“¡Cállate, cerdita!“. Trump insulta a una periodista que le pregunta por los archivos de Epstein

El presidente de Estados Unidos amenaza a la cadena ABC con retirarle la licencia. “Eres una pésima reportera”, le dice a otra informadora

A Donald Trump, presidente de Estados Unidos, le cuesta controlarse cuando le llevan la contraria o le ponen en un aprieto. El político republicano insultó el pasado viernes a una periodista de Bloomberg cuando le preguntó sobre su relación con Jeffrey Epstein. “Cállate, cállate, cerdita”, le dijo el millonario que se hizo famoso despidiendo con malos modos a trabajadores en un concurso de televisión. Este martes también ha amenazado a la cadena de noticias ABC News con retirarle la licencia porque otra periodista le ha preguntado por su relación con Epstein. “Creo que eres una pésima reportera”, le soltó el republicano a la corresponsal de la Casa Blanca para ABC News, Mary Bruce.

El pasado viernes cuando el presidente viajaba a bordo del Air Force One con destino a Mar-a-Lago, su residencia en Florida, donde se escapa los fines de semana para jugar al golf, se acercó a los periodistas para mantener el habitual encuentro informal que suele mantener con los profesionales que le acompañan durante sus desplazamientos. En ese momento, Catherine Lucey, corresponsal de Bloomberg en La Casa Blanca, aprovechó para preguntar por qué Trump se comportaba de esa manera “si no hay nada incriminatorio en los archivos”. El presidente airado respondió “Cállate, cállate, cerdita”.

El comentario de Trump no trascendió hasta este martes tras empezar a circular por redes sociales. La reacción de Trump a la pregunta de la periodista de Bloomberg, Catherine Lucey, que le preguntaba por qué no ordena publicar todos los archivos del caso Epstein si, como asegura, él no está implicado en el caso, ha provocado una catarata de críticas.

Las redes sociales se han llenado de memes caricaturizando a Trump. La cuenta oficial en X de la oficina de prensa del gobernador demócrata de California, Gavin Newson, que en los últimos meses se ha convertido en azote de Trump, se ha llenado de memes sobre el caso.

El popular presentador de la CNN, Jake Tapper, “Repugnante e inaceptable”, escribió el presentador de CNN, Jake Tapper, en la red social X, compartiendo un vídeo del incidente.

La expresentadora de Fox News, Gretchen Carlson, también calificó el comentario como “repugnante y degradante”. “Me afecta profundamente, ya que yo misma sufrí una vergüenza similar”, escribió Gretchen en una publicación en la red social X.

El incendio informativo se ha avivado este martes después de que Trump amenazara a ABC News con retirarle la licencia por una pregunta molesta de una periodista. “No me gusta tu actitud”, le dijo el presidente a Bruce. “Deberías volver a estudiar periodismo. No más preguntas tuyas”, afirmó un molesto Trump en el Despacho Oval, donde se ha reunido este miércoles con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmán.

“Creo que deberían quitarle la licencia a ABC. Porque sus noticias son tan falsas y tan erróneas”, según recoge la CNBC. “Tenemos un gran comisionado, que debería examinar eso”, añadió, refiriéndose aparentemente al presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, cuya agencia supervisa las licencias de radiodifusión.

Carr ya fue protagonista el pasado septiembre cuando amenazó con retirar la licencia a la cadena ABC tras unos comentarios del comediante y presentador Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk.

Poco después la cadena anunció la suspensión del programa de Kimmel. Aunque las críticas y la presión popular sobre la matriz de ABC, Disney, provocaron la marcha atrás de la cadena que volvió a emitir el programa unas semanas más tarde.

Los insultos y amenazas de Trump contra medios y periodistas que le preguntan por cuestiones que no le gustan o publican informaciones que le incomodan son constantes. Ha demandado recientemente a la BBC tras la emisión de un programa que lo responsabilizaba directamente del asalto al Capitolio durante enero de 2021. El director general de la cadena británica ha dimitido tras la polémica.