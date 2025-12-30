Iñaki Williams, muy crítico con la Supercopa: “Jugar en Arabia Saudí es una mierda”

Iñaki Williams no es de los que se muerde la lengua. Todo lo contrario. Siempre que puede, habla alto y claro y hoy lo ha vuelto a hacer para referirse a la Supercopa de España que se jugará a partir de la semana que viene en Arabia Saudí. “Jugar en Arabia es una mierda hablando mal”, ha asegurado el capitán del Athletic. En su opinión, “llevar una competición que es nacional a otro país no es fácil para los aficionados y no facilita ese desplazamiento. Al final, nosotros, por masa social, parece que jugamos fuera de casa y si fuera aquí, sabemos todos los athleticzales que nos acompañarían”, lamenta.

Además, personalmente hablando, su futura paternidad hace que el viaje tampoco llegue en el mejor momento. “En los próximos días voy a ser padre y el tener que marcharme teniendo que dejar aquí a mi mujer y a mi hijo es una faena”, asegura el mayor de los hermanos Williams, consciente, eso sí, de que “son gajes del oficio”. Pese a todo, ha querido dejar claro que está “a disposición del club” y que intentará “hacerlo lo mejor posible en la Supercopa”.

El equipo rojiblanco jugará la primera semifinal de la Supercopa el miércoles 7 de enero en Yeda frente al FC Barcelona y si gana al equipo azulgrana, disputará la final el domingo 11 contra el ganador del Real Madrid-Atlético de Madrid programado el jueves 8. Pese a la opinión que tiene de jugar la Supercopa tan lejos de casa, Iñaki Williams reconoce que “siempre es especial poder disputar un título”. “Estamos entre los cuatro mejores. No vamos de favorito. Nosotros sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, pero no va a ser fácil”, augura un futbolista que le tiene cogida la medida al Barcelona.

El capitán del equipo rojiblanco siempre ha tenido muy buenas actuaciones contra los azulgranas. De hecho, ya ha celebrado siete tantos contra el conjunto blaugrana. Marcó en aquella Supercopa de 2021, pero también en la final de Copa 2015, en los cuartos de final de la competición del KO en 2020 y en la de 2024, en la que el Athletic acabó siendo campeón, les hizo un gol recién llegado de la Copa de África esa misma tarde.

Sabe Iñaki Williams que no atraviesa por su mejor momento, y por eso le pide al nuevo año “salud y goles”. “Los goles son amores. Lo que necesita la gente de arriba es poder ayudar al equipo haciendo goles. Somos un equipo que crea muchas ocasiones y que los puntos no hayan llegado tiene mucha importancia los jugadores de arriba que no hemos estado en nuestro máximo nivel”, se sincera. Así las cosas, el deseo para 2026 es que “pueda volver a mi prime, pueda ayudar a mi equipo a poder dar asistencias, a hacer, sobre todo goles”, desea. Además de goles, pide salud porque “después de tanto tiempo sin lesionarme, estos dos últimos meses han sido difíciles en lo personal. El equipo tampoco ha brillado y ojalá podamos volver a la senda de los triunfos”, aspira.

Apoyo a Valverde

En su comparecencia, Iñaki Williams también ha sacado la cara por Ernesto Valverde, que tampoco se ha librado de las críticas por los malos resultados de su equipo. “Me cuesta entender que se le critique. El equipo está al mil por mil por él. Al final, fue el entrenador que nos ha hecho ganar un título 40 años después y el que nos ha clasificado para la Champions. Su aval habla por sí solo, por todo lo que ha conseguido en el club y creo que no sería justo por ese bache que estamos atravesando”, analiza. En este sentido, sostiene que “es importante para los más jóvenes que la realidad es esta, que a veces hay que tocar fondo para cambiar. Somos un equipo que tiene mucha ambición y esperamos que este 2026 podamos volar alto”.