Encuentran muerta a Victoria Jones, hija del actor y director Tommy Lee Jones, en un hotel de San Francisco a los 34 años

Las autoridades están investigando el suceso y todavía no se han hecho públicas las causas de la muerte de la actriz, aunque se descarta un crimen. La intérprete, ahora retirada de la vida pública, participó de joven en algunos de los proyectos de su padre

El año 2026 ha llegado marcado por la tragedia para Tommy Lee Jones. Unas horas después de dar la bienvenida al nuevo año, Victoria Jones, hija del reconocido actor y cineasta estadounidense, fue encontrada sin vida en el hotel de lujo Fairmont de San Francisco, en la ciudad de California. Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencia después de recibir una llamada poco antes de las tres de la madrugada, tal y como informan medios como TMZ y People.

Al llegar a la habitación en la que se hospedaba, los médicos de urgencia realizaron una evaluación y solo pudieron certificar la muerte de la hija del intérprete a los 34 años. TMZ ha señalado que toda la información recabada por los equipos que acudieron al lugar ya ha sido entregada al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense para una mayor investigación. Por el momento, se desconocen las causas del fallecimiento.

Las autoridades sí que han descartado la existencia de un crimen, ya que, según señalan medios estadounidenses, no se encontraron indicios de violencia y tampoco se hallaron sustancias en la habitación del hotel. Lo que todavía no está claro, tal y como revela el periódico británico Daily Mail, es si Victoria era huésped del alojamiento o, en el caso contrario, cómo llegó hasta el piso 14, donde se encontró su cuerpo sin vida.

Victoria Jones y Tommy Lee Jones en la 'premiere' de 'Bienvenidos a Villa Capri', el 7 de diciembre de 2017. Axelle/Bauer-Griffin (FilmMagic)

Victoria era hija de Tommy Lee Jones y de su primera esposa, Kimberlea Cloughley, con quien el actor también tuvo a su hijo Ausstin, de 43 años. De pequeña, quiso seguir los pasos de su padre en el mundo de la interpretación y tuvo un discreto contacto con el mundo del cine. Debutó en Men in Black II, participó en un episodio de la serie One Tree Hill en 2003 y volvió a trabajar en Los tres entierros de Melquíades Estrada, en 2005, dirigida por su progenitor y en la que también participó su madrastra, Dawn Laurel-Jones, quien fue la fotógrafa del filme. Su último papel fue en 2014, en la película Deuda de honor, dirigida también por Lee Jones.

A partir de ese momento, la actriz eligió mantener un perfil discreto y alejado de los focos de Hollywood. Aun así, en los siguientes años sí que apoyó públicamente a su oscarizado padre —a mejor actor de reparto en 1994 por El fugitivo— en sus siguientes proyectos y estrenos. Ahora, medios estadounidenses como New York Post revelan que en los últimos años tuvo múltiples enfrentamientos con la policía, incluidos arrestos en el condado de Napa y el condado de Santa Cruz por “cargos relacionados con sustancias controladas y agresión doméstica”. Se declaró inocente y fue puesta en libertad bajo fianza, según los registros a los que ha tenido acceso el citado medio.

Lee Jones se deshizo en halagos hacia su hija en más de una ocasión: “Es una buena actriz, tiene su credencial del sindicato de actores y habla un español impecable”, afirmó en 2006 en The New Yorker, durante la promoción de Los tres entierros de Melquíades Estrada. También reveló una anécdota tras la que decidió despedirla del proyecto en el que estaba participando cuando tenía 14 años. “Tenía que levantarse a las cinco de la mañana para grabar su parte. Una mañana, no quería levantarse de la cama. Le dije: ‘Cariño, esto es trabajo’. Pero no se movía. Así que la despedí”. Aunque ese despido no duró demasiado tiempo. “Sin decirme nada, el personal de producción fue, la despertó y la llevó rápidamente al set de grabación justo a tiempo”, añadió en la entrevista.