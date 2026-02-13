Vídeo | Europa aumenta a niveles récord sus inversiones en programas espaciales

Europa quiere jugar en la primera división aeroespacial. La competencia ya no se limita a las grandes potencias tradicionales, como Estados Unidos, China o Rusia. Bruselas apuesta fuerte: inversiones récord en la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) y programas estratégicos en comunicaciones, navegación y defensa. El objetivo es claro: autonomía tecnológica y mayor peso mundial más allá de la Tierra. Mientras, empresas privadas de multimillonarios como SpaceX, de Elon Musk, o Blue Origin, de Jeff Bezos, también buscan su lugar en el dominio del espacio.

