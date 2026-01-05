El delantero del Athletic de Bilbao Nico Williams entre otros preparan la Supercopa de España que disputa en Arabia y en la que se medirá en la primera semifinal el miércoles al Barcelona.

Por primera vez desde que la Supercopa se trasladó a Arabia Saudí en 2020, abandonó su horario veraniego y adoptó el formato de Final Four, parte de los clubes pasan la noche de Reyes en Yeda, ciudad que acoge por tercera vez el torneo en su sexta edición, disputada en el país árabe entre el 7 y el 11 de enero. El FC Barcelona —vigente campeón— y el Athletic de Bilbao han viajado este lunes para enfrentarse el miércoles en la primera semifinal, mientras que Real Madrid y Atlético iniciarán su expedición este martes para disputar la segunda, el jueves 8, ambos en el estadio Rey Abdullah de Yeda a las 20.00, hora española, retransmitidos por Movistar+.

En la edición de 2020 y 2025 los equipos ya viajaron el 6 de enero, día de Reyes, una jornada que no ha sido ajena a que se disputen partidos oficiales, como encuentros de la Copa del Rey. Según la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), los días que se prioriza para que los jugadores puedan estar con sus familias durante estas fechas son Nochebuena y Navidad.

Tras la victoria ante el Espanyol, el Barcelona se entrenó este lunes a primera hora en la Ciutat Esportiva, y a las 12.30 puso rumbo a Arabia Saudí. El equipo aterrizó en Yeda sobre las ocho de la noche, hora local, y se alojó en el hotel The Ritz-Carlton Jedahh con 24 futbolistas convocados. La principal novedad en la expedición del Barça es el regreso de Ronald Araujo, ausente durante un mes cuidando su salud mental. El central no juega desde que fue expulsado en Stamford Bridge, el día que el Chelsea goleó al Barça en Champions. El uruguayo vio la tarjeta roja cuando el Chelsea se imponía 1-0 y el partido acabó 3-0. La opinión generalizada de que Araujo había sido el responsable de la derrota le volvió a señalar como a una rémora, eco de la situación que vivió tras la semifinal de Champions perdida contra el Inter el año pasado. Araujo permanece de baja desde entonces con problemas de salud mental. Su presencia en el avión que llevó al equipo a Arabia no implica que forme parte de la convocatoria definitiva ante el Athletic. Esto dependerá de lo que decidan el jugador y el cuerpo técnico.

Los que fueron definitivamente descartados de la comitiva del Barça fueron Gavi y Andreas Christensen. Ni el sevillano ni el danés forman parte de la expedición y son las únicas bajas del conjunto azulgrana. El Athletic Club, por su parte, se ejercitó a las 10.00 y viajó a primera hora de la tarde, con llegada prevista prácticamente a media noche. El equipo dirigido por Ernesto Valverde, que se hospeda en el hotel Hyatt Jeddah, afronta el torneo con más bajas que su rival: Aymeric Laporte y Yuri Berchiche, entre otros, no figuran en la lista de 25 convocados.

Uno de los futbolistas rojiblancos, Iñaki Williams, volvió a generar debate sobre la presencia de la Supercopa en Arabia. “Para mí jugar en Arabia es una mierda, hablando mal”, dijo. No se mordió la lengua el delantero hace unos días. El jugador del Athletic aludió a dos motivos que confluyeron en el mismo: el desplazamiento. “El tener que llevar una competición nacional a otro país no facilita el desplazamiento para los aficionados. Por masa social parece que jugamos fuera de casa, y si fuera en España sabemos todos los athleticzales que nos acompañarían”, aseguró en referencia al aspecto deportivo.

Pero para el mayor de los hermanos Williams, que acaba de celebrar el nacimiento de su hijo (el 1 de enero), también supone un varapalo personal: “En los próximos días voy a ser padre, y tener que marcharme dejando aquí a mi mujer y a mi hijo es una faena, aunque son gajes del oficio”, afirmó el 30 de diciembre.

En los hogares que la celebran, la noche de Reyes mantiene un significado especial para los niños y niñas. Seis de los convocados del Barça —25%— y cinco del Athletic —20%— tienen hijos, sin contar cuerpo técnico, empleados de los clubes u otros profesionales. AFE, por su parte, asegura no haber recibido quejas formales por el desplazamiento.

Valverde, en rueda de prensa, matizó las palabras de Iñaki. “Independientemente de que nos guste más o menos el formato, quizá no estuvo muy acertado en la expresión”, señaló. “Es verdad que estos días está con el nacimiento de su hijo y tener que marchar lejos puede trastocar más o menos. Pero debemos ser cuidadosos con las expresiones que utilizamos: para nosotros ir a Arabia supone prestigio, la oportunidad de ganar un título y nuestro club está cobrando por ir allí”, añadió.

Otros jugadores como Robert Navarro o Gorka Guruzeta rebajaron el tono tras el partido ante Osasuna. “Jugar en Arabia es una decisión que no es nuestra”, afirmó este último. Con un discurso más conciliador, Iñaki Williams volverá a tomar la palabra en rueda de prensa antes del entrenamiento previo a la semifinal.

Su aparición ya será este martes en Yeda.

En 2019 la Real Federación Española de Fútbol anunció que la Supercopa de España se trasladaba a Arabia Saudí durante los tres siguientes años, un acuerdo con un contrato inicial firmado por el entonces presidente Luis Rubiales, con Gerard Piqué como comisionista, que sigue bajo investigación judicial. Posteriormente, la vinculación se amplió hasta 2029.

Y hace un año, Rafael Louzán, presidente de la RFEF, explicó que se trabajaba en una nueva ampliación del acuerdo hasta 2034, así como en llevar también la Supercopa femenina a Arabia. AFE, entonces, se opuso públicamente al considerar que supondría “blanquear un régimen que no respeta los derechos de las mujeres”.

En la edición pasada de la Supercopa de España, parejas y familiares de los futbolistas del Mallorca, así como aficionados, denunciaron episodios de “acoso” y “tocamientos” durante la semifinal de su equipo ante el Real Madrid. En este escenario, Yeda acoge de nuevo la Supercopa de España a partir de este miércoles hasta el domingo en un torneo que sigue consolidándose fuera del país.