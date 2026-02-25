2025 ha sido el año más letal para la prensa: 129 reporteros asesinados, según el Comité para la Protección de los Periodistas

Cuatro años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania y a pesar de la tregua de la guerra en Gaza en vigor desde el pasado octubre, el número de reporteros asesinados en todo el mundo alcanza su pico más alto. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), una organización sin ánimo de lucro con sede en Nueva York, reporta estas cifras desde 1992 en un informe periódico, cuyas conclusiones para 2025 han sido publicadas este miércoles y determinan que es el año más letal para los periodistas con 129 muertes. Israel queda señalado, al igual que ocurrió en el mismo análisis publicado en 2024, como “responsable” de dos tercios de dichos fallecimientos por la masacre en Gaza. El CPJ determina además que el número de víctimas mortales por el ataque de drones se ha duplicado desde las 21 registradas en 2024 hasta las 39 del año pasado.

Este nuevo informe ocupa once páginas y refleja un segundo récord consecutivo anual tras el análisis de 2024, que sumó 124 muertes en todo el mundo. De los 129 fallecidos que el CPJ ha contabilizado durante el año pasado, al menos 104 corresponden a periodistas y trabajadores de medios de comunicación asesinados en conflictos armados. Mientras que la cifra de muertos en zonas de guerra de Ucrania y Sudán han aumentado respecto al año anterior con cuatro y nueve víctimas contabilizadas, respectivamente, la mayoría han sido reporteros palestinos asesinados por las tropas israelíes en Gaza. Según estos cálculos, más del 60% de los 86 integrantes de la prensa asesinados por munición de Israel en 2025 han sido palestinos que informaban desde la Franja.

El planeta acumula la cifra más alta de conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial, con más de medio centenar de ellos en diversas latitudes. Un contexto en el que la directora ejecutiva del CPJ, Jodie Ginsberg, advierte de que “los periodistas asesinados alcanzan cifras récord cuando el acceso a la información es más importante que nunca”. Más de tres cuartas partes de las 129 muertes registradas por el CPJ tuvieron lugar el año pasado en escenarios de conflicto, ante lo cual Ginsberg añade: “Los ataques a los medios son un indicador principal de ataques a otras libertades, y ha de hacerse mucho más para evitar estas muertes y castigar a quienes las perpetran. Todos estamos en riesgo cuando los periodistas son asesinados por contar noticias”.

La “persistente cultura de impunidad por los ataques a la prensa” citada en el nuevo informe del CPJ constituye para esta organización uno de los combustibles del aumento de muertes de periodistas en todo el mundo. “Se han promovido muy pocas investigaciones transparentes sobre los 47 casos de objetivos muertos (clasificados como asesinato en la metodología del CPJ) que han sido documentados”. Esa cifra representa para la institución neoyorquina “el número más alto de periodistas fallecidos deliberadamente por su trabajo durante la última década”.

Para el CPJ, esas muertes violan el derecho internacional humanitario, “que considera a los periodistas como civiles y nunca deben estar deliberadamente en el punto de mira”. Y la organización sitúa en el “reiterado fracaso de los líderes gubernamentales en proteger a la prensa” el terreno más fértil para perpetrar más asesinatos, “incluso en países que no están en guerra”. De este modo, los profesionales de la información asesinados en México, India y Filipinas durante 2025 guardan relación con “el persistente fallo” en el que incurren dichos países a la hora de “garantizar justicia para el asesinato de periodistas”. El CPJ reitera su llamamiento a una reforma radical en el modo en que los gobiernos investigan estas muertes, “incluido el establecimiento de un grupo de trabajo internacional y la imposición de sanciones”.

Drones letales

Como “clara señal de alarma” respecto a las muertes de 2025, este informe destaca el rápido aumento de periodistas asesinados mediante el empleo de drones pilotados por control remoto. La cifra ha pasado de dos casos certificados por el CPJ en 2023 —primer año de registro por este método— a los 21 de 2024 y los 39 del año pasado. El carácter militar de esas naves no tripuladas quedó confirmado en 33 de estos últimos ataques mortales durante 2025, mientras que 28 de ellos fueron perpetrados por las fuerzas armadas israelíes en Gaza. El uso de drones de corto alcance se ha convertido en el arma más letal empleada contra civiles en Ucrania, donde el año pasado murieron cuatro periodistas tras ser atacados por este tipo de artefactos aéreos de origen ruso.

Más allá de los escenarios de conflicto armado, el CPJ advierte del asesinato de periodistas en otros países como Bangladesh, Colombia, Guatemala, Honduras, India, México, Nepal, Perú, Filipinas, Pakistán y Arabia Saudí. Casos que “reflejan un patrón que prevalece en países donde el Estado de derecho es débil, las facciones criminales tienen rienda suelta y los líderes políticos ejercen el poder sin contrapesos”. El análisis añade que al menos un periodista ha sido asesinado en México e India cada año durante los últimos diez. Y señala que este tipo de ataques a escala global rara vez apuntan solo a los profesionales de la información. En muchos casos se amplían “a los miembros de sus familias o a sus seres queridos” como “estrategia dirigida a silenciar a la prensa”.