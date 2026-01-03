Espanyol - Barcelona, en directo | El líder visita al equipo revelación de la Liga en un derbi marcado por el regreso de Joan García

Joan García pasa el balón ante Roberto este sábado en el derbi de Barcelona.

El Espanyol, equipo revelación de la Liga, y el Barcelona, líder del campeonato, se están enfrentando este sábado en un derbi barcelonés de altos vuelos en el que el guardameta Joan García regresa por vez primera al RCDE Stadium desde que el pasado verano cambió la zamarra blanquiazul por la azulgrana. En el derbi a priori más igualado de los últimos años, los barcelonistas buscan estrenar el 2026 con la novena victoria consecutiva en el campeonato doméstico y los periquitos encadenar el sexto triunfo seguido. Los blanquiazules, quintos en la clasificación con 33 puntos, llegan al choque tras ganar al Sevilla, Celta, Rayo, Getafe y Athletic. La dinámica es excelente y el vestuario, pese a asumir la dificultad del contrario, no renuncia a nada ante su afición. El Barça también aterriza en el partido en el mejor momento de la temporada. La última derrota en liga del vigente campeón se remonta al 26 de octubre de 2025 en el Santiago Bernabéu (2-1). Desde entonces, ha sumado un pleno de 24 puntos.