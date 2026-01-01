Rusia acusa a Ucrania de matar a 24 civiles en un ataque con drones

Llamas y humo surgen del lugar de la ciudad de Jorli donde las autoridades rusas aseguran haber sufrido un ataque con drones ucranios que habría causado 24 muertos. La imagen ha sido proporcionada por el Gobernador ruso de Jersón a través de un canal de Telegram.

El bombardeo se ha producido contra un hotel y cafetería en un pueblo ocupado de la provincia ucrania de Jersón con elevada presencia militar

Rusia ha acusado este jueves al ejército ucranio de haber matado en un bombardeo a 24 civiles que celebraban la Nochevieja. Tres drones, uno de ellos incendiario, según las autoridades invasoras en la provincia de Jersón, han impactado contra un restaurante y un hotel en la localidad de Jorli, un pueblo costero del mar Negro ocupado por las tropas rusas. Además de los fallecidos, según el gobernador prorruso Vladímir Saldo, habría medio centenar de heridos.

Las imágenes facilitadas por Saldo y por las agencias de noticias rusas confirmarían que el lugar atacado es un restaurante y un hotel colindante en Jorli. Saldo ha asegurado que todas las víctimas eran civiles que celebraban la entrada en el nuevo año. Medios ucranios como Telegraf insisten en que este municipio alberga centros de mando del ejército ocupante, por lo que podría ser que los fallecidos fueran militares. Most, medio digital ucranio de Jersón, ha recordado que el ejército ruso tiene en Jorli un importante centro de entrenamiento. Oboz, otro medio ucranio, cita fuentes anónimas de grupos partisanos en el Jersón ocupado que aseguran que en lugar del ataque se reunían fuerzas de seguridad rusas.

Most también subraya que la población civil local se estima en no más de 400 personas, por lo que, si son ciertas las informaciones rusas, el 20% de sus vecinos se habrían congregado en un mismo lugar para celebrar la Nochevieja. Los periodistas de Most subrayan este alto porcentaje como algo improbable, aunque hay precedentes de que es posible. Un misil ruso mató en 2023 a 52 civiles congregados en un funeral en Hroza, en la provincia ucrania de Járkov, lo que equivalía a la mitad de los habitantes de esta aldea. El ejército invasor recibió la información de un colaborador local que les aseguró falsamente que en el funeral se concentraban militares.

Los medios rusos aseguran que se trataría del segundo ataque ucranio más letal contra la población civil en los casi cuatro años de guerra. El primero, según las autoridades rusas, se produjo el 30 de diciembre de 2023 en la ciudad rusa de Bélgorod, donde habrían fallecido 25 personas.

Escenario del presunto ataque con drones contra la localidad de Jorli en una imagen proporcionada por las autoridades de ocupación rusas en Jersón. Governor of Kherson Region Vladi (via REUTERS)

Jersón es una provincia actualmente dividida entre la parte ocupada por Rusia y la parte controlada por la Ucrania libre. El río Dnipró sirve de línea divisoria y la actividad militar de basa sobre todo en intercambios de drones bomba. Jorli se sitúa a 80 kilómetros de las posiciones militares ucranias.

La capital de la provincia es objetivo periódico de ataques rusos deliberados contra la población civil, según denunciaron en 2025 dos informes de Naciones Unidas. En la pasada madrugada falleció un civil y cuatro resultaron heridos por el fuego ruso en la ciudad de Jersón, según el Gobierno local. Los bombardeos rusos de largo alcance contra la red energética ucrania han proseguido también este jueves, centrando el ataque contra la provincia occidental de Volinia. Las Fuerzas Aéreas no tripuladas ucranias han proseguido por su parte esta madrugada sus bombardeos periódicos contra la industria petrolera rusa.

Naciones Unidas estima que en Ucrania han fallecido desde el inicio de la invasión cerca de 14.600 civiles. El Gobierno ruso aseguró el pasado mayo que habrían muerto en Rusia más de 600 civiles.

El Estado Mayor ucranio no ha comentado todavía el posible ataque en Jorli. Fuentes del Gobierno provincial ucranio en Jersón indican a EL PAÍS que cualquier información oficial tiene que ser por parte de las Fuerzas Armadas. Las mismas fuentes subrayan que en Jorli sobre todo hay una población de edad avanzada y que, por costumbre, estas personas celebran la Nochevieja en casa, por lo que es probable que fuera una fiesta de personal militar ruso.

Kiev insiste en que Moscú ha iniciado una campaña de desinformación para justificar su desinterés por el progreso en las negociaciones de paz auspiciadas por Estados Unidos. El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ha reiterado que son falsas las acusaciones rusas de que su ejército intentó destruir con drones el 29 de diciembre una de las residencias de Vladímir Putin. Su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, amenazó con romper las negociaciones y que Ucrania sufriría las consecuencias.