Londres peatonalizará Oxford Street, su calle más famosa, para hacerla “más segura y agradable”

La capital británica ha reducido mucho el tráfico con sus zonas de bajas emisiones, aunque la nueva medida que llegará en septiembre está más centrada en el turismo

Londres peatonalizará totalmente Oxford Street, su calle más famosa y comercial, para hacerla “más segura y agradable”. El alcalde, Sadiq Khan, acaba de dar luz verde al plan, que implica eliminar totalmente el tráfico a partir de septiembre de este mismo año en una calle similar a la Gran Vía de Madrid o el paseo de Gracia de Barcelona.

La capital británica tiene en marcha varias medidas para reducir el tráfico, como sus zonas de bajas emisiones y su reciente zona de emisiones ultrabajas, que año a año reducen la polución causada por el tráfico. La nueva iniciativa, sin embargo, está más pensada para el turismo y los eventos, ya que por Oxford Street tan solo pasan ya mayoritariamente taxis y autobuses.

Según informa la BBC, el regidor ha dado instrucciones a Transport for London (TfL) —la autoridad londinense de movilidad— para que desvíe el tráfico de Oxford Street entre Great Portland Street y Orchard Street. Después del verano, todos los vehículos dejarán de circular por esta vía emblemática.

Khan señala que la peatonalización hará que Oxford Street sea más segura y agradable para los visitantes, además de convertirla en un referente mundial en compras, ocio y eventos al aire libre, compitiendo con ciudades como París y Nueva York. “Vamos a transformar Oxford Street en un espacio urbano líder a nivel mundial para compras, ocio y eventos al aire libre“, dice el regidor.

El Ayuntamiento está seguro de que la mayoría de habitantes de la urbe están de acuerdo con sus planes, como lo demuestra una encuesta que realizaron el verano pasado en la que el 63% de los participantes se mostró partidario.

El tráfico convencional ya estaba prohibido en la zona desde las 7.00 a las 19.00 de lunes a sábado. Los autobuses que todavía circulan por Oxford Street se desviarán por Wigmore Street y Henrietta Place, con la instalación de nuevas paradas y marquesinas. El Consistorio calcula que el tiempo de viaje solo aumentará a un minuto, e instalará nuevas paradas de autobús y taxis cercanas a la zona peatonal.

Cuando se haga efectivo, no podrá pasar por Oxford Street ningún vehículo motorizado (coches, autobuses, taxis o coches de alquiler), pero tampoco bicicletas, patinetes ni bicitaxis. Por eso, se crearán nuevos carriles bici por recorridos alternativos. Mientras, los vehículos de reparto solo podrán acceder de medianoche a 7.00 de la mañana.

Londres ha elaborado varias estrategias para hacer la ciudad más amigable para ciclistas y peatones y restringir el tráfico, entre ellas diferentes zonas de bajas y emisiones y, hace dos años, una zona de emisiones ultrabajas (ULEZ, en sus siglas en inglés). Gracias a ello, los londinenses respiran hoy un aire más limpio, especialmente en algunas de las zonas más pobres de la ciudad, y los niveles de los contaminantes más nocivos para la salud han descendido drásticamente desde que se puso en marcha la ampliación.