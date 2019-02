España se sube al ‘eurocaza’ del siglo XXI que promueven París y Berlín

La ministra española de Defensa, Margarita Robles, firmará el próximo jueves en Bruselas la incorporación de España al futuro caza europeo del Siglo XXI (FCAS o NGWS por sus siglas en inglés) que impulsan Francia y Alemania. Está previsto que la firma del acuerdo entre Robles y sus homólogas francesa y alemana, Florence Parly y Ursula von de Leyen, se produzca en los márgenes de la reunión ministerial de la OTAN.

El FCAS aspira a ser el avión de combate de quinta generación que sustituya, a partir de 2040, a los cazas europeos en servicio, como el Eurofighter y el Rafale. Para ello deberá competir no solo con modelos estadounidenses como el F-35 sino también con el programa británico Tempest, al que se han sumado Holanda e Italia, aunque se espera que ambos proyectos acaben fusionándose dado su altímismo coste. No solo se trata de desarrollar un avión, sino un conjunto de sistemas (drones, sensores avanzados, etc) capaces de operar conjuntamente.

España quiso incorporarse al FCAS desde su lanzamiento, en julio de 2017, pero la anterior ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, solo consiguió el estatuto de observador. El pasado 28 de noviembre, Robles escribió a sus homólogas pidiendo la plena integración y el 30 de enero se recibió la invitación formal a participar.

Lo que se firmará en Bruselas es una carta de intenciones (LOI) que abrirá las negociaciones del Acuerdo Marco de Integración, a suscribir en junio próximo en la Feria Aeronáutica de Le Bourget (París). Los expertos del Ministerio de Defensa se integrarán en el equipo de la fase inicial de diseño del sistema, mientras que las empresas españolas lo harán a la organización industrial franco-alemana.

La incorporación española llega en un momento decisivo, pues Francia y Alemania acaban de anunciar el primer contrato del FCAS (un estudio de concepto conjunto), por 65 millones de euros. Se estima que el coste inicial para España será reducido, unos 25 millones en dos años, pero a la larga resultará multimillonario. Fuentes de Defensa sostienen que el precio de quedarse fuera sería más alto ya que, aunque el gigante aeroespacial Airbus (del que España posee el 4,17%) participa en el proyecto, nada garantiza carga de trabajo para sus 12.000 empleados en España.

Mientras el FCAS se hace realidad, el Ejército del Aire ya ha pedido al Ministerio de Defensa la compra de 40 nuevos aviones Eurofighter por unos 4.000 millones de euros para sustituir a los 80 cazas F-18. La mayor urgencia es sustituir a los 20 desplegados en Gando (Canarias), que deben ser reemplazados a más tardar en 2022, pero a finales de la próxima década habrá que dar de baja también a los 60 de Torrejón de Ardoz (Madrid) y Zaragoza.

El Ejército del Aire no oculta su preferencia por el F.35 norteamericano, pero considera más realista optar por el Eurofighter que se fabrica en España y cuya cadena de montaje tendrá que cerrar en año y medio si no recibe nuevos pedidos. Los mandos militares alegan, además, que el encargo inicial de Eurofighter por parte de España fue de 87 con opción a 16 más, aunque finalmente se redujo a 73 debido a la crisis.

El Consejo de Ministros aprobó en diciembre pasado una partida suplementaria de 906 millones para el Eurofighter, pero este dinero solo servirá para modernizar los aparatos en servicio y homologarlos a los de los demás socios del programa. El coste total del Eurofihter para España alcanza ya los 10.160 millones.

Alemania, que acaba de renunciar también a la comprar del F-35, tiene pendiente adquirir en torno a medio de centenar más de cazas Eurofighter para relevar a los veteranos Tornado y probablemente una ventena de F-18 suplementarios, capaces de integrar armas nucleares estadounidenses, para cumplir sus compromisos con la OTAN.