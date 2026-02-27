El Betis se medirá al Panathinaikos y el Celta al Lyon en la Europa League

Tras el sorteo de la Champions League este viernes, llegó el turno de la Europa League y la Conference, donde hay tres equipos españoles. El Real Betis se medirá ante el Panathinaikos de Rafa Benítez con la vuelta en casa. El Celta de Vigo se jugará su pase ante el Olympique de Lyon, con la vuelta a domicilio, y evita al Aston Villa de Unai Emery. Los de Pellegrini, en caso de pasar a los cuartos, tendrían como rival al Ferencváros o al Sporting de Braga. Los de Giráldez, si eliminan a los franceses, se medirían ante el ganador del Genk - Friburgo. En unas hipotéticas semifinales, los dos equipos españoles se enfrentarían con la ida en La Cartuja y la vuelta en Balaídos.

El Rayo Vallecano, en la Conference, se la jugará ante el Samsunspor. En caso de eliminar al equipo turco, con el que jugará la vuelta en Vallecas, su rival en cuartos saldría de la eliminatoria entre el Celje y el AEK de Atenas.

Resto de enfrentamientos Europa League

Genk - Friburgo

Bolonia - Roma

Ferencváros - Braga

Stuttgart - Oporto

Nottingham Forest - Midtjylland

Lille - Aston Villa

Resto de enfrentamientos Conference League