Elon Musk evoca una frase de Pablo Escobar en un choque con Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el magnate dueño de Tesla y Space X, Elon Musk, han chocado en X en medio de las reacciones globales a la operación militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro. Luego de que en la madrugada de este sábado Petro rechazara la operación estadounidense en un trino en el que pidió respeto por el Derecho Internacional, Musk utilizó la red social de la que es propietario para espetarle una famosa frase del narcotraficante Pablo Escobar, que entre los colombianos despierta los fantasmas de la peor época del narcoterrorismo: “Plata o plomo”.

Aunque el sudafricano no explicó qué buscaba comunicar, con esa misma expresión el que fuera jefe del Cartel de Medellín solía amenazar a políticos y policías, a los que ponía en el dilema entre aceptar una extorsión y morir. “Ni plata ni plomo. Amor y libertad para los seres humanos”, respondió el mandatario de izquierda. “He sido elegido para hacer justicia a mi pueblo, he logrado muchas cosas y es mi pueblo el que decide si me defiende o no”, añadió, para luego hacer una disertación sobre la carrera espacial que adelanta Musk: “Porque el esfuerzo de salir del planeta no es para escapar, sino para irrigar de vida el universo y eso se hace no con una persona, o un capital, por cuantioso que sea, sino con la humanidad toda”.

Musk ha decidido reproducir una frase de quien fue uno de los mayores exportadores de cocaína hacia Estados Unidos de la historia, justo cuando Maduro fue capturado y será juzgado en ese país por cargos de narcoterrorismo y corrupción. La frase toca fibras sensibles en Colombia, que suma más de tres décadas de lucha contra la glorificación de la imagen de Escobar, quien durante los ochenta y noventa levantó un imperio criminal cuyas víctimas fatales se calculan en miles, y desencadenó una campaña de terror precisamente para evitar una extradición a Estados Unidos.

El choque entre el hombre más rico del planeta y Petro ocurre en un momento de creciente tensión entre ambos países. Tan solo horas antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció una rueda de prensa sobre la operación militar, y en ella lanzó una nueva advertencia a Petro: “Está haciendo cocaína y la están enviando a Estados Unidos”, dijo, y agregó: “Así que tiene que cuidar su trasero”.

Musk, quien hizo parte del Gobierno de Trump en sus primeros meses, también mostró interés en las próximas elecciones presidenciales colombianas, cuya primera vuelta se celebrará a finales de mayo. El magante republicó un video del exministro de Defensa y exembajador en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, aspirante presidencial de oposición, en el que felicitaba al presidente norteamericano por la operación militar en Caracas a la vez que invitaba a los colombianos a “recuperar el país”.