El Betis se medirá al Panathinaikos y el Celta al Lyon en la Europa League
En la Conference, el Rayo jugará contra el Samsunspor, turco, con la vuelta en Vallecas
Tras el sorteo de la Champions League este viernes, llegó el turno de la Europa League y la Conference, donde hay tres equipos españoles. El Real Betis se medirá ante el Panathinaikos de Rafa Benítez con la vuelta en casa. El Celta de Vigo se jugará su pase ante el Olympique de Lyon, con la vuelta a domicilio, y evita al Aston Villa de Unai Emery. Los de Pellegrini, en caso de pasar a los cuartos, tendrían como rival al Ferencváros o al Sporting de Braga. Los de Giráldez, si eliminan a los franceses, se medirían ante el ganador del Genk - Friburgo. En unas hipotéticas semifinales, los dos equipos españoles se enfrentarían con la ida en La Cartuja y la vuelta en Balaídos.
The road to Istanbul 🗺️#UELdraw pic.twitter.com/5Gr8WLIMEj— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 27, 2026
El Rayo Vallecano, en la Conference, se la jugará ante el Samsunspor. En caso de eliminar al equipo turco, con el que jugará la vuelta en Vallecas, su rival en cuartos saldría de la eliminatoria entre el Celje y el AEK de Atenas.
Resto de enfrentamientos Europa League
- Genk - Friburgo
- Bolonia - Roma
- Ferencváros - Braga
- Stuttgart - Oporto
- Nottingham Forest - Midtjylland
- Lille - Aston Villa
Resto de enfrentamientos Conference League
- Crystal Palace - AEK Larnaca
- Sigma Olomuc - Mainz
- Lech Poznan - Shaktar Donetsk
- AZ Alkmaar - Sparta de Praga
- Celje - AEK Atenas
- Fiorentina - Rakow
- Rijeka - Estrasburgo
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.