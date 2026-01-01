Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
Guerra de Rusia en Ucrania

Rusia acusa a Ucrania de matar a 24 civiles en un ataque con drones

El bombardeo se ha producido contra un hotel y cafetería en un pueblo ocupado de la provincia ucrania de Jersón con elevada presencia militar

Cristian Segura
Cristian Segura
Kyiv -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Rusia ha acusado este jueves al ejército ucranio de haber matado en un bombardeo a 24 civiles que celebraban la Nochevieja. Tres drones, uno de ellos incendiario, según las autoridades invasoras en la provincia de Jersón, han impactado contra un restaurante y un hotel en la localidad de Jorli, un pueblo costero del mar Negro ocupado por las tropas rusas. Además de los fallecidos, según el gobernador prorruso Vladímir Saldo, habría medio centenar de heridos.

Las imágenes facilitadas por Saldo y por las agencias de noticias rusas confirmarían que el lugar atacado es un restaurante y un hotel colindante en Jorli. Saldo ha asegurado que todas las víctimas eran civiles que celebraban la entrada en el nuevo año. Medios ucranios como Telegraf insisten en que este municipio alberga centros de mando del ejército ocupante, por lo que podría ser que los fallecidos fueran militares. Most, medio digital ucranio de Jersón, ha recordado que el ejército ruso tiene en Jorli un importante centro de entrenamiento. Oboz, otro medio ucranio, cita fuentes anónimas de grupos partisanos en el Jersón ocupado que aseguran que en lugar del ataque se reunían fuerzas de seguridad rusas.

Most también subraya que la población civil local se estima en no más de 400 personas, por lo que, si son ciertas las informaciones rusas, el 20% de sus vecinos se habrían congregado en un mismo lugar para celebrar la Nochevieja. Los periodistas de Most subrayan este alto porcentaje como algo improbable, aunque hay precedentes de que es posible. Un misil ruso mató en 2023 a 52 civiles congregados en un funeral en Hroza, en la provincia ucrania de Járkov, lo que equivalía a la mitad de los habitantes de esta aldea. El ejército invasor recibió la información de un colaborador local que les aseguró falsamente que en el funeral se concentraban militares.

Los medios rusos aseguran que se trataría del segundo ataque ucranio más letal contra la población civil en los casi cuatro años de guerra. El primero, según las autoridades rusas, se produjo el 30 de diciembre de 2023 en la ciudad rusa de Bélgorod, donde habrían fallecido 25 personas.

Jersón es una provincia actualmente dividida entre la parte ocupada por Rusia y la parte controlada por la Ucrania libre. El río Dnipró sirve de línea divisoria y la actividad militar de basa sobre todo en intercambios de drones bomba. Jorli se sitúa a 80 kilómetros de las posiciones militares ucranias.

La capital de la provincia es objetivo periódico de ataques rusos deliberados contra la población civil, según denunciaron en 2025 dos informes de Naciones Unidas. En la pasada madrugada falleció un civil y cuatro resultaron heridos por el fuego ruso en la ciudad de Jersón, según el Gobierno local. Los bombardeos rusos de largo alcance contra la red energética ucrania han proseguido también este jueves, centrando el ataque contra la provincia occidental de Volinia. Las Fuerzas Aéreas no tripuladas ucranias han proseguido por su parte esta madrugada sus bombardeos periódicos contra la industria petrolera rusa.

Naciones Unidas estima que en Ucrania han fallecido desde el inicio de la invasión cerca de 14.600 civiles. El Gobierno ruso aseguró el pasado mayo que habrían muerto en Rusia más de 600 civiles.

El Estado Mayor ucranio no ha comentado todavía el posible ataque en Jorli. Fuentes del Gobierno provincial ucranio en Jersón indican a EL PAÍS que cualquier información oficial tiene que ser por parte de las Fuerzas Armadas. Las mismas fuentes subrayan que en Jorli sobre todo hay una población de edad avanzada y que, por costumbre, estas personas celebran la Nochevieja en casa, por lo que es probable que fuera una fiesta de personal militar ruso.

Kiev insiste en que Moscú ha iniciado una campaña de desinformación para justificar su desinterés por el progreso en las negociaciones de paz auspiciadas por Estados Unidos. El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ha reiterado que son falsas las acusaciones rusas de que su ejército intentó destruir con drones el 29 de diciembre una de las residencias de Vladímir Putin. Su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, amenazó con romper las negociaciones y que Ucrania sufriría las consecuencias.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Cristian Segura
Cristian Segura
Escribe en EL PAÍS desde 2014. Licenciado en Periodismo y diplomado en Filosofía, ha ejercido su profesión desde 1998. Fue corresponsal del diario 'Avui' en Berlín y en Pekín. Desde 2022 cubre la guerra en Ucrania. En 2011 recibió el premio Josep Pla de narrativa y en 2025, el premio internacional de periodismo Julio Anguita Parrado.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Guerra Rusia y Ucrania

El Kremlin muestra por primera vez el misil balístico Oréshnik en medio de las tensiones con Europa

Reuters
Donald Trump y Volodímir Zelenski

Trump asegura que la paz en Ucrania está cerca, pero Rusia apunta a lo contrario

Javier G. Cuesta / Cristian Segura | Moscú / Kiev

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Un petrolero perseguido por Estados Unidos en el Caribe pintó una bandera rusa en un intento de escape
  2. El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025: un traje hecho con sus anteriores estilismos y en recuerdo a las personas con cáncer
  3. Jubilarse a los 66 años y 8 meses llega a su fin: la nueva edad de retiro de 2026
  4. Sandra Barneda: “Eso de las izquierdas y las derechas es arcaico, un pensamiento que solo sirve para marcar distancias”
  5. Campanadas 2025, de Pedroche a José Mota: baratas, escasas y recicladas
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 17,99€
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 17,99€
escaparate
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 37,75€ (31% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 37,75€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_