El uribismo cambia sus cartas con la meta de tener la mayor votación al Congreso

Los congresistas del partido de derechas Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, recorren el país con el optimismo de que van a resucitar tras el duro golpe que recibieron en 2022. Hace cuatro años representaban el oficialismo pero, con la baja popularidad del presidente Iván Duque, no solo perdieron el manejo del Ejecutivo sino seis de sus 19 curules en el Senado y la mitad de sus 32 cupos en la Cámara de Representantes. Como si eso fuera poco, el año pasado su jefe fue condenado en primera instancia por soborno de testigos, y su aspirante favorito a la presidencia, Miguel Uribe Turbay, fue asesinado. Las senadoras más votadas, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, decidieron no buscar la reelección por competir por la candidatura presidencial. Pese a todo, el Centro Democrático cree que llegó el momento de recuperar su poder en la próxima contienda legislativa. Para la votación del 8 de marzo, la agrupación cambió su apuesta: lleva caras nuevas al Senado; ubicó a Uribe Vélez, resucitado tras ser absuelto en segunda instancia, en un puesto estratégico para impulsarlas; y se ha fortalecido en bastiones de la izquierda decepcionados con Petro, especialmente en la capital.

“Creemos que el sentimiento uribista se está creciendo, y calculamos que sacamos 20 senadores al menos, quizás más”, dice Rafael Nieto, quien va con el número dos a la lista al Senado. Serían al menos siete más de los actuales en una lista cerrada, lo que quiere decir que los ciudadanos no votan por un candidato en particular, sino por todo el partido. El truco es que, si bien ya no están ahí Uribe Turbay, Valencia, Cabal y Holguín, volvió a lanzarse el más poderoso de todos: Uribe Vélez, que va con el número 25 en la lista. Su participación le funcionó en 2014 y 2018, cuando encabezó las listas cerradas al Senado. “Sin Miguel y sin ellas tres, sin duda va a cambiar el rostro del partido en el Senado, pero confiamos en que será una lista lo suficientemente fuerte y atractiva”, añade Nieto, un abogado bogotano que ha sido viceministro del Gobierno Uribe y precandidato presidencial en 2018.

Hay otra gran apuesta en esa lista: la encabeza el hoy representante Andrés Forero, quien fue la fórmula de Miguel Uribe Turbay hace cuatro años y en esta ocasión salta al Senado con el impulso de haber sido uno de los más duros críticos de la polémica reforma a la salud de Petro en la Comisión Séptima, por donde pasó en dos ocasiones. El simbolismo es claro: que la cabeza de lista de la mayor competencia por tener la bancada más grande, el oficialista Pacto Histórico, es quien más impulsó dicha reforma, la exministra de Salud Carolina Corcho. Forero es una forma de captar el voto protesta contra las reformas del Gobierno que representa Corcho en el petrismo.

La apuesta al Senado es tan fuerte que se ha abierto el debate de si ella impulsará a la candidata presidencial del partido, Paloma Valencia, a ganar la consulta entre nueve aspirantes de la derecha que ocurrirá el mismo día, en lugar de que ella impulse a su partido. “Yo confío en que va a ganar la consulta con holgura. Es valiente, disciplinada; muchos decretos de Petro se cayeron en tribunales por demandas hechas por Paloma”, añade Nieto. “Confiamos en que saque más votos de los que sacó Iván Cepeda el año pasado, y más que consulta de la izquierda”, añade. Señala así que una de las conclusiones de la jornada será qué aspirante presidencial llega a la primera vuelta del 31 de mayo con más votos probados en las urnas, si Cepeda en un día no electoral de octubre pasado o el ganador de la derecha en una jornada mucho más caliente. Otra conclusión saldrá de la comparación de fuerzas entre las consultas de los dos sectores, en las que estarán ausentes tanto Cepeda, del Pacto Histórico, como Abelardo De La Espriella, el ultraderechista que ha tenido éxito en las encuestas.

El optimismo de Nieto aparece también cuando duda que ese voto protesta se vaya a Salvación Nacional, el diminuto partido que avaló a De La Espriella. “Es muy difícil que supere el umbral, tendría que saltar a más de 650.000 votos”, calcula, haciendo referencia a que en 2022 obtuvo poco más de 30.000 votos al Senado. Tanto él, como miembros del Partido Conservador consultados por EL PAÍS que también apelan al voto de oposición, dudan que Salvación Nacional logre sumar más de una curul, si es que logra pasar dicho umbral.

Hay lugares del país donde el Centro Democrático sabe que cuenta con unos votos asegurados, como el departamento de Antioquia, donde nació políticamente Uribe Vélez, y donde la lista a la Cámara de Antioquia tiene unos liderazgos tradicionales que le funcionan tradicionalmente bien, como el del senador Esteban Quintero. Pero hay lugares donde esperan sorpresas, como la capital, donde usualmente la izquierda ha llevado la delantera.

“El crecimiento del Centro Democrático en Bogotá ha sido impresionante en los últimos años”, dice Daniel Briceño, quien viene de ser concejal en la capital y ahora encabeza la lista para la Cámara. Recuerda que hace un poco más de dos años, en octubre 2023, el Centro Democrático tuvo el mejor resultado en su historia para las elecciones locales, con 7 concejales, la misma cifra que obtuvo el oficialista Pacto Histórico y 2 más de lo que había logrado cuatro años antes. También aumentó su número de de ediles, miembros de las Juntas Administradoras de las 20 localidades en las que se divide la ciudad, de 27 a 31; y el año pasado tuvieron la lista más votada en 11 localidades en las elecciones de consejos de juventud, mientras que cuatro años atrás los superaron el Pacto Histórico y la Alianza Verde.

“Mis cuentas son que en Bogotá vamos a sacar más de 550.000 votos”, dice el político bogotano, que sería casi duplicar los 293.000 de cuatro años atrás. “Nos vamos a pelear cabeza a cabeza con el Pacto Histórico” añade. “El partido se ha abierto a nuevos liderazgos desde las elecciones locales de 2023, en un proceso que se inventó Miguel Uribe y funcionó. Él pidió elegir los candidatos a ediles por consulta interna, por ejemplo, y así fue que entraron personas como María Paz Buitrago [la más votada en Chapinero] o quien teníamos como cabeza de lista en Suba, [Javier Sepúlveda], que sacó casi 11.000 votos”, añade Buitrago. “Para la lista al Concejo, Miguel trajo caras nuevas como Sandra Forero, una cabeza de lista gremial, y personas que venían más de la opinión o de las redes sociales, como yo”, explica. La fórmula, dice, funcionó. En el sur de la capital, especialmente entre pequeños tenderos, ve personas molestas con el Pacto Histórico. “La capital es rebelde, tiene un voto de opinión con el que la gente premia y castiga”, añade.

El país entero castigó las listas legislativas del Centro Democrático hace cuatro años. Sus militantes, ahora, confían en que llegó el momento de la reconciliación.