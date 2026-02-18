El artículo 44, la piedra que retrasa la reforma laboral de Milei

El Gobierno de Javier Milei impulsa una reforma laboral que permite extender la jornada laboral hasta 12 horas por día, abarata los despidos, vuelve optativo el pago de las horas extras y reduce el derecho a huelga a una acción simbólica. El punto que ha generado más polémica, sin embargo, no es ninguno de los anteriores sino el que reduce el pago de salarios hasta el 50% a los trabajadores que estén de baja por accidente o enfermedad. El artículo 44 se introdujo a última hora en el texto definitivo y ha encallado de forma sorpresiva el proyecto cuando parecía encaminado a convertirse en ley esta semana en la Cámara de Diputados, luego de haber recibido media sanción en el Senado. Ante el malestar mostrado por los aliados, el Gobierno argentino anunció que lo modificaría y después aceptó eliminarlo. Esa concesión retrasa al menos una semana la aprobación definitiva del proyecto estrella de Milei en este inicio de año.

En la legislación vigente, si un trabajador se enferma o tiene un accidente fuera de su lugar de trabajo, percibe la totalidad del salario durante el período de licencia legal, que varía entre tres y seis meses según la antigüedad. El artículo 44 de la nueva legislación, en cambio, reduce de forma automática el salario en caso de enfermedad o accidente. La prestación se reduce al 50% si el motivo de la baja laboral es el resultado de alguna “actividad voluntaria y consciente que implicara algún riesgo para la salud” fuera del trabajo. Si la baja laboral es por otro motivo, la reducción es del 25%.

La senadora Patricia Bullrich, principal negociadora oficialista sobre la reforma laboral, reveló el lunes que el Gobierno trabajaba para subsanar el error cometido de cara a la votación en Diputados, prevista para este jueves. “Tuvimos un error”, admitió Bullrich en una entrevista con el canal Todo Noticias. “El error no fue haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables”, agregó. En esos casos, se cambiará la redacción para que el sueldo del trabajador se mantenga intacto, anticipó la senadora.

El Gobierno defendía el resto de la redacción sobre las nuevas licencias médicas. “Si te lastimaste jugando al fútbol, donde vos tomaste una decisión, y el empleador no tiene nada que ver, ahí te corresponde un 50%”, dijo el fin de semana el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, uno de los ideólogos de la reforma laboral. En Argentina, cerca de cinco millones de personas practican algún deporte, con el fútbol como el más elegido entre los hombres. Además, la interpretación del texto da lugar a muchos grises: ¿qué pasa si un trabajador sufre un accidente cuando va a trabajar en moto o bicicleta? ¿Y si lesiona al hacer alguna actividad física por indicación médica? ¿Y si se intoxica por salir tarde del trabajo y comer algo en mal estado en la calle? De salir adelante la ley, tal y como se prevé, es probable que preguntas de este estilo se resuelvan en los tribunales.

Para los empresarios, se trata de una medida que pretende reducir el ausentismo y reducir los costes laborales derivados de bajas prolongadas. Los sindicatos, en cambio, advierten que se trata de una nueva herramienta para bajar salarios después de años de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. La mayor central obrera del país, la Confederación General del Trabajo, ha anunciado que convocará una huelga general para el día en que el texto se vote en la Cámara de Diputados.

El Gobierno ha evitado decir hasta el momento quién sumó ese artículo al texto que se votó en el Senado, ya que no figuraba en la propuesta original. El texto inicial sufrió casi una treintena de modificaciones para lograr el apoyo de partidos aliados, como el Pro y la UCR, pero tampoco ellos han salido a decir a propuesta de quién se incluyó. El hecho de que el recorte salarial durante las licencias médicas no recibiese críticas durante el debate en el Senado sino a posteriori hace pensar que muchos legisladores votaron sin leerlo por completo.

Cuando estalló el escándalo, el fin de semana, el Gobierno dijo que no iba admitir ningún cambio en el proyecto. Los negociadores trabajaron contrarreloj para buscar soluciones alternativas como incluir las modificaciones en la reglamentación de la norma una vez que fuese sancionada por el Congreso o impulsar un proyecto de ley de un único artículo. Esas posibilidades fueron descartadas por los partidos aliados del Gobierno, que amenazaron con impedir el inicio de la sesión si se mantenía el ahora célebre artículo 44. Los cambios propuestos fracasaron y, salvo sorpresa de última hora, el punto sobre las licencias médicas será eliminado por completo. El texto modificado se votará en la Cámara Baja y, de contar con los votos suficientes, deberá volver al Senado para su aprobación definitiva.