Rutte advierte de una futura guerra con Rusia: “Debemos estar preparados para lo que nuestros abuelos sufrieron”

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el canciller alemán, Friedrich Merz, en una rueda de prensa en la Cancillería de Berlín (Alemania), este jueves.

El líder de la Alianza rebaja la importancia del nuevo documento de seguridad de Trump al asegurar que EE UU sigue comprometido con la defensa de Europa

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha advertido este jueves a los aliados de la Alianza Atlántica de que son “el próximo objetivo” de Rusia. “Debemos tener muy claro cuál es la amenaza: somos el próximo objetivo de Rusia y ya estamos en peligro”, ha dicho.

Durante una rueda de prensa en Berlín, junto con el canciller alemán, Friedrich Merz, el máximo representante de la Alianza ha instado a los aliados a reforzar la defensa de sus fronteras ante la amenaza rusa y la posibilidad de que Moscú inicie una guerra. Según Rutte, este choque podría alcanzar lo que él ha descrito como “la misma magnitud que la guerra que sufrieron nuestros abuelos y bisabuelos”, en referencia a las grandes guerras del siglo XX.

Rutte ha pedido “imaginar” un contexto en el que el conflicto “llega a cada hogar, cada lugar de trabajo” y en el que Europa quede marcada por la “destrucción, el reclutamiento masivo y millones de desplazados”. Este escenario “terrible” con “sufrimiento generalizado y pérdidas extremas” puede evitarse, según ha recalcado, si los miembros de la OTAN cumplen sus compromisos y se refuerzan militarmente y apoyan a Ucrania para que no caiga en manos del Kremlin.

Rutte, que ya ha solicitado el aumento del gasto en defensa de los países miembros de la OTAN al 5% de su PIB, ha afirmado que hay demasiados gobiernos pertenecientes a la Alianza que no perciben la urgencia de la situación actual, en alusión a la amenaza que representa Rusia en Europa. El secretario general de la Alianza ha insistido en que los países miembros deben aumentar su capacidad en materia defensiva, tanto el gasto como la producción, para evitar que Moscú invada otros territorios europeos.

“Me temo que muchos se muestran complacientes y pasivos. Demasiados no sienten la urgencia. Y demasiados creen que el tiempo está de nuestro lado”, ha sostenido el político neerlandés. “No es así. El momento de actuar es ahora”, conminó. Rutte considera que Rusia podría estar lista para emplear el uso de la fuerza militar contra la OTAN dentro de cinco años: “El conflicto está ante nuestras puertas. Rusia ha traído la guerra de vuelta a Europa. Y debemos estar preparados”, ha advertido desde Berlín, según informa Reuters.

Compromiso de EE UU

En la misma línea, el secretario general de la OTAN ha reafirmado el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de los aliados, pese a su estrategia de seguridad, revelada el pasado viernes. El documento, que recoge la nueva política exterior de la Administración Trump, acusa del supuesto declive de la UE a la inmigración y relanza el intervencionismo en América Latina.

“Como secretario general de la OTAN, mi principal tarea es garantizar que la Alianza en su conjunto sea segura”, ha prometido. “Si lo miro desde esta óptica y miro la estrategia de seguridad [de EE UU], ahí [en el documento] pone claramente que EE UU se compromete con Europa, con darle seguridad a Europa”.

Mark Rutte (izquierda), durante una rueda de prensa junto al canciller alemán, Friedrich Merz, en Berlín este jueves. CLEMENS BILAN (EFE)

También subrayó que Washington reconoce que hace falta “una estrecha cooperación” entre los aliados europeos, EE UU y Canadá para que “toda la Alianza siga siendo segura”, y que ha sido el presidente estadounidense, Donald Trump, quien reclamó un mayor esfuerzo conjunto para incrementar el gasto en defensa durante la última cumbre de la OTAN, celebrada en La Haya.

“EE UU siempre se ha comprometido con la OTAN, pero también ha tenido siempre la expectativa de que hagamos más, de que gastemos tanto como ellos”, ha explicado Rutte, que también ha apuntado a la amenaza que supone el rearme de China, recoge Efe.

El propio Merz, a quien Rutte ha felicitado por el objetivo que se ha dado Alemania de gastar el 3,5% de su PIB en 2029, también ha destacado que no hay indicios de que EE UU incumplirá con sus compromisos de defensa de la Alianza, y que esto se ve reflejado en la estrategia de Washington. El canciller ha resaltado que tanto su país como Europa deben “invertir sistemáticamente” en ámbitos como la seguridad, la migración, y la política económica.

“Nos interesa que Europa pueda sostenerse sobre sus piernas. Es el requisito para que en el futuro podamos mantener nuestro modo de vida europeo, nuestra libertad, nuestra seguridad y nuestro bienestar”, ha asegurado Merz.