De películas navideñas a villancicos: la Administración Trump aprovecha las festividades para su campaña antimigrante

Desde la cuenta oficial de la Casa Blanca se han compartido videos de las redadas del ICE con escenas de clásicos de la temporada como ‘Mi Pobre Angelito’ y ‘El Expreso Polar’

Sara González
Sara González
El Gobierno del presidente Donald Trump le ha sacado provecho a las fiestas decembrinas para impulsar su campaña antimigrante. En las últimas semanas, las redes sociales de la Casa Blanca han compartido publicaciones que utilizan escenas y diálogos de filmes clásicos de Navidad como Mi Pobre Angelito, pero con imágenes de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

“¡Todos a bordo del Expreso de la Deportación! Siguiente parada: de vuelta a donde viniste”, dice la descripción de un Tiktok que se publicó recientemente desde la cuenta oficial del Gobierno de EE UU. En el video se utilizó una canción de El Expreso Polar — la entrañable película infantil protagonizada por Tom Hanks— pero con imágenes de migrantes esposados siendo guiados a un vuelo de deportación.

@whitehouse

All aboard the Deportation Express! Next stop: Back to where you came from ✨

♬ original sound - The White House

Para otra publicación se tomó una escena de Mi Pobre Angelito en la que Macaulay Culkin saca un cuadro de un baúl y lo regresa con disgusto. En el fotomontaje, se colocó una imagen de una mujer llorando en lo que parece ser una detención. “Recordatorio del día: las deportaciones continúan”, dice el texto que acompaña el video.

El equipo de comunicación también ha recreado pósteres de cintas como Elf (El duende) y El Grinch, reutilizando su iconografía para difundir mensajes contra la inmigración ilegal. En uno de los casos, se adapta el eslogan de la película del antihéroe que “se roba la Navidad” para afirmar que “los ilegales se robaron el sistema de salud”. A esta estrategia de mercadotecnia con temática navideña se ha sumado el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), que publicó su propio video inspirado en la lista de “buenos y malos” de Santa Claus. Según el mensaje difundido por la dependencia, los “buenos” son quienes toman la decisión de autodeportarse. Todo esto mientras suena el villancico We Wish You a Merry Christmas.

La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, se ha limitado a decir que el departamento seguirá utilizando cualquier herramienta a su disposición con tal de mantener a los ciudadanos “informados” de la labor que hacen sus agentes.

Mientras, activistas han lamentado el uso de símbolos asociados a una época tradicionalmente vinculada a la convivencia familiar y la celebración para promover retórica antiinmigración. “Apropiarse de esta temporada sagrada con ese propósito no solo es incorrecto, sino que va totalmente en contra del significado del Adviento y la Navidad. Este es el momento en que los cristianos honran a la Sagrada Familia, que también fue migrante en busca de refugio”, dijo a The Guardian Jeremy Weitz, director de comunicación de la Catholic Legal Immigration Network.

Recientemente, una iglesia católica en Massachusetts instaló un belén con un mensaje crítico contra las estrictas políticas migratorias de Trump. “El ICE estuvo aquí”, decía un letrero colocado en el lugar donde usualmente se disponen las figuras de la Sagrada Familia, lo que sugiere que habrían sido detenidas por agentes de inmigración. Junto a la instalación se incluyó el contacto de un grupo de defensa que brinda asesoría a migrantes. El gesto generó controversia y colocó a la parroquia en conflicto tanto con la Arquidiócesis de Boston como con el ICE.

