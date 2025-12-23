Vídeo | Entrevista a Mark Rutte: “No se puede poner fin a una guerra sin un compromiso”
El secretario general de la OTAN analiza la estrategia de defensa de la Alianza frente a la amenaza rusa en Europa
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, analiza las posibilidades de un acuerdo de paz en Ucrania; explica su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; detalla la participación de Europa en la Alianza; y ofrece una visión clara de las estrategias para proteger el continente ante las amenazas actuales.
Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye a Balkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.
