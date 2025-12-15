La UNESCO detecta un descenso del 10% en la libertad de expresión a nivel global durante el último decenio

Un estudio de este órgano internacional de las Naciones Unidas refleja que la autocensura en los medios ha crecido un 63% como reflejo de las “crecientes limitaciones gubernamentales a los periodistas”

El periodismo independiente intensifica su lucha contra todo tipo de enemigos que intentan amordazarlo. Así lo refleja la nueva edición del estudio sobre Tendencias Mundiales en Libertad de Expresión y Desarrollo de los Medios, elaborado cada cuatro años por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés). Pese a la presencia de indicadores considerados como “positivos” —como el crecimiento del periodismo de investigación colaborativo más allá de las fronteras, la evolución de los modelos de suscripción y el reconocimiento legal de la comunidad mediática en la mitad de los países del planeta—, entre las conclusiones del periodo 2022-2025 publicadas este lunes destaca que la libertad de expresión ha caído un 10% a nivel global desde 2012.

La UNESCO incide en un debilitamiento generalizado de la gobernanza mediática, mientras aumentan en paralelo la hostilidad hacia los periodistas y la desinformación generada por inteligencia artificial. Un contexto donde la autocensura en los medios ha crecido un 63% a nivel global durante el último decenio. Y la razón estriba, según los autores de este informe de más de 200 páginas, en las “crecientes limitaciones gubernamentales a los periodistas” que pueden ver mermado su impulso a la hora de investigar casos de corrupción y todo tipo de abusos de poder. El estudio también detecta durante el periodo de los últimos cuatro años desde su anterior edición una intensificación de hasta un 48% en el esfuerzo llevado a cabo por los gobiernos para controlar y restringir a los medios.

Sobre los patrones aparejados al descenso en la libertad de expresión a nivel global, la UNESCO cita parlamentos e instituciones judiciales debilitadas, una caída de los niveles de confianza y una polarización cada vez más profunda. Indicadores repetidos en diversos países que coinciden con la merma de la igualdad y una creciente hostilidad hacia periodistas especializados en la cobertura de noticias sobre medio ambiente. El estudio también menciona la “dominación al alza” de las compañías tecnológicas que han creado “un fértil terreno para esparcir discursos de odio y desinformación en línea”. Los grupos sociales más vulnerables son los que más sufren este fenómeno, “niños y adolescentes incluidos”.

Las mujeres periodistas, “objetivo” de amenazas

Las mujeres periodistas suponen para la UNESCO “un objetivo desproporcionado” en la escalada de amenazas hacia los profesionales de la información. Y el nuevo estudio de este órgano internacional con sede en París apela a la urgencia de promover normas globales y el fortalecimiento de la integridad en las noticias, así como fomentar su veracidad para proteger a las democracias, incentivar la responsabilidad profesional y reforzar el acceso a la información como un bien público, particularmente para las personas más vulnerables y los jóvenes.

El periodismo independiente es por tanto un bien cada vez más preciado a proteger. La UNESCO calcula la muerte de 310 reporteros durante el periodo de estudio de su nuevo informe entre 2022 y 2025. La mitad de esa cifra corresponde a informadores en zonas de conflicto armado, siendo Gaza el país más letal para ejercer el periodismo. El porcentaje de casos sin resolver de periodistas asesinados asciende al 85% y cerca de un millar de profesionales han tenido que desplazarse de Latinoamérica y el Caribe por las amenazas recibidas como consecuencia de su trabajo.

“La libertad de prensa está bajo ataque en todo el mundo”, asegura el Doctor Tawfik Jelassi en el prefacio del informe, que dibuja un planeta sometido a la proliferación de conflictos armados mientras que numerosos gobiernos persisten en la intensificación del control informativo y la desinformación se dispara. Pero hay algunos rayos de esperanza, según el Doctor Jelassi: “La comunidad radiofónica conecta a la gente y amplifica las voces locales, mientras que el reporterismo de investigación expone la corrupción y la injusticia. Los periodistas, la sociedad civil y los medios locales encuentran alrededor del mundo nuevas vías de perseverar e innovar”.

Crecimiento de los baluartes de la información veraz

Este nuevo estudio también refleja la preocupación por el aumento significativo de la propagación de falsedades y de discursos de odio. Pero la UNESCO propone ir más allá de la búsqueda de las “semillas” de estos males y poner el foco en la necesidad proactiva del crecimiento de los baluartes de información veraz. Desde esta perspectiva, se identifican cinco pilares para apoyar la integridad informativa desde cada Estado: la confianza pública en la información; incentivos para los anunciantes y las compañías tecnológicas que apoyen la integridad informativa; intensificar la alfabetización mediática; defender a los medios independientes y plurales; y establecer una mayor transparencia de las plataformas y acceso a los datos.

Entre los aspectos positivos analizados por la UNESCO durante los últimos cuatro años está un aumento de las suscripciones online a los medios de información, “estimuladas inicialmente durante la pandemia de covid-19”. Si bien, dicho auge resulta todavía insuficiente para reemplazar a los anunciantes que se han perdido o para invertir en nuevos servicios dentro de las organizaciones periodísticas independientes. Uno de los mayores retos sociales en este campo, según la UNESCO, es que el acceso a las suscripciones digitales “resultan inasequibles para grandes segmentos de población, mientras que el acceso a la información está todavía más constreñido por la reducción de fondos a los medios públicos y la persistente interferencia política en la actividad de los profesionales de la información”.