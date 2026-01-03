Osasuna y Athletic se vacían para no pasar del empate

El Athletic se vio obligado a dar un paso adelante en El Sadar para no dar continuidad a las malas sensaciones con las que terminó 2025 tras la derrota cosechada en San Mamés frente al Espanyol. De hecho, la primera parte disputada frente a Osasuna, sobre todo la primera media hora, no invitaba para nada al optimismo. Todo lo contrario. En este tramo del partido, el equipo entrenado por Alessio Lisci fue mejor. Rubén García confirmó esa superioridad con un buen gol, aunque el rojillo contó con la colaboración de Unai Simón. El golpeo fue brillante, pero la pelota hizo un par de extraños y entró por el centro, dando la sensación de que el meta internacional podía haber hecho algo más. Eso sí, antes de ese tanto, el cancerbero ya había salvado a los suyos con un paradón a disparo de Moncayola.

OSA Osasuna 1 Sergio Herrera, Jorge Herrando, Javi Galán, Alejandro Catena, Valentin Rosier (Iñigo Arguibide, min. 85), Aimar Oroz (Moi Gómez, min. 82), Rubén García (Kike Barja, min. 75), Lucas Torró, Víctor Muñoz, Jon Moncayola y Ante Budimir (Raúl García, min. 75) ATH Athletic 1 Unai Simón, Andoni Gorosabel (Jesús Areso, min. 68), Adama Boiro, Dani Vivian, Aitor Paredes, Mikel Jauregizar, Oihan Sancet (Robert Navarro, min. 59), Íñigo Ruíz de Galarreta (Alejandro Rego, min. 59), Iñaki Williams (Alex Berenguer, min. 59), Nico Williams (Nico Serrano, min. 89) y Gorka Guruzeta Goles 1-0 min. 33: Rubén García. 1-1 min. 70: Guruzeta Arbitro José Luis Munuera Montero

Tarjetas amarillas Aitor Paredes (min. 8), Adama Boiro (min. 52), Jon Moncayola (min. 66), Berenguer (min. 72), Catena (min. 72), Jorge Herrando (min. 76)

Ese gol encajado pareció herir el orgullo de los rojiblancos, conscientes del mes que se les viene por delante con su participación en la Supercopa de España y el pase a la siguiente ronda de la Champions League, en juego a falta de dos partidos (Atalanta fuera y Sporting de Portugal en San Mamés). Haber comenzado con una derrota hubiera supuesto un golpe moral importante en sus aspiraciones, pero la reacción no se hizo esperar. De hecho, la primera gran ocasión de los de Ernesto Valverde llegó al poco de haber recibido el mazazo de Rubén García, aunque Guruzeta se encontró con Sergio Herrera. No hubo que esperar mucho tiempo para ver de nuevo al meta de Osasuna en acción, otra vez con el delantero donostiarra como protagonista. El sino del partido estaba cambiando, algo que se confirmó tras la entrada al campo de Robert Navarro y Alex Berenguer.

Quedaba media hora, pero a Osasuna se le estaba haciendo muy largo el derbi. El esfuerzo físico realizado comenzaba a pasarle factura. Apenas tenía el balón, pero es lo que tiene el fútbol; siendo el Athletic superior, tuvieron los navarros la oportunidad de sentenciar el choque. Un disparo de Torró se encontró con el palo y, a renglón seguido, llegó el tanto del empate. Navarro filtró un pase interior a Guruzeta, quien, con la tranquilidad que le caracteriza, puso el balón lejos del alcance de Herrera. Era su segundo tanto de la temporada en Liga. Los rojiblancos soñaban con la victoria y Osasuna sufría para mantener el empate, mientras la grada recibía con silbidos a Areso, el anterior inquilino del carril derecho del Sadar. Desaprobación para el ex y nerviosismo entre los locales.

Navarro, incluso, tuvo una oportunidad para convertirse en el héroe del Athletic. Una gran internada de Nico Serrano por la derecha acabó con el balón en las botas del ex de la Real, pero su disparo tropezó en Catena. El posterior lanzamiento de Rego también se topó con el central de Osasuna. No hubo tiempo para más y ambos equipos abandonaron el césped satisfechos con el empate, después de haberse vaciado. Ahora le toca cambiar de chip al Athletic, al que este mismo miércoles espera el Barcelona en Yeda, en la primera semifinal de la Supercopa.