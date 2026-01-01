La Nochevieja de los famosos: Elsa Pataky y Chris Hemsworth en un barco o el resumen del año de David Beckham sin su hijo Brooklyn

Nochevieja es momento de hacer balance del año que se deja atrás y de expresar buenos deseos, y también es una noche de fiesta para celebrar con familia y amigos. Si eso lo hacen el común de los mortales, por su puesto también lo hacen los famosos. Y desde que llegaron a las redes sociales, son muchos los que aprovechan sus perfiles para ofrecer a sus seguidores un resumen en imágenes de sus últimos 12 meses o mostrar una pincelada de su celebración de bienvenida al nuevo año.

La pareja de actores formada por Elsa Pataky y Chris Hemsworth han sido de los primeros en festejar la llegada de 2026. Lo hicieron a bordo de un yate surcando las aguas de la bahía de Sídney (Australia). Tal y como se puede ver en las publicaciones compartidas por el matrimonio en sus cuentas de Instagram, disfrutaron de los fuegos artificiales en compañía de amigos y familiares, como el hermano del actor australiano, el también intérprete Liam Hemsworth, quien probablemente este 2026 se case con su novia, Gabriella Brooks, con quien se comprometió el pasado mes de septiembre —y que tampoco se perdió la fiesta en el barco—.

El pasado mes de noviembre, Javier Calvo y Javier Ambrossi sorprendían con la noticia de su separación tras 13 años juntos. Entonces ya se dijo que era una ruptura solo sentimental, no profesional, y que sus vidas iban a estar unidas. Y así lo han demostrado pasando juntos la Nochevieja. Tal y como ha mostrado Calvo en los stories de su cuenta de Instagram, junto a ellos despidieron el año el futurólogo Rappel —al que se ve en la foto tirar las cartas a la pareja de directores y guionistas— o la actriz Úrsula Corberó y su pareja, Chino Darín, quienes en 2026 darán la bienvenida a su primer hijo.

Los Javis con el astrólogo, Rappel, en una foto compartida por Javier Calvo en los 'stories'de su Instagram.

“Sacarme el carnet, ir al psicólogo, ir a Disneyland, volver a pintar, adoptar un perrito, aprender a tocar un instrumento, ponerme fuerte, cortarme el pelo, irme de vacaciones un mes mínimo”. Estos eran los propósitos de 2025 de Lola índigo. Y según lo publicado por la cantante en los stories de su cuenta de Instagram, ha cumplido cinco de los nueve (aunque no especifica exactamente cuáles de ellos). “2025 o un cachito más bien pero que suerte de vivir en este mundo de colores”, escribía la artista junto a un carrusel de imágenes publicado en su perfil con un resumen de su año, en el que muestra que se ha sacado el carnet de conducir, ha ido a Disneyland o ha estado de vacaciones en la playa.

También ha querido reflexionar sobre el año recién terminado Gisele Bündchen, para quien 2025 ha estado marcado por el nacimiento de su tercer hijo, el pasado mes de febrero. “Este año trajo profundas lecciones y un profundo crecimiento. Volver a ser madre cambió todo: mi tiempo, mis prioridades, mi corazón. Estoy agradecida por estos momentos sagrados que me cambiaron de una manera que las palabras no pueden expresar por completo. Gracias, 2025. Entro en este nuevo año con gratitud, amor y confianza en lo que viene”, dice en su mensaje, que la ex top model acompaña de fotos familiares.

También muy familiar es el resumen del año que ha hecho David Beckham en su cuenta de Instagram, en el que destaca la fiesta de su 50º cumpleaños y haber sido nombrado caballero por el rey Carlos III. Aunque hay un detalle que no ha pasado inadvertido: en las 20 imágenes que ha publicado aparece su esposa y tres de sus hijos, pero no hay rastro de su primogénito, Brooklyn, confirmando una vez más el distanciamiento que existe entre los Beckham y su hijo mayor. Horas después de esa publicación que saltó a los titulares de varios medios por la ausencia de Brooklyn, el exfutbolista sí ha querido recordarle, pero ha sido en sus stories, esas publicaciones de Instagram que las 24 horas desaparecen. Eso sí, la foto en la que aparecen ambos es de hace años. Una foto que ha reposteado en sus stories Victoria Beckham con el emoticono de un corazón, probablemente deseando que este 2026 sea el momento del acercamiento con Brooklyn.

Familia, amigos, trabajo y mascotas son los protagonistas del vídeo resumen publicado por la actriz Jennifer Aniston. En las imágenes no faltan amigos de profesión como Courteney Cox o sus compañeros de The Morning Show, y también tienen una aparición la actriz y cantante Selena Gomez y Jim Curtis, con quien Aniston oficializó su relación este 2025.

“¡Feliz Año Nuevo a todos en todo el mundo! ¡¡Gracias por un brillante 2025 y esperamos con ansias el 2026!!”, desean Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton. Junto a su mensaje, un carrusel de fotos de lo que ha sido este año para los príncipes de Gales, que ha estado marcado por la cada vez más activa agenda de la princesa, que empezaba el año pasado anunciado que su cáncer estaba en remisión.

“Familia, os deseo un 2026 lleno de las cosas bonitas, de todo lo que deseáis, incluso aquello que no os atrevéis a soñar que se cumpla también. Os deseo un año fácil, pero no facilón”, dice Alejandro Sanz en un vídeo al que le siguen después varias fotos de lo que ha sido su 2025, que ha terminado con su ruptura de Candela Márquez. “Despido el año desconectado del mundo digital para reconectar con todo lo vivido este 2025. Cumplir años, un nuevo disco, una gira nueva, colaboraciones soñadas y un cariño inconmensurable a ¿Y ahora qué?. Y no sé como devolverlo, lo que sí sé es que voy a dedicar todo mi 2026 a daros todo y darle sentido al MÁS de ¿Y ahora qué +? Mucha vida, mucha música y mucho arte para todos”, escribía el cantante.

Céline Dion también ha apostado por hacer un post en formato vídeo para felicitar el nuevo año a sus seguidores. “Que el año 2026 traiga paz a tu corazón, luz a tu camino y espacio para soñar”, dice el mensaje que acompaña su publicación en Instagram, donde acumula 9,5 millones de seguidores.

Joaquín Prat aprovechaba el último día del año para adelantar lo que va a ser su 2026: el presentador de Telecinco y su pareja, Alexia Pla, se convertirán en padres de su primer hijo en común: “Todo en un latido”, escribía Prat en su Instagram. “Embarazada pero versión 2026″, publicaba por su parte María Pombo. La creadora de contenido está a punto de convertirse en madre por tercera vez junto a Pablo Castellano.

Las actrices Sofía Vergara y Naomi Watts, el extenista Roger Federer, Carlos Alcaraz, actual número uno del tenis mundial, Mark Zuckerberg o Selena Gomez (de viaje en la nieve con Benny Blanco, su marido desde el pasado mes de septiembre) son otros de los muchos famosos que han utilizado sus redes sociales para despedir 2025 y dar la bienvenida a 2026.