Un derbi en todo su esplendor: el Espanyol - Barcelona que protagoniza Joan García y que calienta Manolo González

El derbi ha recuperado su esplendor, la rivalidad imprescindible para que tenga sentido, el punto más álgido de los últimos Espanyol-Barça (Movistar, 21.00). El juego dirá si la carga emocional y deportiva con la que llega el partido estaba o no justificada después de ser argumentada por la dinámica ganadora de los dos equipos, su clasificación en la Liga y el papel de Joan García. El portero se presenta como la figura central del contencioso por su pasado blanquiazul y presente azulgrana, héroe y villano al mismo tiempo, tan presente que se podría llamar el derbi de Joan García. Y, por si quedaba alguna duda sobre la genuinidad del duelo, el Comité de Árbitros designó a un colegiado catalán, Víctor García Verdura, para dirigir el encuentro en el campo blanquiazul que se levanta en Cornellà-El Prat después de la caída de Sarrià.

No es un detalle cualquiera si se tiene en cuenta que el Espanyol nunca ha ganado el derbi en el RCDE Stadium. El Barça no solo se ha anotado ocho victorias y seis empates en los 14 encuentros disputados, sino que además se ha proclamado campeón en sus visitas de 2023 y 2025, títulos que fueron celebrados por los barcelonistas ante la ira de algunos hinchas radicales del Espanyol. El temor a incidentes siempre está presente en los derbis, calificados de partidos de alto riesgo con independencia del momento, rodeados de medidas de seguridad, pocos en cualquier caso tan tensos como el de esta noche por la presencia de Joan García. Apercibido de cierre, las puertas del estadio se abrirán a las 19.00, se colorarán redes protectoras detrás de las porterías, no habrá intercambio de entradas entre los clubes y no se permitirá la exhibición de símbolos vinculados al Barcelona.

A falta de aficionados, la actitud azulgrana dependerá de los directivos, jugadores y entrenador: “Espero que todo el mundo se porte de forma adecuada”, sintetizó Hansi Flick. La intervención del técnico del Espanyol fue menos comedida por entender que se pone en cuestión a los seguidores blanquiazules: “Todo el mundo está esperando a que el Espanyol la cague para meterle mano”, explicó Manolo González. “Aquí no hemos matado a nadie. Hay cosas normales de la rivalidad, como cuando vamos al Camp Nou y nos cantan: “¡A Segunda!”. No pasa nada. Pero lecciones de comportamiento, no. Recuerden cuando Luis Figo fue al Camp Nou”, enfatizó en alusión al Barça-Madrid de noviembre de 2002. Tampoco le gustó al entrenador la designación del árbitro barcelonés García Verdura: “Supone poner presión al colegiado. Imagina lo que puede pasar si el Espanyol sale beneficiado, mejor irte de Cataluña”.

No solo es el entrenador, sino que Manolo González actúa como portavoz del club. Es, a su vez, el punto de encuentro de los distintos estamentos de la entidad, la persona con la que se identifica el españolismo, sobre todo por su carácter irreductible, humilde y al tiempo orgulloso, siempre a pie de obra desde que conducía autobuses o entrenaba a la Peña Deportiva, al Badalona o a la Montañesa. La estrella del Espanyol no está ahora en el campo, como en tiempos de Tamudo, sino en el banquillo desde que un técnico tan periquito como anticulé ha llevado al equipo a encadenar cinco victorias consecutivas —no ocurría desde la etapa de Brindisi en la 1998/99— y a sumar 33 puntos, a dos de la Champions, después de marcar la mitad de los goles a balón parado. Ya no se habla de permanencia en el Espanyol, sino de alcanzar Europa. La recuperación del capitán Puado subraya su optimismo ante la visita del Barça.

Viven los blanquiazules unos días de plenitud por la ilusión deportiva —reflejada en la Liga, después de la eliminación de la Copa—, por la afirmación social —37.000 socios y 32.000 abonados, cuando el récord es de 35.000— y por la estabilidad económica desde que la propiedad el club pasó de Rastar Group a Velocit Sport Limited, de Chen Yansheng a Alan Pace, el empresario norteamericano que también es dueño del Burnley. “Lo único que impide hacer un Espanyol global somos nosotros mismos”, afirmó Pace en su presentación, en medio de los fastos del 125 aniversario.

Así se explica el valor que tiene la contienda con el Barcelona. Los azulgrana lideran el campeonato con un colchón de cuatro puntos después de una excelente racha de resultados: ocho victorias consecutivas en la Liga. El equipo va como un tiro, imbatible desde que cayó en el clásico, cada vez más reconocible por la recuperación de lesionados como Pedri y Olmo. Ambos estarán hoy en el RCDE Sadium. Tampoco faltará Lamine, cuestionado por la hichada blanquiazul porque en la última visita provocó la expulsión de Cabrera, una acción calificada de “teatral” por Manolo González.

Los dos equipos rebosan confianza y se sienten igual de protegidos: si Joan García ofrece seguridad en el Barça, su sustituto Dmitrovic es una pieza capital del Espanyol, el segundo mejor portero por detrás de Courtois. Ningún sector del campo será ajeno a un derbi que llega en un momento cumbre para Espanyol y Barça.