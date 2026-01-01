Los Javis juntos en Nochevieja con lectura de tarot de Rappel y Úrsula Corberó

Los directores y guionistas Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos popularmente como Los Javis, han comenzado el año 2026 con una celebración especial. Según las imágenes publicadas en los stories de la cuenta de Instagram de Javier Calvo, en la que acumula casi 700.000 seguidores, esta Nochevieja la han celebrado juntos, a pesar de que el pasado mes de noviembre muchos se sorprendían con la noticia de su ruptura.

A la fiesta no faltaron figuras destacadas del mundo del entretenimiento: entre los invitados estuvo el futurólogo Rappel, que les tiró las cartas a la expareja, y también la actriz Úrsula Corberó junto a su pareja, Chino Darín, que se convertirán en padres de su primer hijo en las próximas semanas. En las imágenes compartidas por Calvo se puede ver que fue una velada animada en la que no faltaron otras caras conocidas del panorama cultural y mediático español, como la actriz Lola Rodríguez.

Los Javis con el astrólogo, Rappel.

Así que Los Javis han dado la bienvenida al 2026 igual que lo hicieron en 2025: juntos y celebrando con amigos, aunque con la diferencia de que en esta ocasión el escenario de la fiesta no ha sido su lujosa casa en Pozuelo de Alarcón (Comunidad de Madrid), en la que el año pasado estuvo Rosalía y dio las Campanadas Anne Igartiburu.

Cuando el pasado mes de noviembre EL PAÍS publicó en exclusiva la separación de la pareja tras 13 años de relación, la noticia conmovió al sector cultural. Pero entonces ya se señalaba que, pese a la ruptura sentimental, ambos seguirían manteniendo su relación profesional y creativa, dado que comparten numerosos proyectos y una productora que ha cambiado el audiovisual español en la última década. La separación fue una decisión tomada de mutuo acuerdo, y la presencia de ambos en Nochevieja es una muestra de que su amistad y la complicidad artística continúa.

Javier Calvo con Úrsula Corberó y Chino Darín.

Su vínculo profesional no se ha visto resentido —de hecho, aseguran que están trabajando “mejor que nunca” en proyectos conjuntos— y que seguirán colaborando tanto en cine como en televisión. Uno de los proyectos más esperados de Los Javis y que marcará este nuevo año es la película La bola negra, que cuenta con un reparto de lujo en el que figuran nombres como Penélope Cruz, Lola Dueñas, Guitarricadelafuente o Glenn Close. La cinta, coescrita y dirigida por ambos, se basa en la obra inacabada de Federico García Lorca y está programada para estrenarse en cines el 2 de octubre 2026, siendo una de las producciones más ambiciosas de su carrera conjunta.

Además de esta película, Los Javis continúan con otras iniciativas profesionales a pleno rendimiento a través de su propio estudio, Suma Content, que da empleo a cientos de personas y que desarrolla y estrena proyectos. Esto demuestra que, aunque su relación personal ha cambiado, su influencia en la cultura contemporánea sigue vigente y con proyectos en distintos formatos para este nuevo año 2026.