Revelada la causa de la muerte de Victoria Jones, hija del actor y director Tommy Lee Jones, a los 34 años

La que fuera actriz, que en enero fue encontrada sin vida en un hotel de San Francisco, murió debido a “efectos tóxicos de la cocaína” y su fallecimiento fue un “accidente”, según el informe forense

El 1 de enero de 2026, poco después de la medianoche y de dar la bienvenida al nuevo año, fue encontrada sin vida Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, en un hotel de lujo de San Francisco (California). Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencia, que solo pudieron certificar su muerte a los 34 años. Un mes y medio después de aquel suceso, se ha revelado la causa de su fallecimiento. Tal y como informa la revista People, el martes 17 de febrero la Oficina del Médico Forense Jefe de San Francisco anunció que la hija del actor murió debido a “efectos tóxicos de la cocaína” y dictaminó que la causa de su muerte fue un “accidente”.

“Agradecemos todas las amables palabras, pensamientos y oraciones. Por favor, respeten nuestra privacidad durante este momento difícil”, fue el texto que compartió la familia horas después de hacerse público el fallecimiento de Victoria Jones. Desde un primer momento, las autoridades descartaron la posibilidad de que se tratase de un crimen, ya que, según señalaron medios estadounidenses, no se encontraron indicios de violencia en la habitación. Tampoco se hallaron sustancias en la habitación del hotel.

“Código 3 para sobredosis y cambio de color”, fue el aviso que enviaron los servicios de emergencia, un mensaje con el que ya se apuntaba al consumo de sustancias como la causa de la muerte. Victoria era hija de Tommy Lee Jones y de su primera esposa, Kimberlea Cloughley, con quien el actor también tuvo a su hijo Austin, de 43 años.

Tuvo claro desde niña que quería seguir los pasos de su padre en el mundo de la interpretación y llegó a probar suerte. Tuvo un discreto contacto con el cine y debutó en Men in Black II, participó en un episodio de la serie One Tree Hill en 2003 y volvió a trabajar en Los entierros de Melquíades Estrada, en 2005, dirigida por su padre. Su último papel fue en 2014, en la película Deuda de honor, dirigida también por Lee Jones. A partir de ese momento, eligió alejarse de los focos.

De izquierda a derecha, la fotógrafa Dawn Laurel- Jones, Victoria Jones y Tommy Lee Jones, el 7 de diciembre de 2017 en Hollywood. David Livingston (Getty Images)

Horas después de su fallecimiento, los medios estadounidenses revelaron que en los últimos años había protagonizado múltiples enfrentamientos con la policía. El 28 de abril de 2025, fue detenida en el condado de Napa, California, acusada de tres delitos menores: obstrucción a un agente del orden público, consumo de sustancias controladas sin receta médica y posesión de sustancias controladas sin receta pública. Se declaró inocente de todos ellos. Pero casi dos meses después, el 17 de junio, volvió a ser detenida y acusada de un delito menor de violencia doméstica, del que también se declaró inocente, aunque los casos seguían abiertos al momento de su muerte. Según los registros judiciales del condado de Marin, en agosto de 2023 su padre solicitó que se la pusiera bajo tutela temporal. En ese momento, ella estaba “bajo retención psiquiátrica involuntaria de 14 días en un hospital y su padre quería que la transfirieran a un centro de rehabilitación”, tal y como informa ahora Los Angeles Times.

Antes de estos sucesos, Lee Jones se había deshecho en halagos en numerosas ocasiones hacia su hija: “Es una buena actriz, tiene su credencial del sindicato de actores y habla un español impecable”, afirmó en 2006 en The New Yorker, durante la promoción de Los tres entierros de Melquíades Estrada. También reveló una anécdota tras la que decidió despedirla del proyecto en el que estaba participando cuando tenía 14 años. “Tenía que levantarse a las cinco de la mañana para grabar su parte. Una mañana, no quería levantarse de la cama. Le dije: ‘Cariño, esto es trabajo’. Pero no se movía. Así que la despedí”. Aunque ese despido no duró demasiado tiempo. “Sin decirme nada, el personal de producción fue, la despertó y la llevó rápidamente al set de grabación justo a tiempo”.