Vídeo | Europa aumenta a niveles récord sus inversiones en programas espaciales
Bruselas apuesta por alianzas estratégicas e iniciativas ambiciosas para mantenerse en la órbita geopolítica ante las grandes potencias
Europa quiere jugar en la primera división aeroespacial. La competencia ya no se limita a las grandes potencias tradicionales, como Estados Unidos, China o Rusia. Bruselas apuesta fuerte: inversiones récord en la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) y programas estratégicos en comunicaciones, navegación y defensa. El objetivo es claro: autonomía tecnológica y mayor peso mundial más allá de la Tierra. Mientras, empresas privadas de multimillonarios como SpaceX, de Elon Musk, o Blue Origin, de Jeff Bezos, también buscan su lugar en el dominio del espacio.
Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye aBalkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.
