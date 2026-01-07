Ter Stegen se lesiona en Arabia Saudí y regresa a Barcelona

La entidad azulgrana no aclara el problema físico del portero, que buscaba una salida para poder tener continuidad de cara al Mundial de este verano. Barcelona y Athletic disputan hoy la primera semifinal de la Supercopa

Ter Stegen abandonó la concentración del Barcelona en Arabia Saudí. Tras el último entrenamiento del equipo de Hansi Flick antes de enfrentarse al Athletic esta noche (20.00), el portero alemán volvió a sufrir un contratiempo físico en Yeda. El club no especificó el alcance de la lesión y tanto la entidad como el entorno del jugador optaron por el silencio. Nada extraño en el laberinto que rodea a Ter Stegen. La escena, discreta pero significativa, reabrió una vieja inquietud: la fragilidad de un portero que buscaba una salida para poder estar presente con su selección en el próximo Mundial.

Ter Stegen no pudo completar la sesión de este martes en Yeda y, tras hablar con los servicios médicos, el Barça decidió que lo más prudente era su regreso inmediato a Barcelona para someterse a pruebas. El club no ha comunicado todavía ni el alcance de la lesión ni la zona afectada. Su ausencia obliga a Hansi Flick a reajustar los planes. Joan García y Wojciech Szczesny mantienen el protagonismo bajo palos, mientras que el club ha recurrido de urgencia a Diego Kochen, guardameta del filial, para completar la convocatoria.

El contratiempo llega en un momento delicado para el alemán. A finales del año pasado, Ter Stegen reapareció tras una larga recuperación por una operación de espalda que lo mantuvo más de cuatro meses fuera de los terrenos de juego. Fue un regreso progresivo, con minutos en la Copa del Rey y sensaciones positivas, cargado además de simbolismo tras su enfrentamiento público con el club por los plazos de recuperación. El Barça defendía un periodo largo de baja que le permitiera inscribir a Joan García, mientras que el portero comunicó uno más corto. El pulso, finalmente, lo ganó el club.

A sus 33 años y tras varias lesiones importantes, Ter Stegen afronta una etapa clave para estirar su carrera. El primer objetivo, en cualquier caso, era el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sabía el alemán que, para estar en la lista de Nagelsmann, necesitaba continuidad bajo los tres palos. Y eso era lo que buscaba lejos del Barcelona. Su plan volvió a romperse. Y deberá empezar de nuevo, otra vez, desde la enfermería.