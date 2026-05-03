El Real Madrid y el Murcia, y Hezonja, firman un partido para la historia: 131-123

Súper Mario y súper partido. Hezonja decantó este domingo un encuentro para la historia del baloncesto español. El alero croata ha sumado 40 puntos (ocho de nueve en triples), 11 rebotes y 6 asistencias para un total de 53 créditos de valoración en la victoria del Real Madrid ante el UCAM Murcia por 131-123 después de una prórroga. Los 254 puntos entre los dos equipos son la mayor anotación conjunta registrada nunca en la ACB, superando los 253 alcanzados antes en dos ocasiones: en un Barcelona 147 – Cajabilbao 106 en 1987 y en el Valencia 128 – Baskonia 125 del año pasado.

Madrid y Murcia firmaron una oda al baloncesto de ataque en un choque que agotó el tiempo reglamentado con empate a 114. Los 131 puntos finales de los blancos son la máxima anotación de un equipo en el torneo doméstico desde el CAI Zaragoza en 1990. Por encima de todos emergió Hezonja, gran referencia de los blancos sin el lesionado Tavares y sin Campazzo ni Deck, fuera del encuentro por descanso. El croata completó una colección ofensiva inédita en la competición por la suma de puntos, rebotes y asistencias. Ningún jugador en la historia de la ACB había alcanzado los 50 créditos de valoración jugando menos de 30 minutos (29m 40s en su caso), y el registro de 53 es el máximo en la competición desde los 54 de Pete Mickeal en 2006. Es también la quinta marca más alta para un jugador del Madrid. Las cuatro anteriores llevan la firma de Sabonis. Sus ocho triples se quedan a uno del récord blanco, de Petrovic, y los 40 puntos, a cinco del tope madridista, de Fernando Martín. Hezonja solo por detrás de los grandes mitos.

El Madrid va lanzado. Con la victoria ante el Murcia asegura el primer puesto en la Liga Endesa y por lo tanto el factor cancha a favor en todas las eliminatorias, después de la derrota del Valencia ante el Baxi Manresa por 104-102. El conjunto de Scariolo visita el martes al Hapoel Tel Aviv en Botevgrado (Bulgaria) con un 2-0 a favor en los cuartos de la Euroliga y la clasificación para la Final Four muy cerca.

Resultados y clasificación de la ACB.