El ‘zar de la frontera’ asegura que mantendrá redadas de inmigrantes en Minneapolis

El zar de la Frontera, Tom Homan, durante una rueda de prensa la semana pasada.

Después de anunciar la semana pasada el repliegue de los agentes migratorios de Minnesota, el ‘zar de la Frontera’, Tom Homan, ha echado un jarro de agua fría a las expectativas de normalización de la convivencia en el estado de los 10.000 lagos.

Homan ha asegurado este domingo que una pequeña fuerza de seguridad permanecerá en Minneapolis y Saint Paul, conocidas como las ciudades gemelas, para proteger a los agentes de inmigración restantes y responderá “cuando los agentes estén fuera y se vean rodeados por agitadores y la situación se descontrole”, según manifestó en una entrevista en la cadena CBS. No aclaró el número de la fuerza que se mantendrá en la ciudad donde la policía migratoria asesinó a Reneé Good y Alex Pretti, durante el pasado enero.

Homan, quien esta semana anunció el repliegue de los 3.000 efectivos de agentes del ICE (acrónimo de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y de la Patrulla Fronteriza (CBP) de Minnesota, remarcó que más de 1.000 agentes de inmigración ya han abandonado el área metropolitana de Minneapolis y varios centenares de agentes partirán en los próximos días como parte de la reducción del aumento de las fuerzas de control de inmigración del gobierno de Trump.

Los agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza han recibido críticas durante las últimas semanas por sus controvertidas tácticas. Han realizado redadas indiscriminadas contra inmigrantes, han deportado a miles de personas, arrestado a niños, y abusado del uso de la fuerza. Son los responsables del asesinato con dos semanas de diferencia de Good y Pretti, mientras protestaban en sendas manifestaciones pacifícas contra la políticas represivas de Trump.

Homan insistió en que los agentes seguirán investigando las acusaciones de fraude, que han vertido algunos republicanos contra la comunidad somalí del Estado. La Casa Blanca ha esgrimido este supuesto caso de corrupción con la única prueba de un video de un polémico youtuber.

“Ya hemos evacuado a más de 1000 personas, y a partir del lunes y martes evacuaremos a varios cientos más”, dijo Homan. “Volveremos a la ubicación original”.

Las tácticas paramilitares de los agentes federales provocaron una ola de indiginación en las ciudades gemelas. Miles de ciudadanos salieron a las calls a protestar. Los vecinos organizaron una red para ayudar a los inmigrantes y advertirles sobre la aproximación de agentes o filmar las acciones de los oficiales de inmigración.

Homan anunció la semana pasada que 700 agentes federales abandonarían Minnesota inmediatamente, pero que aún quedaban más de 2000 en el estado. El jueves declaró que ya se estaba llevando a cabo una “reducción significativa” que continuaría durante esta semana, según recoge AP.

Pese a las críticas por la crueldad de las tácticas policiales y la política migratoria de la Administración Trump, Homan afirmó que la aplicación de la ley no se detendrá en Minnesota y que las deportaciones masivas continuarían en todo el país.

Homan explicó que mantendrán las redadas pese al cierre presupuestario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que sufre el recorte de fondos tras la incapacidad de republicanos y demócratas de ponerse de acuerdo para poner límites a los agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza.

El Congreso abandonó la ciudad el jueves sin ningún acuerdo sobre la financiación del DHS y no se espera que los legisladores regresen hasta el 23 de febrero.

Los demócratas quieren obligar a estos agentes migratorios que lleven uniformes, porten cámaras corporales, identificación visible y se les impida cubrirse la cara con pasamontañas o máscaras. Además, reclaman que solo puedan acceder a las propiedades privadas con una orden judicial.

El zar de la Frontera señaló en la entrevista que aunque no le gusta que los agentes usen máscaras, cree que necesitan usarlas para protegerse contra las amenazas. “A mí tampoco me gustan las máscaras”, dijo.

Homan justificó que las agresiones contra agentes del ICE han aumentado un 1.500%, mientras que las amenazas han crecido un 8.000%. No hizo referencia sin embargo a las abusos del uso de la fuerza, ni las extralimitaciones de poder que denuncian asociaciones civiles y autoridades locales. “Estos hombres y mujeres tienen que protegerse”, dijo.

Homan quiso desligarse de las negociaciones entre ambos partidos para desbloquear la financiación del DHS, pero aseguró que algunas de las demandas de los demócratas de “irrazonables”. Y abundó: “Ellos quieren decir: ‘Detengan la discriminación racial’. Eso simplemente no está ocurriendo. El ICE detiene, detiene brevemente e interroga, pero interroga a alguien basándose en una sospecha razonable. No tiene nada que ver con la discriminación racial”, dijo Homan. “No existe discriminación racial”, subrayó.

Sobre las órdenes judiciales para acceder a propiedades privadas o arrestos, Homan indicó que “eso no es lo que exige la ley federal”.

“Si el Congreso desea ese cambio, puede legislar. Pero, en este momento, el ICE actúa dentro del marco de las leyes federales promulgadas por el Congreso y firmadas por un presidente”, dijo.

Crítico con Noem

Homan también se mostró crítico con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, cuya gestión al frente del departamento está recibiendo numerosas críticas y está siendo objeto de escrutinio por parte de la Casa Blanca, preocupados por el daño a la reputación de la Administración Trump.

Homan, reconoce “diferencias de opinión” con Noem. “¿Estamos de acuerdo la secretaria Noem y yo en todo? No”, dijo en una entrevista en CNN. Sin embargo, no ha querido avivar una polémica que ya está encendida. “Esto es un equipo, una lucha. No voy a dividir a esta Administración”.

El hombre nombrado por Donald Trump para encargarse de forma específica de la política migratoria tampoco quiso entrar al trapo sobre los recientes comentarios de Noem, quien aseguró que su departamento tiene qgarantizar que “tengamos a las personas adecuadas votando y eligiendo a los líderes adecuados para dirigir este país”.

―¿Qué quiere decir cuando dice ‘elegir a los líderes adecuados’?―, preguntó el presentador de CNN.

—No lo sé. Esa sería una pregunta para la secretaria. Si tuviera que adivinar, probablemente solo votarían quienes tienen derecho a votar. Pero no he hablado con la secretaria sobre esas declaraciones. Tendría que responderla―, aseguó Honan.

Este pasado viernes Noem sugirió que su departamento desempeña un papel fundamental en la seguridad electoral. La secretaria alegó que tiene la autoridad para detectar vulnerabilidades en el sistema electoral e implementar medidas de mitigación para garantizar que las elecciones locales y estatales se celebren correctamente.

En una conferencia de prensa en Arizona, Noem afirmó: “Yo diría que mucha gente cree que puede ser una de las cosas más importantes en las que debemos asegurarnos de que confiemos, que sea confiable, y que cuando llegue el día de las elecciones, hayamos sido proactivos para asegurarnos de que tengamos a las personas adecuadas votando, eligiendo a los líderes adecuados para liderar este país durante los días que tenemos, sabiendo que la gente puede confiar en nosotros”.

La secretaria de Seguridad Nacional, el equivalente al ministro del Interior, insistió en que “todavía estaba a cargo” del departamento después de que Trump encargara a Homan solucionar la crisis de seguridad creada por los agentes federales al cargo de Noem en Minnesota.