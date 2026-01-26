Trump envía a su “zar de la frontera”, Tom Homan, a Minneapolis tras la muerte de Alex Pretti

La Casa Blanca parece dar un giro en su estrategia sobre el despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Estado de Minnesota tras la muerte de Alex Pretti, el enfermero de 37 años que recibió una salva de balazos de un grupo de agentes migratorios en Minneapolis cuando auxiliaba a una mujer durante una protesta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el envío de su zar de las fronteras, Tom Homan, un hombre al que ha definido como “duro, pero justo”, mientras en una entrevista concedida a The Wall Street Journal apunta que “en algún momento nos retiraremos” de la ciudad convertida en núcleo de las manifestaciones contra las políticas de la Administración republicana.

La ferocidad de la indignación pública en un país airado parece haber tomado a la Casa Blanca a contrapié. Al tiempo que organizaciones habitualmente prorrepublicanas, como la Asociación Nacional del Rifle, se sumaban a los comunicados de condena, el Gobierno estadounidense cerraba filas en torno a la policía migratoria y culpaba a Pretti de su propia muerte, como ya hizo hace tres semanas tras la muerte de la poeta Renee Good, también por los disparos de un agente federal. Mientras tanto, Trump dedicaba su fin de semana a participar en el visionado de un documental sobre su esposa, Melania, y a publicar mensajes en sus redes sociales sobre la demolición de la sala Este de la residencia presidencial.

En un mensaje en sus redes sociales, Trump anunciaba el envío de Homan este mismo lunes. “No ha estado involucrado en esa área, pero conoce y aprecia a mucha gente allí. Tom es duro, pero justo, y me informará directamente”. El zar fronterizo se centrará en dirigir las operaciones del ICE en Minnesota y en gestionar las investigaciones sobre un caso de fraude masivo que ha provocado “el robo de miles de millones de dólares de los contribuyentes”, según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Esas acusaciones de fraude fueron el argumento original que utilizó el Gobierno estadounidense para ordenar el despliegue de miles de agentes del ICE en Minneapolis, al que se han unido oficiales de la Patrulla Fronteriza también, bajo el mando de Gregory Bovino.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha afirmado que se trata de una “buena noticia para la paz, la seguridad y la rendición de cuentas” en la ciudad. “He colaborado de cerca con Tom durante el último año y él ha sido un activo fundamental para nuestro equipo”, ha sostenido.