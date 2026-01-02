Jornada 18 de La Liga: resultados y resúmenes de los partidos
La competición abre 2026 con un derbi madrileño entre el Rayo y el Getafe
La Liga retoma la actividad en este 2026 después del parón con un Rayo-Getafe que abre la 18ª jornada en viernes. Será la antesala de un fin de semana con partidos tan importantes como el Espanyol-Barcelona, el Real Madrid-Real Betis o el Real Sociedad-Atlético de Madrid. Tras el parón invernal, la Liga no se detendrá hasta el mes de marzo. En junio, el Mundial 2026, que se prolongará hasta el 19 de julio.
Rayo-Getafe (Viernes, 21.00. Movistar)
Derbi madrileño entre dos equipos que acabaron el año en un mal momento. Especialmente delicado es el estado del Getafe, un equipo bien dirigido por un José Bordalás que no haca más que pedir refuerzos a su presidente, Ángel Torres.
Celta-Valencia (Sábado, 14.00, Dazn)
Partido muy importante, en especial para el Valencia, que necesita el triunfo para alejarse de los puestos de descenso. Tampoco está demasiado bien el Celta, que está realizando una buena campaña en Europa, algo más discreta en la Liga.
Osasuna-Athletic (Sábado, 16.15, Movistar)
Un clásico de la Liga entre Osasuna y el Athletic. El conjunto de Ernesto Valverde necesita la victoria para meterle presión al Betis en la sexta plaza. Todo, en vísperas de marcharse a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España la próxima semana.
Elche-Villarreal (Sábado, 18.30, Dazn)
Duelo regional valenciano entre dos equipos al alza. El Elche ocupa una zona cómoda de la clasificación siendo un recién ascendido, mientras que el Villarreal pelea por todo a pesar de haber caído derrotado ante el Barcelona en la última jornada del año pasado.
Espanyol-Barcelona (Sábado, 21.00, Movistar)
El mejor Espanyol que se recuerda recibe al líder, el Barcelona, en un derbi de alta tensión. Todo gira en torno a la figura de Joan García, el portero criado en el Espanyol fichado por el Barcelona. Se espera un gran partido en medio de llamamientos a la tranquilidad.
Sevilla-Levante (Domingo, 14.00, Movistar)
Choque especialmente delicado para el Levante, que es el colista de la clasificación. Tiempo de reaccionar para el conjunto visitante, mientras que el Sevilla, de ganar, vivirá en una zona tranquila en la entrada de este 2026.
Real Madrid-Real Betis (Domingo, 16.15, Dazn)
El Madrid acabó muy mal el año 2025 a pesar de su victoria ante el Sevilla. Tras el parón, las dudas persisten en torno a Xabi Alonso ante un Betis que lamenta la nueva lesión de Isco, que fue operado el pasado lunes y estará al menos dos meses de baja.
Alavés-Oviedo (Domingo 18.30, Dazn)
Choque crucial para el Oviedo de Almada, que necesita un triunfo para respirar y aspirar a la permanencia. Más tranquilidad para el Alavés, que, además, sigue vivo en los octavos de final de la Copa del Rey.
Mallorca-Girona (Domingo, 18.30, Movistar)
Duelo entre dos equipos muy necesitados. Algo mejor clasificado se encuentra el Mallorca, mientras que el Girona tendrá, además, una baja muy importante como es la de Ounahi, que disputa la Copa de África con Marruecos.
Real Sociedad-Atlético (Domingo, 21.00, Dazn)
La Real Sociedad se enfrenta al Atlético en el estreno en el banquillo de Pellegrino Matarazzo, un técnico de los Estados Unidos de origen italiano que se ha hecho cargo del conjunto vasco. Buen momento del Atlético, que desea meterle presión al Madrid y al Barcelona.
Clasificación de la Liga
Más información
