Interpol ordena detener a la esposa de Duarte y el gobernador de Veracruz revela donde está

Interpol emitió este martes la ficha roja para localizar y detener a Karime Macías, esposa del gobernador de Veracruz Javier Duarte, por lo que es buscada en más de 190 países.

La que fuera todopoderosa primera dama de Veracruz, tiene una orden de detención emitida por un juez de Xalapa por el presunto desvío de más de 100 millones de pesos (5.5 millones de dólares) a empresas fantasma durante su etapa como presidenta del DIF, un organismo de ayuda a menores y huérfanos entre otros.

La acción judicial vino acompañada por la difusión de un surrealista video encargado por el gobernador de Veracruz señalando donde se encuentra Macías. Miguel Ángel Yunes, distribuyó a los medios de comunicación ocho minutos de imágenes sobre su vivienda, gustos y aficiones en Londres con las que quiere contribuir a su inmediata detención.

En rueda de prensa el gobernador, dijo que la acción de la justicia no tiene “veda electoral” y mostró a Karime Macías mientras saca dinero de cajeros, camina por las calles, sale de Yoga o va a buscar a sus hijos a la escuela. “La justicia en este y en otros casos no puede perder un solo minuto, se equivocan quienes lo piden. No vamos a actuar de acuerdo con componendas o a intereses de grupo o personales, vamos a actuar siempre a la demanda de los veracruzanos que se haga justicia”, dijo.

Yunes dio a conocer que Macías vive en uno de los barrios más exclusivos de Londres, donde tiene un gasto mensual de casi 1.600.000 pesos (88.000 dólares) y exigió a las autoridades a detenerla cuanto antes.

La paradoja es que en uno de los estados más violentos del país, Veracruz, penetrado hasta el tuétano por el crimen organizado, los servicios de espionaje del Estado se empleen en seguir a enemigos políticos en el extranjero.

En el video de ocho minutos, se aprecia a Karime Macías con pelo corto, se asegura que vive en Belgrave, uno de los barrios más exclusivos de Londres. A un kilómetro de la residencia de la reina Isabel y a 600 metros de la casa de la extinta Margaret Thatcher. “Nos dimos a la tarea de hacer lo que nos correspondía: tratar de ubicarla para que una vez girada orden de aprehensión poderla cumplimentarse. A las afueras de Londres pensamos que viviría con modestia… no estábamos en lo correcto, nos sorprendimos. En Londres continua la vida de lujos y corrupción, el dinero de veracruzanos se sigue usando para vivir en abundancia”, ironizó Yunes.

“Karime Macías es pieza clave en la trama de corrupción en el sexenio, no solo es la esposa del gobernador, es un actor importante en esta trama de corrupción. Enjuiciarla y detenerla es abrir la puerta a un escándalo brutal y es la puerta de llegar a miles y millones de pesos que están fuera de México” acusó Yunes haciendo gala de su nueva dimensión como gobernador, abogado, policía, espía y juez.

Según Yunes hay bienes en Estados Unidos y Europa que deben recuperarse y recordó que desde que llegó al poder en diciembre de 2016 se comprometió a llevar a prisión a los responsables del saqueo, pero, segun dijo, aún faltan muchos más entre ellos varios diputados locales y federales protegidos por el fuero. “Quedan seis meses de este gobierno e iremos con todo, continuaremos en esta batalla”, sentenció. Manifestó que han recuperado más de mil 200 millones de pesos de dinero y bienes, por lo que seguirá sacando el dinero sacado de la "bolsa de corruptos".

El lugar de residencia de Karime Macías era un secreto a voces desde que el 20 de abril el diario Reforma, citando fuentes de la Secretaría de Gobernación, detallara que Macías voló de Colombia a Londres un día después de que su marido compareciera en Guatemala tras su detención. Macías viajó a la capital inglesa con sus tres hijos, su madre, su hermana, el marido de esta y dos sobrinos.