México reclamará a Reino Unido el asilo político concedido a Karime Macías, acusada de fraude y corrupción

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México enviará una carta este martes a Reino Unido para reclamar por la decisión de Londres de dar asilo político a Karime Macías, la esposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte con una orden de extradición por la justicia mexicana. La presidenta Claudia Sheinbaum ha detallado que se trata de un “proceso de extrañamiento” diplomático para posicionarse en contra de la medida. “Hoy se envía la carta diciendo que esa mujer está acusada de fraude y de corrupción, ¿pues cómo es posible que le den asilo?“, ha señalado en su conferencia de prensa matutina.

02:00 Sheinbaum enviará una carta a Reino Unido para reclamar por el asilo político a Karime Macías Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina de este martes. Foto: Isaac Esquivel (EFE) | Vídeo: EPV

Reino Unido había autorizado la extradición a México de Macías, ante el reclamo de las autoridades mexicanas por el desfalco de 112 millones de pesos (unos siete millones de dólares) del erario, cuando estuvo al frente del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias, un órgano de asistencia pública del Estado para las personas con menos recursos. Sin embargo, el Gobierno británico finalmente le concedió el asilo político pese a la orden de detención de la Interpol emitida en 2018.

Sheinbaum ya había adelantado este lunes que su Gobierno estaba en contra de la decisión de Reino Unido y que iban a manifestarse a través de la embajada de México en Londres. “No nos ha notificado [de la decisión de conceder asilo político], pero no estamos a favor, evidentemente, y vamos a reaccionar frente a ella”, prometió la presidenta. La figura de asilo político impide que Macías sea extraditada para enfrentar la justicia en México. La defensa de la esposa de Duarte argumenta que sufre persecución política por del gobierno local que presidió Miguel Ángel Yunes, rival político de su esposo que ya ha abandonado el poder. Yunes aseguró que Macías es “una pieza clave en toda la trama de corrupción que afectó a Veracruz en los últimos años” y acompañó su denuncia de un video en el que se muestra a la exdirectora del DIF estatal viviendo en Belgrave, uno de los barrios más exclusivos de Londres. La difusión de la residencia de Macías fue una de las pruebas que el Gobierno británico ha tenido en cuenta para valorar la persecución política en el proceso de asilo.

Macías fue detenida tras entregarse voluntariamente a las autoridades británicas un año después de que la Interpol emitiera ficha roja en su contra. Sin embargo, pagó una fianza de 150.000 libras esterlinas (unos 200.000 dólares) para poder continuar su proceso en libertad y bajo vigilancia mientras se decidía si finalmente se la extraditaba a México. Macías, que ahora tiene 50 años, fue considerada un símbolo del lujo y el derroche durante los cinco años que ejerció de primera dama de Veracruz (2010-2016). Su esposo cumple condena en prisión por delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero a través de una red de testaferros con las que compró 40 propiedades con dinero público.

Durante los cateos en el domicilio de Duarte y Macías, las autoridades encontraron documentos que supuestamente vinculan a la esposa del exgobernador con la planificación, preparación y ejecución del desvío de recursos públicos. Sheinbaum ha recordado que entre esas libretas había un diario en el que Macías escribió a mano varias veces, una detrás de otra como un mantra, “merezco abundancia”. “Luego se olvidan de lo que fue el PRIAN (...). Esto es el PRIAN. La esposa de un gobernador que repite varias veces: ‘Sí, merezco abundancia’. Esta persona que lleva ya bastante tiempo viviendo en Reino Unido. ¿Quién sabe con qué dinero?“, ha subrayado la presidenta.