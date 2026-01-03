Espanyol - Barcelona, en directo | El líder visita al equipo revelación de la Liga en un derbi marcado por el regreso de Joan García
El conjunto de Hansi Flick busca su novena victoria consecutiva en el campeonato doméstico
El Espanyol, equipo revelación de la Liga, y el Barcelona, líder del campeonato, se están enfrentando este sábado en un derbi barcelonés de altos vuelos en el que el guardameta Joan García regresa por vez primera al RCDE Stadium desde que el pasado verano cambió la zamarra blanquiazul por la azulgrana. En el derbi a priori más igualado de los últimos años, los barcelonistas buscan estrenar el 2026 con la novena victoria consecutiva en el campeonato doméstico y los periquitos encadenar el sexto triunfo seguido. Los blanquiazules, quintos en la clasificación con 33 puntos, llegan al choque tras ganar al Sevilla, Celta, Rayo, Getafe y Athletic. La dinámica es excelente y el vestuario, pese a asumir la dificultad del contrario, no renuncia a nada ante su afición. El Barça también aterriza en el partido en el mejor momento de la temporada. La última derrota en liga del vigente campeón se remonta al 26 de octubre de 2025 en el Santiago Bernabéu (2-1). Desde entonces, ha sumado un pleno de 24 puntos.
¡¡RECTA FINAL DEL PRIMER PERIODO EN EL RCDE STADIUM!! ¡Restan cinco minutos para tomar el camino hacia los vestuarios! Joan García sostiene al Barcelona ante un Espanyol muy sólido (0-0).
¡¡VAYA MANO DE JOAN GARCÍA!! ¡¡La ha tenido el Espanyol!! Carlos Romero carga el área con un centro tenso que remata de cabeza Pere Milla atacando el primer palo. Joan García rectifica y palmea la pelota para evitar el gol.
Los culén vuelcan sus ataques hacia el costado derecho (53% de actividad en el último tercio atacante), confiando en Lamine Yamal como solución. El internacional español es el jugador del partido con más regates totales (2/4).
¡¡CABEZAZO DE FERRAN TORRES!! La falta lateral que cuelga con tensión Marcus Rashford encuentra el testarazo desviado del atacante azulgrana.
Oportunidad a balón parado para el Barcelona. Lamine Yamal le saca la falta a un Pere Milla que se excede en el agarrón.
Ante la falta de oportunidades en ataque, Tyrhys Dolan se está erigiendo como soplo de aire fresco. Es el jugador de campo local con más acciones con balón (19) y más duelos totales (7), siendo un recurso en el desborde cuando se asoma al último tercio.
¡¡Despeje de Joan García a campo abierto!! El guardameta blaugrana sale con valentía y decisión a un balón en largo que mete Omar El Hilali para Dolan.
Resbalón de Ferran Torres en el balón en profundidad que le mete Frenkie de Jong. El de Foios no está nada fino en los primeros controles.
Media hora de juego en Cornellá. El Barcelona no encuentra alternativas en ataque. El Espanyol se mantiene fuerte en defensa (0-0).
¡¡Lo intenta Lamine Yamal!! Jugada personal del internacional español, quitándose la marca de Pere Milla con una ruleta para buscar el palo largo de Marko Dmitrovic con un disparo que no le coge la suficiente rosca. ¡Se va fuera por muy poco!
Advertencia verbal de García Verdura a Alejandro Balde por ir a encararse a Roberto Fernández tras una disputa. El ariete periquito fue en primera instancia al choque sin balón de por medio.
El desplazamiento en largo de Leandro Cabrera girando el juego hacia el lado contrario no encuentra a Tyrhys Dolan. El envío del uruguayo no es preciso.
Al Barça le está faltando un puente que conecte la medular con Raphinha, totalmente desaparecido hasta el momento. El brasileño, pese a su movilidad, no consigue entrar en juego.
Generoso trabajo el que están firmando Pol Lozano y Urko defendiendo el pasillo central, exhibiendo físico para abarcar todo el campo. Entre ambos suman seis recuperaciones, más de la mitad del equipo blanquiazul (11).
¡Despeje de Gerard Martín! El centro de Pere Milla no encuentra la referencia de Roberto Fernández en el punto de penalti.
Alcanzamos el ecuador del primer periodo. A pesar de un porcentaje de posesión que roza el 80% y más de 200 pases totales, el Barcelona no ha realizado un solo remate hasta el momento.
¡¡ROBERTOOOOOOOOOO!! ¡¡Vaya ocasión para el Espanyol!! Edu Expósito lanza al espacio a Roberto Fernández, que se va en carrera de Gerard Martín para ponerse mano a mano con Joan García. Su disparo sale muy centrado, facilitando la parada al meta blaugrana.
El centro tocado por Lamine Yamal no encuentra un rematador. Dmitrovic se hace con la pelota.
Está fijando Pau Cubarsí constantemente a Roberto Fernández cada vez que el Espanyol recupera la pelota y busca el juego directo para saltarse las primeras líneas de presión. El canterano blaugrana no deja al ariete girarse con facilidad.
Tanto Pere Milla como Tyrhys Dolan están ofreciendo muchísimo trabajo defensivo persiguiendo a Alejandro Balde y a Jules Koundé para tapar sus subidas. En ese sentido, El Hilali y Carlos Romero tienen constantes ayudas atrás.
Gerard Martín (32), Pau Cubarsí (29) y Jules Koundé (24) son los jugadores que más pases suman en el Barça en este inicio. Los blaugranas firman sus secuencias de pases lejos de las zonas de peligro.
El porcentaje de posesión de los azulgranas supera el 75%. Monólogo con balón en un equipo que le está costando tener presencia en el último tercio.
Primer cuarto de hora en el RCDE Stadium. El Barcelona manda con el balón. El Espanyol se hace fuerte construyendo los cimientos desde la defensa (0-0). Hostilidad de la grada hacia Joan García.
Dmitrovic se hace con la pelota. Desborda Jules Koundé con facilidad a Pere Milla cerca de la línea de fondo, sirviendo un balón hacia el área pequeña que intercepta el meta serbio.
Está algo más comedido el cuadro blanquiazul, replegado en un bloque medio con líneas muy juntas. Deja descolgado arriba a Roberto Fernández, que busca jugar siempre de espaldas fijando a los centrales para estirar al equipo en segundas jugadas.
Los culés son protagonistas con el balón en este inicio de partido, bajando Frenkie de Jong a la base para participar en el origen de la jugada. Gana amplitud con Jules Koundé y Alejandro Balde abriendo el campo en banda.
Otra gran acción defensiva de Fernando Calero como hombre de cierre. El pucelano lee el pase en profundidad de Raphinha para el movimiento de desmarque de Ferran Torres.
Falta en ataque de Leandro Cabrera sobre Eric García a la salida de un córner. El cuadro perico amenaza con el balón parado gracias a un Edu Expósito que es el segundo jugador de LaLiga en el presente curso con más ocasiones creadas (40), solo superado por Kylian Mbappé.
¡¡Cabezazo de Leandro Cabrera!! La estrategia ejecutada por Edu Expósito a la salida de un córner permite al uruguayo conectar un testarazo que desvía la defensa blaugrana.
¡¡Le pega Fernando Calero!! No consigue Marcus Rashford interceptar la falta lateral que cuelga Edu Expósito, cayendo la pelota a un Pere Milla que no puede resolver con un disparo. La jugada acaba con un golpeo del central que tapona Eric García.
Dura entrada de Marcus Rashford a Omar El Hilali cerca de la línea de banda. El derbi catalán ha empezado algo áspero, con el público del RCDE Stadium muy encima de silbar constantemente a Joan García.
Calero, atento en la defensa del primer palo. El pucelano vigila la corta para impedir que el centro de Alejandro Balde encuentre la referencia de Ferran Torres en zona de remate.
¡¡Primera llegada del Espanyol al área de Joan García!! Dolan se mide en el uno para uno con Alejandro Balde, desbordando hacia dentro para terminar con un disparo manso que intercepta el defensor blaugrana.
¡¡Se le va largo el control a Ferran Torres!! El de Foios no se espera el error de Fernando Calero en el despeje a un centro tocado por Lamine Yamal hacia la zona del punto de penalti. Se queda sin opción de disparo.
La ausencia de Pedri González en el once titular, ocupando el banquillo el día que ha recibido el alta médica por unas molestias musculares, propicia que Hansi Flick articule la medular con Frenkie de Jong acompañando a Eric García. La referencia ofensiva es Ferran Torres, conectando por detrás con con Raphinha. Desde la banda izquierda parte Marcus Rashford.
Sin sorpresas en el once de Manolo González. Con Dolan en derecha y Pere Milla partiendo desde la izquierda, Roberto Fernández es la punta de lanza con Edu Expósito haciendo las funciones de enganche. El doble pivote lo forman Urko y Pol Lozano en paralelo.
¡¡¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL RCDE STADIUM!!! ¡¡Ferran Torres pone a rodar la pelota en Cornellá de Llobregat!!
¡Ya tenemos a los dos equipos sobre el césped! ¡Esto está a punto de arrancar! ¿Os lo vais a perder?
El colegiado Víctor García Verdura, perteneciente al Comité de Árbitros de Cataluña, será el encargado de impartir justicia. El mataronense acumula más de 40 partidos en la élite del fútbol español desde su debut en la categoría en la temporada 2023/24. Estará asistido en el VAR por Juan Luis Pulido Santana (Comité de Árbitros de Las Palmas).
Lamine Yamal ha marcado 10 goles en sus últimos 18 partidos disputados en LaLiga, tantos como en sus 59 encuentros anteriores disputados en la competición doméstica.
Manolo González no ha ganado ninguno de los dos enfrentamientos ligueros contra el Barcelona (3-1 en en Lluís Companys y 0-2 en Cornellà durante la temporada 2024/25), siendo uno de los tres rivales en Primera División con pleno de derrotas junto a Villarreal (3D) y Real Betis (3D).
Los culés suman 46 puntos en los 18 primeros encuentros disputados en el presente curso liguero. A estas alturas de la competición doméstica, el equipo blaugrana levantó el título en seis de las 10 ocasiones que igualó estos registros.
Los periquitos encadenan cinco victorias en LaLiga, su mejor racha de triunfos en el campeonato doméstico desde la temporada 1998/99 con Miguel Ángel Brindisi en el banquillo (6V).
El conjunto blaugrana no pierde como visitante frente al cuadro blanquiazul en los últimos 16 enfrentamientos ligueros (9V 7E). Su última derrota en el derbi catalán fuera de casa llegó en enero de 2007 con Frank Rijkaard en el banquillo.
El Espanyol no ha ganado ninguno de los últimos 28 derbis catalanes en LaLiga frente al Barcelona, puntuando tan solo en siete ocasiones durante este periodo. Su último triunfo llegó en febrero de 2009 dirigidos por Mauricio Pochettino y con doblete de Iván de la Peña.
¡¡¡¡¡¡HANSI FLICK NO ARRIESGA CON PEDRI GONZÁLEZ!!!!!! El técnico alemán deja al canario en el banquillo tras recibir hoy el alta médica al superar las molestias musculares que arrastraba y que le forzaron a descansar frente al Villarreal en el último partido del año 2025, dando continuidad a la pareja formada por Eric García y Frenkie de Jong. Apuesta por Ferran Torres en ataque en detrimento de Robert Lewandowski, sentando también a Fermín López para darle la titularidad a Marcus Rashford en el frente de ataque.
¡¡¡¡¡¡MANOLO GONZÁLEZ SALE CON EL ONCE DE GALA!!!!!! Sin lesionados, regresando Javi Puado a la convocatoria por primera vez desde octubre tras superar su lesión de rodilla, ni sancionados en la plantilla, el técnico lucense sale con la misma alineación que utilizó de inicio para ganar al Rayo Vallecano en Cornellá (1-0) y al Athletic Club en San Mamés (1-2) en dos de los tres últimos partidos de LaLiga.
Por su parte, Hans-Dieter Flick comenzará con los siguientes once jugadores (4-2-3-1): Joan García - Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Eric García - Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford - Ferran Torres.
¡¡Ya tenemos los onces iniciales confirmados!! Manolo González pone en liza la siguiente alineación (4-2-3-1): Marko Dmitrovic - Omar El Hilali, Leandro Cabrera, Fernando Calero, Carlos Romero - Urko González de Zárate, Pol Lozano - Tyrhys Dolan, Edu Expósito, Pere Milla - Roberto Fernández.
Enero supone un test de exigencia para los blaugranas, siendo un mes de máxima exigencia para una entidad que quiere aspirar a todo y con participación hasta en tres competiciones diferentes. El duelo de esta noche en Cornellá es uno de los seis compromisos que va a tener en cuestión de 25 días, siete en el caso de alcanzar la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí.
A falta de una jornada para la conclusión de la primera vuelta del calendario, el Barcelona encara el derbi catalán como campeón de invierno de forma matemática y reforzando su posición de líder en LaLiga gracias a los ocho triunfos consecutivos que ha encadenado desde que perdiese el 'Clásico' en el Santiago Bernabéu ante un Real Madrid al que le mete cuatro puntos de ventaja.
Después de perder los duelos ante Alavés (2-1) y Villarreal (0-2) antes de la última ventana de compromisos internacionales, el conjunto blanquiazul despidió el año 2025 con cinco triunfos consecutivos, representando la mejor racha del presente curso liguero. Sin la Copa del Rey como distracción, eliminados a manos del Atlético Baleares, el foco deportivo de los pericos se centra única y exclusivamente en volver a Europa seis años después.
El derbi llega en un momento dulce en la temporada para el Espanyol, que ha echado raíces en la quinta plaza de la tabla clasificatoria, poniendo distancia con el Real Betis como principal perseguidor (+4) y sin perder la perspectiva en dar caza a Villarreal y Atlético de Madrid en la pelea por las posiciones de Liga de Campeones, a las que tiene a dos y cuatro puntos respectivamente.
¡¡Derbi catalán en el RCDE Stadium!! El año 2026 en lo deportivo arranca con la visita del Barcelona, líder de LaLiga, a la casa del Espanyol, encaramado en las posiciones europeas sin perder de vista la cuarta plaza de Liga de Campeones.
¡¡Muy buenas noches a todos!! Sean bienvenidos a la retransmisión de este partido entre el Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona y el Fútbol Club Barcelona, correspondiente a la decimoctava jornada de LaLiga 2025/26. ¡Comenzamos con la previa del encuentro (21:00h)!
