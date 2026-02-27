Vídeo | ¿Se puede evitar el colapso del Sistema de Combate Aéreo del Futuro?

La falta de consenso entre Francia y Alemania pone en riesgo la consolidación del FCAS, el desarrollo del avión de caza de sexta generación

En 2017, Emmanuel Macron y Angela Merkel impulsaron el Sistema de Combate Aéreo del Futuro (FCAS, por sus siglas en inglés), al que más tarde se sumó España. Concebido como el mayor proyecto europeo de defensa aérea, estaba previsto que reforzara la autonomía estratégica del continente. Sin embargo, las discrepancias entre Francia y Alemania sobre el caza de sexta generación previsto para 2040 han debilitado el proyecto.

Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye aBalkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.