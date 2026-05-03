Dados por desaparecidos dos militares de EE UU en el sur de Marruecos durante unas grandes maniobras

Dos militares estadounidenses que participaban en las maniobras African Lion, las mayores del continente africano, han sido dados por desaparecidos desde el sábado en el sur de Marruecos, unos 300 kilómetros al norte del Sáhara Occidental, según ha anunciado este domingo el Mando para África (Africom) de Estados Unidos en un comunicado citado por la prensa marroquí. El ejército estadounidense y las fuerzas de seguridad de Marruecos han emprendido las tareas de búsqueda y rescate en una zona de acantilados del cabo Draa, en la provincia atlántica de Tan Tan, 840 kilómetros al sur de Rabat, donde se perdió la pista de ambos soldados.

Los ejercicios internacionales African Lion, en los que participan cerca de 5.000 soldados de más de 40 países, comenzaron en su 22ª edición el pasado lunes en el país magrebí y está previsto que se desarrollen hasta el próximo día 8. Las Fuerzas Armadas de Marruecos han precisado a través de un comunicado difundido en las redes sociales que los dos militares estadounidenses fueron dados por desaparecidos a las 21.00 del sábado (una hora más en la España peninsular).

En las operaciones de búsqueda participan también fuerzas de otros países, cuya nacionalidad no ha sido precisada, con medios terrestres, aéreos y marítimos. Los mandos de Africom han abierto una investigación sobre la desaparición de ambos militares, que se produjo al término de una “actividad operacional”. “Los informes iniciales apuntan a que los dos soldados pueden haber caído al océano y a que este incidente no está relacionado con el terrorismo”, declaró un portavoz del Pentágono a la agencia Reuters.

Otro miembro del Departamento de Defensa estadounidense citado por Associated Press aseguró que el personal castrense dado por desaparecido se encontraba fuera de servicio en el momento del incidente. “No estaban participando activamente en ningún entrenamiento. Los ejercicios del día habían concluido y, según tenemos entendido, se encontraban en una excursión recreativa”, puntualizó.

Los ejercicios African Lion comenzaron el 20 de abril en Túnez, y se han desarrollado también en Ghana y Senegal antes de trasladarse a Marruecos. De acuerdo con la información de Africom, más de 30 fabricantes de armas estadounidenses asisten también para poner a prueba sus productos, que incluyen tecnologías y sistemas autónomos de mando y control con inteligencia artificial, sistemas antidrones y plataformas avanzadas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Entre otros aspectos, en las maniobras se valida el uso de herramientas de inteligencia artificial en la selección de objetivos operativos.

Despliegue israelí en African Lion

Con las maniobras African Lion, Estados Unidos lanza desde hace más de dos décadas un mensaje inequívoco de supremacía militar en África y de rápida capacidad de reacción junto con sus aliados. Tropas de Israel se han desplegado en ediciones anteriores en estos ejercicios liderados por EE UU, a pesar de las protestas populares que han agitado Marruecos contra la guerra de Israel en la franja de Gaza.

El año pasado, dos militares israelíes que participaban en las maniobras resultaron heridos en un accidente de tráfico y fueron atendidos en un hospital marroquí. Israel envió por primera vez observadores militares a las maniobras African Lion en 2022, tras la reanudación de relaciones con Marruecos auspiciada por el presidente Donald Trump en diciembre de 2020, y ha participado desde entonces en los ejercicios con un número de fuerzas no especificado. Fuentes militares citadas por el semanario francés Jeune Afrique han destacado la presencia de unidades israelíes de comandos y especialistas en lucha antiguerrilla.

La mayor parte de las operaciones terrestres de las maniobras African Lion se concentran al sur de la ciudad costera de Agadir (550 kilómetros al sur de Rabat), sede del Estado Mayor meridional. Entre las localizaciones previstas por las Fuerzas Armadas marroquíes para el entrenamiento militar en 2023 llegó a figurar la zona de Mahbes, en el Sáhara Occidental, a pocas decenas de kilómetros de los campamentos de refugiados saharauis establecido por el Frente Polisario en la provincia argelina de Tinduf. Estados Unidos ha insistido periódicamente en que el punto situado más al sur de Marruecos donde actúan sus tropas durante los ejercicios se sitúa en la provincia de Tan Tan, más de 300 kilómetros al norte del territorio de la excolonia española.