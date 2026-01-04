Ir al contenido
RESUMEN DEL AÑO 2025

De la guerra que nunca acaba en la Franja a los ataques a Irán y Líbano: una mirada a Gaza e Israel

El corresponsal de EL PAÍS en Oriente Próximo y una periodista de Planeta Futuro especializada en el conflicto árabe-israelí analizan un año marcado por los múltiples frentes de combate de Netanyahu

Beatriz LecumberriAntonio Pita
Lo más visto

  1. Última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela, en directo | Maduro, encarcelado en Brooklyn tras su captura en Caracas
  2. La Delta Force, la unidad de élite del ejército estadounidense que ha capturado a Maduro
  3. La lotería perdida y hallada de Villamanín
  4. La primera imagen de Maduro detenido y los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela
  5. El ataque de EE UU en Venezuela abre una nueva época de intervenciones en América Latina
