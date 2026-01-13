Tres tanques israelíes atacan a una patrulla de cascos azules en Líbano en un incidente sin heridos

Los carros israelíes efectuaron tres disparos con su arma principal, el cañón, y los proyectiles cayeron a 150 metros y 380 metros de la patrulla, según Defensa

Carros de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel dispararon en el día de ayer contra una patrulla de cascos azules españoles desplegados en Líbano, en el marco de la misión Unifil de la ONU en Líbano, en un grave incidente que se saldó sin heridos.

Así lo comunicó el Estado Mayor de la Defensa español, que explicó que este lunes, sobre las 16.30, tres carros de combate israelíes tomaron posición al norte de la buffer zone en el área de responsabilidad del Batallón Español (Spanbatt) de la Brigada Este de Unifil, liderada por el general Antonio Bernal Martín.

La buffer zone es una zona de seguridad en torno a las posiciones que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) mantienen en territorio libanés. Como reacción, una patrulla española se dirigió hacia el lugar, al sur de la localidad de El Khiam, para monitorizar a dichos carros, puesto que estaban fuera de la citada buffer zone.

En ese momento, los carros israelíes efectuaron tres disparos con su arma principal, el cañón, y los proyectiles cayeron a 150 metros y 380 metros de la patrulla. La patrulla del Spanbatt fue replegada a una zona segura, retrocediendo los carros israelíes posteriormente hasta su base de retaguardia. Sin más incidentes, la patrulla regresó a la base ‘Miguel de Cervantes’ en Marjayoun.

El EMAD subrayó que las fuerzas de Unifil, entre las que se encuentran los militares españoles, están contribuyendo a la paz y estabilidad en el sur del Líbano, siempre en coordinación tanto con las Fuerzas Armadas Libanesas como con las israelíes. Por ello denunció que cualquier acción hostil contra ellas representa una seria violación de la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1701, además de poner en peligro su seguridad.