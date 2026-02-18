Gertz se estrena como embajador con una primera polémica: el asilo de Reino Unido a Karime Macías

Alejandro Gertz Manero ya ha llegado a Londres. El exfiscal general de la República se va a estrenar como embajador en Reino Unido con el polémico asilo a Karime Macías, la exesposa del exgobernador Javier Duarte, quien está acusada de defraudar más de 112 millones de pesos (unos siete millones de dólares) durante su gestión al frente del DIF de Veracruz. La presidenta Claudia Sheinbaum ha informado este martes que ha iniciado un reclamo al Gobierno británico por su decisión de no extraditarla: “Hoy se envía la carta diciendo que esa mujer está acusada de fraude y de corrupción, ¿cómo es posible que le den asilo?”. Las palabras de la mandataria contrastan con la larga tradición de asilo que ha mantenido México con respecto a funcionarios perseguidos por otros países, en ocasiones también acusados —o incluso condenados— por delitos relacionados con la Administración pública, como Jorge Glas en Ecuador, un asunto que terminó en la ruptura de relaciones bilaterales. Macías ha conseguido el asilo al convencer al Gobierno británico de la persecución que sufre por parte del exgobernador Miguel Ángel Yunes.

La ex primera dama veracruzana es un símbolo del derroche que imperó dentro de la Administración de Javier Duarte entre 2010 y 2016. Su marido la colocó a dirigir el DIF (el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia), destino habitual para algunas parejas de políticos, desde donde presuntamente Macías desvió a empresas fantasma un centenar de millones de pesos destinados a la protección de menores. En solo su primer año, la esposa del gobernador gastó ocho millones de pesos en hoteles, ropa y joyas, según publicó en su momento el diario Reforma. El agujero creado por Duarte es uno de los mayores identificados en un Gobierno estatal; la Auditoría Superior de la Federación cifró las irregularidades en los usos de los fondos en más de 62.000 millones de pesos.

El político priista fue detenido en 2017 en un resort de lujo en Guatemala, después de estar seis meses prófugo. Ahí, escondidos al lado Atitlán, también estaban Macías y sus hijos. Ellos no fueron arrestados, sino que volaron a Londres, donde viven desde entonces. Al año siguiente de caer Duarte —quien se declaró culpable de asociación delictuosa, desvío de recursos y lavado de dinero—, el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes situó a Macías como una pieza clave del entramado delictivo. Hasta el punto de que el mandatario panista llegó a enviar espías para encontrar a la mujer en Londres, al encontrarla, difundió su domicilio y la supuesta vida de lujos con la que continuaba.

La Interpol emitió una ficha roja de búsqueda y en 2022, la justicia británica confirmó la extradición. Macías apeló, mandó una carta y siguió con su solicitud de asilo. “[Como titular del DIF] ni un peso llegó a mi bolsa, al grado de que no hay prueba alguna de ello en la acusación. Vivo en Inglaterra con mis hijos menores, al día, sin el más mínimo lujo, como se quiso hacer creer. Mi situación económica es crítica”, escribió entonces. A pesar de afirmar eso, Macías fue capaz de pagar una fianza de 150.000 libras esterlinas, es decir, unos tres millones de pesos para seguir en libertad.

El revés final se acaba de conocer. En 2025, el Ministerio del Interior británico decidió conceder el asilo y frenar la orden de extradición. El lunes, Sheinbaum adelantó que el Gobierno no había sido notificado y que debía serlo a través de la embajada de México en Reino Unido: “Pero no estamos a favor, evidentemente, y vamos a reaccionar frente a ella”. Este martes, la mandataria ha dado más detalles de cómo va a ser esa respuesta. “Un proceso de extrañamiento, así se dice en términos diplomáticos”, ha apuntado la presidenta, que ha incidido: “Esta persona que lleva ya bastante tiempo viviendo en Reino Unido. ¿Quién sabe con qué dinero?“.

La postura de Sheinbaum hacia Macías difiere de la que ha mantenido siempre México en materia de asilo. Por ejemplo, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador refugió en 2023 en su representación de Quito al vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, sobre quien pesaban varias sentencias por corrupción. Ese asilo terminó en el brutal asalto de las fuerzas policiales ecuatorianas a la sede diplomática y la ruptura de relaciones con el Gobierno de Daniel Noboa. También está el asilo de México a Betssy Chávez, la ex primera ministra de Pedro Castillo, acusada de complicidad en el presunto autogolpe de 2022, que también ha provocado la separación con Perú.

Karime Macías vivía en Belgrave, el lujoso barrio de Londres, donde está justamente la residencia de la embajada de México en Reino Unido. Ahí vivirá a partir de ahora Gertz Manero en su rol de embajador y desde ahí tendrá que pelear en su primera tarea hacia el Gobierno británico. La llegada del ex fiscal general a la representación británica está marcada por la salida de su predecesora, Josefa González-Blanco, quien deja la sede con una estela de denuncias por abuso laboral y una cascada de acusaciones de haber roto las relaciones diplomáticas con Reino Unido. El encargo de Gertz apenas comienza.