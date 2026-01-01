Jennifer Lopez responde a quienes la critican por vestir demasiado sexy a los 56 años

Jennifer Lopez ha despedido el año 2025 con el inicio de su residencia en Las Vegas (Nevada, EE UU). Up All Night, su show en The Colosseum del Caesars Palace, dio el pistoletazo de salida el 30 de diciembre. Más de dos horas de espectáculo en el que no faltan muchos de sus éxitos (como Dance Again, Let’s Get Loud, I’m Into You, Jenny From the Block y On the Floor), baile y numerosos cambios de vestuario. Y precisamente sobre sus looks y los comentarios que lee al respecto en internet, la artista quiso contestar a quienes la critican por vestir de forma sexy a sus 56 años.

“Gracias a Dios llevo haciendo esto durante mucho tiempo. Puedo ignorar mucho de ello. Realmente no significa nada. Se lo digo a mis hijos todo el tiempo”, dijo Lopez a la multitud, como se ve en un vídeo de la noche publicado en TikTok. “A veces me río de algunas cosas, porque también dicen cosas graciosas”, comenta, poniendo como ejemplo que le critiquen que siempre pose con la boca abierta. Después aborda las críticas que recibe por su forma de vestir. “¿Por qué siempre se viste de esa manera? ¿Por qué no se viste según su edad? ¿Por qué siempre está desnuda?”, reproduce algunos de los comentarios. “Y yo digo: ‘Si tuvieras este trasero, también estarías desnudo”, lanza mientras le da al público una vista de su trasero vestida con un minivestido verde de lentejuelas con flecos apenas visibles, que luego cubrió con una falda de plumas.

Esta no es la primera vez que la también actriz y empresaria, quien dio la bienvenida al año 2026 desde el escenario abrazada a sus dos hijos —según ha mostrado en su Instagram, donde cuenta con 246 millones de seguidores—, responde a quienes consideran que actúa demasiado sexy. Ya lo hizo en 2020, después del intermedio de la Super Bowl que coprotagonizó con Shakira. “Tanto Shakira como yo somos mujeres respetables, mamás con hijos y estamos muy conscientes de lo que hacemos”, aseguró entonces a Variety. “Organizamos un espectáculo que creo que fue una celebración de las mujeres y nuestra cultura latina y creo que el mensaje fue realmente bien transmitido. No voy a dejar que me afecte la opinión de esas personas que quieren ser negativas”. “El mensaje de defenderte a ti misma, ser mujer, eso es lo que quiero transmitir a las niñas pequeñas. Estoy muy orgullosa de la actuación de esa noche”, añadió durante una alfombra roja.

“Estoy en mi era feliz”, dijo también JLo a las más de 4.000 personas que la fueron a ver el día 30. Con sus seguidores también bromeó sobre su mediático divorcio de Ben Affleck, introduciendo su broma mencionando su primera residencia en Las Vegas hace casi 10 años. “Y en ese tiempo, solo me he casado dos veces”, bromeó, y rápidamente dijo: “Eso no es cierto. Solo fue una vez. Me sentí como dos veces”. Y añadió alegremente: “Está bien. Todo está bien. La buena noticia es que estoy aprendiendo, estoy creciendo”.

El pasado mes de mayo, antes del inicio de una gira que la trajo también a España, Jennifer Lopez concedió una entrevista a EL PAÍS en la que reflexionaba sobre sus 35 años de carrera, su divorcio del actor, director y productor, y sobre cómo había evolucionado para que no le afectaran las opiniones de los demás. A la pregunta de qué consejo se daría a ella misma, contestó: “Supongo que el mismo que le daría a mis hijos: que tienes que comprender tu valor, tu valía. No dejes que las cosas que dicen los demás te afecten. Entiende quién eres, cree en ello, entiende tu poder. He aprendido eso con los años. Cuando empecé, era muy fácilmente influenciable, me afectaba la opinión que los demás tenían de mí. Y ahora, y creo que también porque tienes hijos y dices, ‘Espera un minuto, a quién le importa lo que digan’, y aprendes a través de ellos, he sido capaz de decir: no escuches lo que dicen los demás. Las ideas equivocadas que los demás tienen de ti no definen quién eres”. Y añadía: “Mucha gente cree que te conoce y sabe cómo eres. Y la verdad es que no tienen ni idea. Tú tienes que saber quién eres. Y creo que por eso he podido seguir en este negocio sin que me destruya. Porque sé quién soy, y estoy rodeada de un grupo de gente cariñosa y buena que siempre me recuerda eso, y es importante. Me diría: asegúrate de tener un círculo importante que te es fiel, honesto, te apoya, celebra tus triunfos y está ahí cuando todo se desmorone”.

El nuevo espectáculo en Las Vegas de Jennifer Lopez, que publicó disco en febrero de 2024 tras 10 años, This is me... now (Esta soy yo... ahora), es el primero desde la residencia que realizó de 2016 a 2018 con 120 espectáculos que recaudaron más de 100 millones de dólares. Up All Night terminará el próximo 3 de enero, y lo retomará con ocho espectáculos adicionales en el mes de marzo.