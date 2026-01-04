Un empate en Anoeta que descabalga al Atlético de la Liga

Con poco juego y superado en fútbol e intensidad en buena parte del encuentro por una revitalizada Real Sociedad, el Atlético se dejó en Anoeta media Liga. El empate a uno le descuelga a 11 puntos del liderato a 4 de enero, incapaz de seguir el ritmo de puntuación de Madrid, Barca y Villarreal. Apenas 20 minutos de buen juego no le dieron al Atlético para seguir la estela de un trío de cabeza que lleva una velocidad de crucero superior en la suma de puntos.

RSO R. Sociedad 1 Álex Remiro, Duje Caleta-Car, Jon Martín, Jon Aramburu, Sergio Gómez, Gonçalo Guedes (Ander Barrenetxea, min. 71), Carlos Soler, Beñat Turrientes (Pablo Marín, min. 71), Takefusa Kubo (Arsen Zakharyan, min. 88), Mikel Oyarzabal y Brais Méndez (Orri Óskarsson, min. 87) ATM Atlético 1 Jan Oblak, Matteo Ruggeri (Robin Le Normand, min. 45), Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Giuliano Simeone, Pablo Barrios (Conor Gallagher, min. 45), Álex Baena (Johnny Cardoso, min. 59), Koke (Giacomo Raspadori, min. 71), Alexander Sørloth y Julián Alvarez (Antoine Griezmann, min. 59) Goles 0-1 min. 49: Sörloth. 1-1 min. 54: Gonçalo Guedes Arbitro Juan Martínez Munuera

Tarjetas amarillas Gonçalo Guedes (min. 12), Matteo Ruggeri (min. 43), Caleta-Car (min. 46), Oyarzabal (min. 74), Giacomo Raspadori (min. 77)

El partido nació vertical y a toda pastilla, el paisaje que pretendía Pellegrino Matarazzo, el nuevo entrenador de la Real Sociedad. El estadounidense, discípulo de Julian Naggelsmann, ordenó ese fútbol que se gana con ataques relámpago. Quitar arriba y coser jugadas con pocas puntadas. Una arrancada de Kubo que clavó a Ruggeri y acabó en falta fue el primer aviso. El segundo fue un disparo raso de Oyarzabal después de que el Atlético perdiera una pelota fácil. A esa Real agitada la respondió el Atlético con una reacción corta pero intensa, en la que Barrios pareció querer erigirse como gobernador del partido con la ayuda de Koke y Baena, que reaparecía tras su lesión en el Camp Nou.

Mezclaba el Atlético el juego corto con el largo, con Sorloth metido de lleno al oficio de peinar balones y los centrocampistas rojiblancos acudiendo como lobos a las segundas jugadas. Julián Alvarez tuvo el gol tras un saque de esquina prolongado por Hancko en el primer palo. El argentino conectó una volea franca que se le fue arriba. La luminaria del Atlético volvió a inquietar a Remiro después de que Baena le templara una dejada. Esta vez no domó el control y la pelota se le quedó atrás y complicada de dirigir en el golpeo. La oscuridad ante la portería que marca los últimos meses del goleador argentino pareció mantenerse en el arranque del año.

Superó la Real ese primer ramalazo de su rival. Turrientes y Soler se imponían en el medio al tiempo que la fluidez del Atlético menguaba. Brais Méndez hizo estirarse a Oblak con un duro pero poco esquinado disparo desde fuera del área. La Real echa de menos la mejor versión del mediapunta gallego. La acción envalentonó a la Real, que también se adueñó de la guerra física que se libraba en cada disputa. Sorloth ya no se imponía en el juego aéreo y la imprecisión en el pase y la falta de amenaza por los costados convirtió a los rojiblancos en un equipo plano. La Real terminó el primer tiempo con más poso que su rival y por un momento por delante en el marcador. Una falta lateral enguantada y cerrada por Soler la cabeceó Sorloth contra la portería de Oblak. El VAR determinó que Brais, situado en fuera de juego por delante de Sorloth, despistó al noruego y al meta esloveno.

Unas molestias obligaron a Simeone a dejar Barrios en la caseta. Ruggeri también fue reemplazado. En su caso por la amenaza de que Kubo le agujereara y le arrancara una segunda amarilla. No termina de fiarse Simeone del lateral izquierdo italiano, pese al vuelo que le da con la titularidad en partidos en los que considera que no necesita una seguridad defensiva extrema. Le Normand y Gallagher fueron los que entraron en escena.

Una poderosa arrancada de Giuliano que retrató a Sergio Gómez puso al Atlético en ventaja. Tuvo pausa y temple para apurar su veloz carrera y servirle un caramelo a Sorloth. El noruego lo resolvió con un frentazo definitivo. Un duro golpe para la Real, que pudo derrumbarse casi en la siguiente jugada cuando Giuliano disparó de nuevo el ataque de su equipo con una pelota a Baena, que dejó mano a mano a Gallagher con Remiro. El inglés quiso ganar el duelo por el palo más cercano del meta realista y se le fue por medio palmo. Un disparo cruzado era la mejor opción. La clase de ocasión que Simeone siempre recuerda en términos de contundencia.

No castigó el Atlético y al poco lo pagó. Lo mató la Real en una contra, aprovechando que Hancko se había desplegado en una de sus aventuras al ataque en la que se quedó descolgado como delantero centro. Dinamita para Kubo, que no encontró rival que le saliera al paso cuando Brais Méndez le puso a correr. El japonés tuvo tiempo de levantar la cabeza y observar que Guedes pisaba el área libre de marca. El portugués también tuvo tiempo de parar la pelota, ojear a Oblak y vencerle con un golpeo violento por alto.

El tanto encendió a la Real. Turrientes y Kubo, convertido ya en un azote para los rojiblancos, exigieron a Oblak con sendos disparos rasos y ajustados. El panorama desesperaba a Simeone, que mandó al banco a Julián Alvarez y a Baena. Sus dos futbolistas más determinantes se marchaban con una gris actuación. El primero en la línea de sus últimos partidos, el segundo achacando la falta de ritmo. Griezmann y Cardoso no trascendieron, y tampoco Raspadori cuando entró. Matarazzo también movió fichas en busca de la victoria. Oyarzabal reclamó un penalti por considerar que Oblak le derribó al trabarle con la mano cuando intentaba dribrarle. Era mejor la Real, pero pudo encontrarse con la derrota si Griezmann no se hubiera adornado con un intento de picada que Remiro le cazó. No picó el meta de la Real al amago del galo, que tenía mucha portería a su derecha para resolver. También tuvo el triunfo Carlos Soler, pero su intencionado disparo desde la frontal se le fue por poco y dejó el duelo en unas tablas que sitúan al Atlético a once puntos de la cabeza.