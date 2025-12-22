Mark Rutte: “Putin tiene que saber que no vamos a abandonar a Ucrania”

Mark Rutte da un discurso inaugural en la Representación del Estado de Baviera, organizado por la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) en Berlín (Alemania), el 11 de diciembre de 2025.

El secretario general de OTAN asegura que las negociaciones entre Kiev y Moscú avanzan, y reafirma el compromiso de EE UU con la OTAN

La relación de Estados Unidos y Europa está más incierta que nunca, y con ello surgen dudas en torno al compromiso de Washington con la OTAN, y con Ucrania. Mark Rutte (La Haya, 58 años), ex primer ministro de Países Bajos y ahora secretario general de la Alianza, asegura que la postura del gigante norteamericano no ha cambiado. Rutte cree que la “frustración” de Estados Unidos, provocada por una falta de inversión en defensa por parte de Europa, ya va camino de solucionarse, pese a la recién publicada política exterior de Trump, que desprecia al continente. “Europa debe dar un paso adelante, y lo estamos dando, asumiendo una mayor responsabilidad en la defensa colectiva de la parte europea de la OTAN”, recalca durante una entrevista con el canal Arte TV, dentro del proyecto Emove Hub, del que forma parte EL PAÍS junto a varios medios europeos.

Ahora, mientras los aliados negocian un acuerdo de paz para Ucrania, y Rusia intensifica su guerra híbrida contra los europeos, el máximo representante de la OTAN quiere asegurarse de que la Alianza esté lista para cualquier posible amenaza en su territorio: “Creo que la OTAN es más fuerte que nunca desde la caída del muro de Berlín”.

Pregunta. ¿Cree que es posible que se alcance un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania antes de que termine el año?

Respuesta. Es difícil de predecir. Para lograrlo, necesitamos a los rusos. Los estadounidenses, europeos y ucranios están trabajando día y noche para ello, sobre todo en las garantías de seguridad, y hacen progresos.

P. ¿Los europeos están siendo tomados en serio por Washington y pueden influir de manera significativa en las negociaciones?

R. Sí. Durante más de 70 años ha habido una gran frustración por el hecho de que [Europa] no pagaba lo mismo que los estadounidenses en la defensa colectiva [de la OTAN]. Desde la cumbre en La Haya, Europa ha dado un gran paso adelante y decidió junto con Canadá pagar las armas estadounidenses que se suministran a Ucrania. Además, la Coalición de los voluntarios está liderada por Europa y formará parte de las garantías de seguridad para Ucrania si se alcanza la paz o se produce un alto el fuego a largo plazo. Y hemos visto cómo han avanzado en la defensa colectiva. Todo ello da credibilidad a la voz europea en la OTAN.

P. Ucrania dijo que renunciaría a su aspiración de entrar en la OTAN. Los europeos están debatiendo la creación de una fuerza de mantenimiento de la paz liderada por Europa. ¿En qué consistiría este fuerza y cómo funcionaría y operaría fuera de la OTAN?

R. El Tratado de Washington y la cumbre en 2024 establecen claramente que existe una vía irreversible para la entrada de Ucrania en la OTAN. Eso no ha cambiado, pero algunos países, como Hungría y Estados Unidos, están retirando su apoyo a ese consenso. Entonces tenemos que buscar alternativas, y esas son las garantías de seguridad. Funcionan así: como primera línea de defensa, se cuenta con unas fuerzas armadas ucranias fuertes, por lo que debemos seguir invirtiendo en ellas incluso después de un acuerdo de paz; la segunda línea será esa Coalición de voluntarios; y el tercer elemento, la participación de Estados Unidos.

P. ¿Ese sería el papel de la OTAN?

R. El papel de la OTAN ahora en lo que respecta a Ucrania pasa por la NSATU [Asistencia y Entrenamiento de Seguridad para Ucrania], el mando en Wiesbaden. Coordinamos todos los esfuerzos para entregar armas a Ucrania, impartir formación, y recopilar todo lo aprendido de la guerra a través de nuestra organización conjunta OTAN-Ucrania, JATEC [Centro Conjunto de Análisis, Entrenamiento y Educación OTAN-Ucrania], en Polonia.

Mark Rutte, durante una rueda de prensa en Berlín (Alemania), el 11 de diciembre de 2025. Kay Nietfeld (AP)

P. Ucrania parece haber dejado en suspenso su aspiración de ingresar en la OTAN. ¿Eso alimenta la narrativa de Putin, quien afirma que tuvo que iniciar su “operación militar especial” para hacer retroceder a una “OTAN agresiva”?

R. Fue una declaración totalmente descabellada, porque la OTAN es una alianza defensiva. Cualquier país de la zona euro atlántica puede solicitar su adhesión, no significa que se produzca automáticamente.

P. ¿Debemos utilizar los activos rusos congelados en Europa para financiar a Ucrania y demostrar a Putin y Trump que no somos débiles?

R. Eso lo debe decidir la UE. Lo que me preocupa es la necesidad de dinero: el año que viene Ucrania necesita, de nuevo, 60.000 millones para continuar su lucha contra los rusos. Esto incluye el flujo de armas por valor de unos 15.000 millones de dólares, quizá incluso más, del Departamento de Guerra de Estados Unidos, que se entregarán a Ucrania y serán pagadas por los canadienses y europeos.

P. ¿Habrá algún mensaje si se utilizan estos activos congelados?

R. El mensaje debe ser que queremos apoyar a Ucrania, que el dinero está ahí de una forma u otra. Putin tiene que saber que no vamos a abandonar a Ucrania porque, de ocurrir, nuestro gasto en defensa sería mucho mayor. Si Putin consigue el control de toda Ucrania, eso significará una Rusia envalentonada en nuestra frontera.

P. ¿Cómo puede ayudar la OTAN a crear este gran ejército ucranio de 800.000 efectivos?

R. Me impresiona mucho cómo Ucrania repone constantemente los niveles de tropas que necesita. Lo que los aliados estamos haciendo es asegurarnos de que disponga de todo el equipo, las armas y la inteligencia que necesita para librar esa guerra.

P. Pero ningún misil Tomahawk.

R. Siempre hay un debate sobre un sistema de armas u otro, pero no hay ningún líder militar que vaya a decir que un sistema de armas va a cambiar el curso de la guerra. Obviamente, ayudan, pero depende de cada aliado decidir qué sistemas de armas va a suministrar a Ucrania.

Líderes europeos posan para una foto de familia en la Cancillería de Berlín (Alemania), el lunes 15 de diciembre. CLEMENS BILAN / POOL (EFE)

P. ¿Deberían los europeos prepararse para una guerra?

R. Solo si no decidimos a aplicar las decisiones que tomamos en La Haya. Si todos nos comprometemos a destinar el 5% [del PIB] al gasto en defensa y decidimos asegurarnos de que Ucrania no pueda perder esta guerra, porque entonces ese 5% no es suficiente.

P. El tono de su discurso en Berlín fue muy alarmista.

R. Necesito que los europeos se den cuenta de que tomamos estas decisiones por necesidad. [Putin] no intentará atacarnos hoy, no puede. Pero en 2027, 2029, 2031… 2031 es mañana, 2029 es esta tarde, 2027 es ahora. Mi mensaje es: cumplan los compromisos, tanto en Ucrania como en el gasto en defensa, y podremos vivir en paz. Si no, podríamos enfrentarnos a una guerra.

P. Algunos dirían que es demasiado alarmista, que la OTAN ya es una superpotencia frente a Rusia y que este aumento en defensa solo beneficiará a la industria.

R. Que [los países] se aseguren de gastarlo de tal manera que saquen un pequeño dividendo de defensa de todas estas inversiones. Si les preocupa que su industria de defensa crezca, que no lo gasten, pero que acepten que quizá tengan que hablar ruso dentro de cinco o diez años. Esa es la realidad y no puedo suavizarla.

P. Sobre el contenido de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos…

R. [Muestra] compromiso total con la seguridad europea, con la OTAN, y con trabajar juntos, lo más estrechamente posible, dentro de la OTAN. Europa debe dar un paso en adelante, y lo hace, asumiendo más responsabilidad en la defensa colectiva de la parte europea de la OTAN.

P. ¿El gasto en defensa seguirá siendo el mismo?

R. No sé. Estados Unidos también tiene que estar atento a lo que ocurre en el Pacífico, porque todo está conectado. Si China invadiera Taiwán, todos sabemos que hay muchas posibilidades de que [el presidente chino] Xi llame a Putin y le pida que mantenga [a Europa] ocupada.

P. ¿Existen paralelismos entre el desarrollo de las capacidades de defensa de la UE y las de la OTAN? ¿Cuál es el programa que sería competencia específica de la OTAN en Europa?

R. La OTAN y la UE están colaborando más estrechamente que nunca. Tenemos una idea clara de la división del trabajo. La OTAN es buena a la hora de decidir qué capacidades necesitamos, establecer normas, sistemas de mando y control, y conseguir los efectivos que necesitamos; la UE reúne a las industrias para desarrollar la base industrial de defensa, se ocupa del dinero.

P. ¿De qué capacidades dispone la OTAN para contrarrestar la guerra híbrida que Rusia libra contra Europa?

R. Debemos ser conscientes de que los rusos están llevando a cabo numerosas actividades híbridas, lo vemos en todo el territorio de la OTAN. Pero puedo asegurarles que la OTAN, aunque no pueda decirles exactamente lo que estamos haciendo, hace todo lo posible para protegernos y disuadir a nuestro adversario de continuar.