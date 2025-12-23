Vídeo | Entrevista a Mark Rutte: “No se puede poner fin a una guerra sin un compromiso”

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en una entrevista en la sede de la Alianza en Bruselas, el 17 de diciembre de 2025.

El secretario general de la OTAN analiza la estrategia de defensa de la Alianza frente a la amenaza rusa en Europa

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, analiza las posibilidades de un acuerdo de paz en Ucrania; explica su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; detalla la participación de Europa en la Alianza; y ofrece una visión clara de las estrategias para proteger el continente ante las amenazas actuales.

