Sergio Fajardo y Claudia López apuestan poco en las elecciones legislativas

El centro político en Colombia llega dividido a las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo. Por un lado está Dignidad y Compromiso, el partido del candidato presidencial Sergio Fajardo, que conforma la coalición ¡Ahora Colombia! con el Nuevo Liberalismo y el cristiano MIRA. En otra esquina está la coalición entre el liberal socialdemócrata En Marcha y la Alianza Verde, un tradicional partido de centro carcomido por divisiones entre dirigentes de izquierda, moderados e incluso de derecha. Algunos de sus candidatos son aliados de la aspirante presidencial Claudia López. Las expectativas electorales de las dos campañas son mucho menores que las de la derecha y la izquierda, y a lo máximo que aspiran es a que algunos de sus referentes de opinión logren una curul. De llegar a la Casa de Nariño en agosto, es claro que tendrán que apostarle a acuerdos de gobernabilidad con otros sectores.

El gran aliado de Fajardo para las legislativas es Jorge Enrique Robledo, el exsenador de izquierdas con el que creó Dignidad y Compromiso. Pese a sus diferencias ideológicas, los líderes encontraron una buena sintonía personal cuando encabezaron la campaña de la Coalición Colombia en 2018. Martín Rivera, coordinador político de la campaña de Fajardo, relata que fue por esa vía que el exalcalde de Medellín aseguró un partido que avalara su nueva aspiración. “En 2023, cuando el MOIR [el movimiento de Robledo] se escindió del Polo Democrático Alternativo, conformaron el partido Dignidad y nos invitaron muy generosamente a construir algo juntos”, dice por teléfono. Así, se integró con Compromiso Ciudadano, el movimiento que Fajardo fundó a finales de los noventa.

La vertiente de Robledo tiene dos candidatos fuertes en la lista al Senado, que es abierta —los votantes eligen a su aspirante favorito, sin importar el lugar que ocupa—. Uno es el propio líder de izquierdas, que obtuvo más de 220.000 votos cuando fue electo por el Polo Democrático en 2018. La otra es Jennifer Pedraza, una figura en ascenso que espera dar el salto desde la Cámara de Representantes al Senado. Proveniente del movimiento estudiantil, se convirtió en 2022 en la congresista más joven de Colombia y ha tenido visibilidad por sus denuncias contra el Gobierno de Gustavo Petro, como la expedición de títulos irregulares de la Fundación San José a varios funcionarios.

Sergio Fajardo, en su casa, en Bogotá, el 12 de diciembre de 2025. ANDRÉS GALEANO

La apuesta del sector de Fajardo es Federico Restrepo, una de las personas de mayor confianza del candidato presidencial. Ingeniero de profesión, le ha acompañado desde su primer intento de llegar a la Alcaldía de Medellín, en el 2000. Tras la victoria de 2003, fue secretario de Planeación de la segunda ciudad de Colombia y luego gerente general de las Empresas Públicas de Medellín (EPM). Luego, cuando Fajardo fue gobernador de Antioquia, Restrepo lideró el proyecto nacional de las Autopistas de La Prosperidad como parte de un acercamiento del mandatario departamental con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Fajardo lo eligió como su candidato a sucederlo en las elecciones regionales de 2015. Se quemó en un lejano tercer puesto, con apenas el 16,8% de los votos.

Las fichas de Dignidad y Compromiso se completan con otra postulación al Senado y varias a la Cámara de Representantes. Charles Robin Arosa, El Profe Charles, es un docente de Derecho que se ha hecho conocido en redes sociales por sus cursos para estudiantes. También hay expectativa por la candidatura a la cámara baja en Quindío de Mateo Cardona, un joven abogado que es cercano a Fajardo y ha asesorado a varias administraciones distritales. En Antioquia, está Rafael Nanclares, secretario de Transporte de Alonso Salazar en Medellín y secretario de Infraestructura de la Gobernación de Fajardo. Camilo Enciso, fundador del Instituto Anticorrupción y exsecretario de Transparencia de la Presidencia de Santos, aspira a la Cámara de Representantes en Bogotá.

Hay varios obstáculos. El principal es el eclecticismo de una alianza forjada al calor del pragmatismo electoral: Dignidad y Compromiso, MIRA y el Nuevo Liberalismo temían no alcanzar el umbral de votos mínimo al Senado (unos 600.000) si iban separados. Es probable que haya varios congresistas electos por el MIRA, gracias a la fuerza de este partido en las iglesias evangélicas, pero sus posturas en temas como el aborto difieren de las del candidato presidencial. Asimismo, el Nuevo Liberalismo tiene su propio aspirante a la Casa de Nariño, Juan Manuel Galán, que se ha movido a la derecha. Hace parte de La Gran Consulta, una coalición que incluye a la uribista Paloma Valencia y la ultra Vicky Dávila. En Bogotá, donde este partido es más fuerte —obtuvo la Alcaldía en 2023 con Carlos Fernando Galán—, va a la Cámara con una lista separada a la de MIRA y Dignidad y Compromiso.

En la campaña de Fajardo ondea el optimismo. “En un escenario conservador, esperamos sacar seis senadores. Y en Alianza Verde hay gente que está con nosotros y nos dijo que hablamos luego del 8 de marzo. Así que con ellos y un liberal podríamos llegar a 11 senadores —8 sin el MIRA—. Está lejos de las 18 o 20 de los extremos, pero es suficiente para sentarnos a conversar ”, dice Rivera. El coordinador político rechaza los comentarios de dos fuentes sobre la supuesta indiferencia de Fajardo hacia el Congreso por sus experiencias previas en cargos ejecutivos: llegó a la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia con pocos concejales y diputados, y forjó alianzas que le permitieron gobernar. “Algunos confunden que seamos un partido pequeño, que recién se termina de consolidar, con que tengamos desinterés en las listas. Tenemos expectativas, porque van a salir figuras que en el mediano plazo serán los próximos liderazgos de Colombia”, apunta Rivera.

Las dificultades de Claudia López

El panorama parece más complejo para la otra aspirante presidencial del centro, Claudia López. La exalcaldesa de Bogotá renunció a la Alianza Verde en 2024 por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el que están involucrados antiguos copartidarios. Intentó mandar un mensaje de transparencia, pero ahora sufre la falta de respaldo de una colectividad. Los candidatos al Congreso del sector centrista del verde se han enfocado en sus campañas y han evitado dar un respaldo de frente a López, o compartir actos con ella, pese a que tendrían la libertad de hacerlo. “Están haciendo muchos cálculos y no se han pintado de frente con ningún candidato porque están esperando a ver quién avanza [si López o Fajardo]. Saben que apoyar a uno de ellos ahora es pelear con parte de su electorado”, explica una fuente cercana a la candidata.

Claudia López, en su casa, en Bogotá, el 27 de noviembre de 2025. ANDRÉS GALEANO

Desde la campaña de López, minimizan que la falta de candidatos propios al Congreso sea una dificultad. “No llevamos una lista propia, pero tenemos amigos en varias listas, que son candidatos de opinión. Lo que pasa es que tienen susto de que los presidentes de los partidos tomen decisiones en su contra si nos apoyan”, comenta por teléfono Miguel Samper, integrante del comité político de la campaña. Prefieren no dar nombres de esos aliados, pues hacerlo sería dar un mensaje —equivocado, señalan— de que los votos de López dependen de estos respaldos. “Para nuestros votantes, es irrelevante saber qué candidatos al Congreso nos apoyan, porque no existe una maquinaria detrás de ellos. Las estructuras están en otro lado y nuestro mensaje es que las vamos a derrotar”, explica Samper, que enfatiza que “la identidad de Claudia es Claudia” y no depende de nadie más. “Nuestro voto es de opinión, y creemos que ese voto no es endosable en ninguna dirección [tampoco de ella a los candidatos al Congreso]”, subraya.

Más allá del mensaje de campaña, algunos aliados de López son fácilmente identificables. La principal es la senadora Angélica Lozano, su esposa. Es una política con una larga trayectoria que aspira a renovar su curul en el Senado. Su compañera de fórmula en Bogotá es Catherine Juvinao, que busca retener su banca en la Cámara de Representantes. También tiene posibilidades de ser electo Carlos Parra, un exconcejal de Bucaramanga que quedó segundo en las elecciones a la Alcaldía en 2023. Antes de su ascenso en la política de su departamento, integró la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Lozano y fue uno de los promotores de la consulta anticorrupción en 2018. Su compañero de fórmula es el representante Cristian Avendaño, que espera dar el salto al Senado.

Las dos campañas se muestran confiadas en que, de ganar la Presidencia, sus candidatos podrán lograr pactos de gobernabilidad con sectores más amplios del Congreso. “La casilla de Claudia será la más votada el 8 de marzo en la consulta y, a partir de ahí, se empezarán a gestar esos acuerdos. El hecho de que no nos apoyemos en estructuras clientelares no quiere decir que Claudia sea incapaz de llegar a compromisos y acuerdos programáticos en otra etapa”, dice Samper. Algo similar comentan desde el lado de Fajardo. “Si hacemos un trabajo juicioso y tenemos conversaciones, podemos llegar a un bloque de 18 o 20 senadores″, evalúa Rivera. Para él, varios políticos de centroderecha y sus votantes quedarán descolocados si la uribista Valencia gana la consulta de la derecha. “Vamos a recibir a todos los que se sientan engañados”.