Renee Nicole Good, la poeta y madre de tres hijos que murió tiroteada en Minneapolis por un agente antinmigración

Un manifestante sostiene una foto de Renee Nicole Good tras su muerte a tiros a manos de un agente del ICE, en Minneapolis (Minnesota), el miércoles.

La mujer, de 37 años, falleció mientras intentaba huir en su coche. Trump y su Administración acusan a la víctima de “terrorismo doméstico”

Renee Nicole Good fue tiroteada en Minneapolis a plena luz del día, este miércoles, por un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) durante una redada en la zona. Tenía 37 años y tres hijos, de dos exparejas: una hija de 15 años, y dos hijos de 12 y 6, según ha informado uno de sus exmaridos a The Washington Post. Era poeta galardonada, guitarrista aficionada y cinéfila, según distintos medios internacionales.

De nacionalidad estadounidense, Good era originaria de Colorado Springs y hacía un año que se había mudado con su pareja a Minneapolis, desde Kansas City. Autoridades locales afirman que estaba en la zona de la redada como observadora legal de las actividades del ICE; un cargo voluntario que vigila las acciones de la policía antinmigración y las fuerzas de seguridad en protestas y redadas, según la BBC. El objetivo de estos observadores es ayudar a mantener la calma, disuadir a los agentes de las malas prácticas y garantizar el respeto de los derechos legales. La Administración Trump, sin embargo, la ha acusado de intentar atropellar al agente que la mató y han calificado lo sucedido como un “acto de terrorismo doméstico”.

Según los citados medios, Good estudió un máster sobre escritura creativa en la Universidad Old Dominion de Norfolk (ODU), en el Estado de Virginia. En 2020 ganó un premio otorgado por la Academia de Poetas Estadounidenses por su poema On Learning to Dissect Fetal Pigs. Se graduó en la Facultad de Artes y Letras de la ODU el mismo año con una licenciatura en Inglés, según declaró a The Post el rector de la universidad, Brian O. Hemphill, quien ha condenado su muerte. “Este es otro claro ejemplo de que el miedo y la violencia se han vuelto, lamentablemente, comunes en nuestra nación. Que la vida de Renee sea un recordatorio de lo que nos une: libertad, amor y paz”, declaró.

Un manifestante sostiene un cartel en referencia al asesinato a tiros de Renee Nicole Good, en Nueva York, este jueves. Mike Segar (REUTERS)

Los padres de Good, Donna y Tim Granger, la han descrito como una persona amable y compasiva, aunque él admitió al Post que su vida no siempre fue fácil. “Tuvo una buena vida, pero una vida difícil”, lamentó. Hablando con The Minnesota Star Tribune, un medio local, su madre aseguró que Good “probablemente estuvo aterrorizada” durante los sucesos y que ella era “cariñosa, comprensiva y afectuosa” y “un ser humano increíble” que “había cuidado de personas toda su vida”. “Era una persona maravillosa”, añadió su padre.

Su primer marido, quien no quiso revelar su identidad a los medios estadounidenses, afirmó que Good no era activista, sino una cristiana devota. Cuando era más joven, según él, su exesposa fue a Irlanda del Norte en misiones juveniles. Tuvieron dos hijos juntos, los de 15 y 12 años.

The Minnesota Star Tribune también reveló que Good solía presentar un pódcast, inicialmente con su segundo marido, Tim Macklin, quien falleció en 2023. Compartían un hijo, que ahora tiene seis años, confirmó el padre de Macklin.

En el pasado, Good ejerció como asistente dental y en una cooperativa de crédito, según informó la agencia Associated Press.

Manifestantes portan una pancarta durante una marcha de protesta contra el ICE en Nueva York, este jueves. Mike Segar (REUTERS)

La escena, grabada en vídeo, dura 22 segundos. Varios agentes del ICE se bajan de una camioneta y se dirigen al vehículo que tienen enfrente, el coche de Good. Uno de los uniformados intenta abrir la puerta del piloto, el coche retrocede con lentitud, mientras es rodeado por otros dos agentes: uno se pone en la puerta del copiloto y el otro en la parte delantera. Cuando el vehículo arranca, uno de los agentes, con su arma ya lista, dispara contra ella.

El vídeo, que circula en redes sociales, llegó hasta Trump, quien comentó en su red social, Truth: “Acabo de ver el vídeo del suceso que tuvo lugar en Minneapolis, Minnesota. Es horrible verlo. La mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional, y la mujer que conducía el coche se comportó de forma muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló de forma violenta, deliberada y cruel al agente del ICE, que parece haberle disparado en defensa propia. Según el vídeo adjunto, cuesta creer que esté vivo, pero ahora se está recuperando en el hospital”.

Las imágenes captadas muestran una escena que desmiente el relato de Donald Trump. El coche gira en dirección contraria a donde estaba el agente que dispara, tratando de huir, y él aparece completamente ileso

En septiembre del año pasado, agentes del ICE mataron a tiros a Silverio Villegas González, un mexicano de 38 años, en Chicago, también con el argumento de que “intentó conducir su vehículo” contra ellos. Un mes después, un hondureño murió atropellado en Virginia tras huir de los agentes migratorios.