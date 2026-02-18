Cierra Fate, histórica fábrica de neumáticos en Argentina, y despide a sus 920 empleados

Este miércoles por la mañana, los empleados de la empresa de neumáticos Fate que llegaron a su lugar de trabajo —un predio de 40 hectáreas en la localidad de San Fernando, a 30 kilómetros de Buenos Aires— fueron recibidos por un cartel emplazado junto al portón de ingreso. “Fate S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial”, decía. Así, 920 personas se enteraron que se quedaban sin su trabajo en esa fábrica, que tiene más de 80 años de historia en Argentina y es la única de origen nacional en su rubro.

Rápidamente en el gobierno de Javier Milei buscaron explicar la crisis terminal de la empresa por un conflicto laboral con el sindicato, pero en el propio comunicado oficial de Fate se refieren a “cambios en las condiciones de mercado”, lo que alude a la abrupta apertura de importaciones que hace a agonizar a distintos sectores industriales. Según un informe de la consultora PxQ, entre 2023 y 2025 aumentaron 34,8% las importaciones de neumáticos, al tiempo que los precios bajaron 38,3% medidos en dólares. Esto generó un fuerte impacto en la rentabilidad del sector, que en diciembre de 2025 funcionaba apenas al 33% de su capacidad instalada.

El conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) sí existió, y durante 2022 generó paros y bloqueos de planta que afectaron la producción de todas las firmas del sector, pero no es el detonante detrás del cierre. Ya en 2024 Fate había anunciado el despido de 97 personas en la planta, como respuesta ante “una sostenida pérdida de competitividad exportadora” producto de la carga impositiva y la “competencia desleal” de los productos extranjeros.

La decisión de la empresa se conoce horas antes de que la mayor central obrera del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), realice un paro en reclamo por la reforma laboral que se debatirá en la Cámara de Diputados el jueves y calienta todavía más el escenario en el que se dará la sesión. El proyecto de ley, la gran apuesta de Milei para el inicio del año, permite extender la jornada laboral hasta 12 horas por día, abarata los despidos, vuelve optativo el pago de las horas extras y reduce el derecho a huelga, entre otras medidas. Hasta las últimas horas incluía también una rebaja de hasta el 50% del salario a los trabajadores que estén de baja por accidente o enfermedad, que se eliminó por la presión de los aliados políticos del Gobierno.

La empresa Fate, la única fabricante argentina de neumáticos radiales (comparte el sector con la italiana Pirelli y la estadounidense Firestone) nació a principios de la década de 1940 como un pequeño taller dedicado a la producción de telas impermeables para la reparación de las gomas de caucho. Es propiedad de la familia Madanes Quintanilla y actualmente está conducida por Javier Madanes Quintanilla, hijo y sobrino de los fundadores. El empresario es también dueño de Aluar, la única fabricante de aluminio de Argentina y controla a través de esa firma otras vinculadas al sector de energía como la hidroeléctrica Futaleufú, Genpat e Infa.

Conocida la decisión del directorio de Fate, trabajadores montaron reclamos dentro del predio de la fábrica, motivo por el que el Gobierno dictó una conciliación obligatoria este mediodía y la Secretaría de Trabajo ordenó que por 15 días “se retrotraiga la situación al estado previo al conflicto”. De todos modos, las posibilidades de revertir el cierre son muy bajas, dado que la empresa ya tomó la decisión y anunció que pagará las indemnizaciones que corresponden por ley.

La Unión Industrial Argentina (UIA), que hasta el momento ha sido en extremo cuidadosa de no confrontar con Milei a pesar de la situación crítica de su sector, expresó en un comunicado su “gran preocupación” por la noticia y apuntó contra la competencia internacional. Según detalló, la industria acumula una pérdida de casi 65.000 trabajadores (-5,4%) en los últimos dos años. “El cierre de Fate no puede analizarse como un episodio aislado, sino como parte de un fenómeno integral donde sectores industriales enteros enfrentan situaciones de competencia internacional fuertemente distorsionada. La industria del neumático es uno de los casos más evidentes de sobrecapacidad global y prácticas comerciales desleales, especialmente provenientes de Asia”, detalló.

Javier Madanes Quintanilla, dueño de la compañía, ya se había desmarcado de la actitud general de la clase empresaria argentina y planteado directamente sus cuestionamientos al esquema implementado por el presidente ultra. “No hay que aguantar —dijo como invitado en el podcast La Fábrica, en mayo de 2024—. Esto es como tener una situación de defensa frente a un ataque demoledor. Creo que hay que atacar, que hay que unirse para ir y reclamar condiciones de competitividad razonables. Si nos quedamos simplemente con una actitud de resistencia nos va a ir muy mal". Este miércoles, y tras haber sorteado las peores crisis económicas de los últimos 80 años, su fábrica bajó las persianas.