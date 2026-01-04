Delcy Rodríguez tiene vetada la entrada a la UE “por violaciones graves de los derechos humanos”

Si alguien sabe bien de las sanciones que pesan sobre Delcy Rodríguez en la Unión Europea, es el Gobierno español. En enero de 2020, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se vio inmerso en una fuerte polémica, que todavía resurge en ocasiones, cuando la vicepresidenta venezolana aterrizó en el aeropuerto madrileño de Barajas y pisó suelo europeo. Lo hizo a pesar de que estaba sancionada desde año y medio antes, cuando se le prohibió la entrada a la UE “por violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela”. No es la única venezolana sobre la que pesa esta sanción. Su nombre forma parte de una lista negra en la que hay otros altos cargos del régimen de Nicolás Maduro.

Las sanciones y el listado en el que está Rodríguez se crearon en enero de 2018, aunque ella pasó a engrosar la lista en junio de ese año. Desde entonces, el castigo se ha ido renovando periódicamente. La última vez hace menos de un mes, el 15 de diciembre pasado. Lo hizo “a la vista de las persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho, así como las continuas violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática”. Y salvo que medie una decisión en sentido contrario antes, estarán vigentes hasta el 10 de enero del año próximo. Entre las personas sancionadas, junto a Rodríguez, está prácticamente todo el círculo de Maduro: Diosdado Cabello, ahora ministro de Interior, o Tarek William Saab, fiscal general.

A pesar de este veto, Rodríguez pudo entrar en Bruselas en julio de 2023. Maduro no estuvo presente en la cumbre UE-Celac que se celebró en la capital de la Unión durante la presidencia española del Consejo de la UE y acudió ella a representar a su país. Para que en esta ocasión pudiera entrar en el territorio de los Veintisiete, fue preciso que se le concediera un permiso especial.

Ese permiso no existía en enero de 2020 y la llegada de la mandataria a Barajas provocó una investigación judicial sobre si había entrado en territorio español pese al veto de las autoridades comunitarias. La causa acabó archivada, ya que no pasó de la “zona de tránsito internacional” y, según expusieron los tribunales de Madrid, no puede considerarse esa área como “territorio nacional” (el Supremo sí concluyó después que había entrado en territorio español “desde el momento en que el avión sobrevoló espacio aéreo español”, pero añadió que “el incumplimiento de las decisiones de política exterior de la UE está sometido a control político, no a responsabilidad penal”). Pero, además, la prensa desveló que José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, actualmente en prisión provisional a la espera de juicio por un caso de corrupción, acudió a verse con ella al aeródromo.

Ese encuentro secreto generó un enorme escándalo. Sobre todo porque Ábalos, entonces uno de los hombres fuertes del presidente, fue cambiando de versión a medida que sus afirmaciones eran desmentidas. En un primer momento, el socialista aseguró que había ido a Barajas a verse con el ministro de Turismo venezolano, Félix Plasencia; y que, cuando se encontraba de camino, le telefoneó el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para informarle de que en el mismo avión también viajaba la vicepresidenta y que procurase que no bajase del mismo. Sin embargo, ese mismo enero, fuentes policiales ya apuntaron que el titular de Transportes “estaba al corriente de todo” antes de llegar al aeropuerto.

Es más, tras estallar el caso de corrupción que mantiene a Ábalos en prisión, la Guardia Civil intervino mensajes que evidencian que el ministro español sabía desde días antes que Delcy Rodríguez iba a llegar a España y que informó a Pedro Sánchez. Los investigadores han señalado que, incluso, uno de los presuntos empresarios corruptos que tenía comprado presuntamente a Ábalos, había preparado una agenda de cuatro días para Delcy Rodríguez en Madrid, que incluía varios encuentros con empresarios españoles y una reunión con Ábalos en el despacho del ministro de Transportes.