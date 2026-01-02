Clooney responde a las descalificaciones de Trump: “Hagamos grande a América de nuevo. Empecemos en noviembre”

El actor ha utilizado uno de los mantras del presidente de Estados Unidos en una nueva muestra de apoyo a los demócratas después de que el mandatario se burlara de él tras obtener la nacionalidad francesa

Uno de los artículos de marketing más exitosos de Donald Trump es la gorra roja que reproduce uno de sus mantras políticos más conocidos desde su primera campaña presidencial para alcanzar la Casa Blanca en 2016: Make America Great Again (Hagamos grande América de nuevo). La gorra la lleva el presidente y numerosos de los seguidores del republicano. Y ahora ha sido este eslogan el elegido por el actor George Clooney para responder a las descalificaciones que el presidente lanzó sobre él en la última noche del año en su red social por haber obtenido la ciudadanía francesa. Aunque el intérprete la ha utilizado como una nueva muestra de apoyo pública al Partido Demócrata de Estados Unidos.

“¡Buenas noticias! George y Amal Clooney, dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos, se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que, tristemente, se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su absolutamente horrenda gestión de la inmigración, muy parecida a la que tuvimos bajo el somnoliento Joe Biden [en referencia al expresidente de los Estados Unidos]”, escribió la noche de fin de año Trump en su perfil en su propia red social, Truth Social.

“Estoy de acuerdo con el actual presidente. Tenemos que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Empezaremos en noviembre”, le ha respondido ahora el oscarizado intérprete —como mejor actor de reparto por Syriana en 2006 y otro como productor por Argo en 2012— en una declaración enviada a medios estadounidenses como The Hollywood Reporter o Variety. El próximo 3 de noviembre, se celebran en Estados Unidos las elecciones de mitad de mandato (midterm) para renovar un tercio del Senado y toda la Cámara de Representantes, ahora bajo mayoría republicana. El Partido Demócrata apunta a ser el ganador, según encuestas de YouGov o Big Data Poll citadas por The New York Times. Con su respuesta, el actor hace un juego de palabras con el eslogan Make America Great Again, y que es también el acrónimo de MAGA. Y Clooney parece estar sugiriendo que cree que los demócratas podrían recuperar la Cámara de Representantes y posiblemente el Senado en las próximas elecciones.

A finales del mes de diciembre trascendió la noticia de que el actor, su esposa, Amal Clooney, y los dos hijos del matrimonio había obtenido la nacionalidad francesa, país en el que viven desde 2021, concretamente en una granja en Brignoles, en la Costa Azul. En el largo mensaje publicado por Trump en su red social, en el que atacaba tanto la dilatada carrera del actor como la visión política del matrimonio, el mandatario también hacía referencia a las próximas elecciones en Estados Unidos. “¿Recuerdan cuando Clooney, después del ahora infame debate, abandonó a Joe durante una recaudación de fondos, solo para cambiarse al lado de otra candidata estelar, Jamala(K!), quien ahora está luchando con los peores gobernadores del país, incluyendo a Tim Waltz [en referencia a Tim Walz, el gobernador de Minnesota], Gavin Newscum [Gavin Newsom, gobernador de California], por ver quién va a llevar a los demócratas a su futura derrota?”, escribió Trump. Y añadía: “Clooney recibió más publicidad por su política que por sus escasas y mediocres películas. No era una estrella de cine en absoluto, era simplemente un tipo normal que se quejaba constantemente del sentido común en política”. Y terminaba su mensaje con un “MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”, en mayúsculas.

Clooney y su familia obtuvieron la ciudadanía francesa a principios de diciembre, una decisión que ha tenido que justificar el Ministerio de Exteriores francés, y el actor citó las leyes de privacidad del país como uno de los factores que impulsan por qué él y su esposa están criando a sus hijos allí. El pasado mes de noviembre, habló también de sus motivos para mudarse al otro lado del Atlántico en una entrevista con la revista Esquire. “Me preocupaba criar a nuestros hijos en Los Ángeles, en la cultura de Hollywood. Sentía que nunca iban a tener una oportunidad justa en la vida. En Francia, a la gente le da igual la fama. No quiero que vayan por ahí preocupados por los paparazis. No quiero que los comparen con los hijos famosos de otras personas”, razonó Clooney.

En una entrevista con Variety, publicada a finales de diciembre, el actor recordaba haber sido amigable con Trump antes de que este ingresara en política. “Lo conocía muy bien”, dijo a la publicación. “Solía ​​llamarme mucho y una vez intentó ayudarme a ingresar en un hospital para ver a un cirujano de espalda. Lo veía en clubes y restaurantes. Es un gran tonto. Bueno, lo era. Todo eso cambió“, añadió quien ha apoyado públicamente diversas campañas presidenciales demócratas en Estados Unidos y es uno de los grandes recaudadores de fondos del partido. Y es que la enemistad pública y los ataques entrecruzados entre Clooney y Trump son mutuos desde hace más de una década.