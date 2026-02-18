Marx Arriaga es increpado en Ciudad Juárez tras volver a ocupar su plaza en la universidad local

Marx Arriaga ha tenido un recibimiento hostil a su retorno a Ciudad Juárez, a la que ha vuelto para retomar su cargo en la universidad local. Un grupo de ciudadanos lo ha recibido en el aeropuerto fronterizo entre abucheos y con pancartas con el mensaje “¡Fuera Arriaga!“ y “¡Los libros no son tuyos!”. El episodio ocurre horas después de que el exfuncionario pusiera fin a cuatro días de atrincheramiento en su oficina en Ciudad de México después de haber sido despedido el viernes pasado.

El exdirector de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) abandonó el martes su despacho tras finalmente haber recibido el oficio que le notificaba de la separación del cargo, al cual llegó en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Arriaga dio a conocer que volvería a retomar su cargo como docente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). El polémico funcionario ha sido el centro de las críticas por el enfoque ideológico plasmado en los libros de texto gratuitos y su trabajo en la implementación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM)

El exfuncionario había acusado un intento de desalojo mientras permaneció atrincherado en su oficina y de presuntas violaciones a sus derechos laborales. Estos señalamientos han sido rechazados por la dependencia. El funcionario dijo el viernes pasado, en conferencia de prensa, que su salida obedece a su defensa de la NEM y los intentos de la SEP de modificar los contenidos.

Las protestas a su arribo en Juárez se centraron principalmente en cuestionar la apropiación política del material educativo, repitiendo reclamos como “No a los libros de Marx Arriaga” y “Arriba la 4T… [Cuarta Transformación, el movimiento político iniciado por Andrés Manuel López Obrador en 2018] pero sin Arriaga”. La destitución de Arriaga llegó dos meses después de que este reforzara sus críticas hacia la administración de la cartera de educación de Mario Delgado y hasta llamara a los docentes a revelarse en contra de la SEP.

Arriaga aguantó desde su llegada en 2021 la oleada de críticas y demandas que embistieron a los libros creados para educar a los niños y jóvenes del país. Sin embargo, ha sido una solicitud desde el despacho de la presidenta Claudia Sheinbaum, de incluir el papel de las mujeres en la historia, lo que ha desembocado en su despido. Arriaga ha asegurado a este diario que “asume responsabilidades”, aunque se ha negado a las modificaciones porque no venían desde la presidenta, sino desde “las cloacas” de la SEP.

Nadia López García es la nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos, tras la controvertida destitución del exfuncionario. López ha sido presentada en las redes sociales de la SEP como “pedagoga, poeta indígena y activista en derechos educativos y culturales”. De acuerdo con Armando Rodríguez, del área de comunicación social de la UACJ, Arriaga cuenta con una licencia sin goce de sueldo otorgada desde 2018 y, en caso de que decida regresar, deberá iniciar y cumplir con los procedimientos administrativos establecidos para su reincorporación.