona fronteriza bajo el mandato de contener las hostilidades. Tras denunciar el sábado “fuego de ametralladora pesada” contra una de sus posiciones fronterizas, en Mais al Jabal, el domingo registró incidentes de fuego “en tres ocasiones separadas” mientras sus fuerzas patrullaban la frontera. Unifil adjudicó este segundo incidente a “actores no estatales”, en una aparente referencia a Hezbolá.

El ministro de Exteriores libanés, Youssef Rajji, y miembro de las Fuerzas Libanesas ―un partido cristiano que rivaliza con Hezbolá en el ámbito doméstico― ha condenado este lunes los ataques contra los cascos azules. Rajji ha recordado la decisión que el Ejecutivo libanés tomó el 2 de marzo, horas después de que Hezbolá entrara en combate con Israel, cuando decretó la prohibición del brazo militar de la organización proiraní, con la pretensión de que entregue las armas al Estado. Por el momento, el grupo chií las sigue empuñando contra Israel, que niega estar dispuesto a negociar un alto el fuego con Beirut mientras los dirigentes libaneses no consigan contener a la milicia.