La calidad de Antony mete al Betis entre los ocho primeros

La versión más fiable del Betis emergió en un partido importante. Los andaluces necesitaban ganar para estar entre los ocho primeros clasificados de esta Liga Europa y lograron con gracias a su pegada y a la buena actuación de sus dos jugadores de banda, Antony y Abde, que rindieron a un nivel muy alto. También con ciertos apuros al final del choque, que no supo jugarlo con tranquilidad. El Feyenoord tenía muy escasas opciones de clasificación y, si bien creó peligro gracias a Larin, muy desafortunado, su bajo nivel en defensa allanó mucho el camino para los verdiblancos. En el colmo de la mala suerte, Shaqueel Van Persie, el hijo del entrenador, el legendario Robin Van Persie, se lesionó en el minuto 82 en una acción muy fea, dejando a su equipo con 10 al haber hecho ya todos los cambios.

BET Betis 2 Pau López, Ángel Ortiz, Valentín Gómez, Diego Llorente, Natan, Pablo Fornals, Marc Roca, Nelson Deossa (Sergi Altimira, min. 73), Chimy Ávila (Aitor Ruibal, min. 82), Antony y Abde Ezzalzouli FEY Feyenoord 1 Timon Wellenreuther, Thijs Kraaijeveld (Jakub Moder, min. 68), Jordan Lotomba, Aymen Sliti (Bart Nieuwkoop, min. 60), Jordan Bos (Jan Plug, min. 60), Cyle Larin (Shaqueel van Persie, min. 73), Anis Hadj Moussa, Luciano Valente (Hwang In-Beom, min. 60), Oussama Targhalline, Gonçalo Borges y Casper Tengstedt Goles 1-0 min. 16: Antony. 2-0 min. 31: Abde. 2-1 min. 76: Casper Tengstedt Arbitro Nikola Dabanovic

Tarjetas amarillas Anis Hadj Moussa (min. 9), Oussama Targhaline (min. 46), Marc Roca (min. 90), Valentín Gómez (min. 93), Llorente (min. 95), Gonçalo Borges (min. 96)

Fue un momento muy emotivo, con el técnico arropando a su hijo mientras era sacado en camilla. No obstante, los últimos minutos, con el 2-1, fueron muy mal jugados por el Betis, puesto que un empate le hubiera dejado fuera de los ocho primeros. Al final, con mucha emoción, el Betis acabó en una magnífica cuarta posición. Si pasa en los octavos, el conjunto andaluz mantendrá la ventaja de campo en esta ronda. Los ocho primeros clasificados de la competición han sido los siguientes: Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Oporto, Braga, Friburgo y Roma. En espera del sorteo de la eliminatoria previa que tendrá lugar hoy, lo seguro es que al Betis le tocará en octavos uno de estos cuatro equipos: Fenerbahçe, Viktoria Pilsen, Panathinaikos o Nottingham Forest. Esta ronda se jugará entre el 12 y el 19 de marzo.

Hay un Betis fuera de casa y otro al amparo de su gente. Fundido en el duelo liguero contra el Alavés, el grupo de Pellegrini se comportó de manera estupenda ante el Feyenoord. Es una cuestión básica de intensidad y ritmo, virtudes básicas a las que se unieron el papel estelar de Antony y de Abde. Desde muy pronto se notó la superioridad del Betis ante el Feyenoord, aceptable en ataque, un horror en defensa. El Chimy y Abde tuvieron dos ocasiones en los primeros cinco minutos, hasta que el Abde marcó en el seis. El Var, con razón, vio falta previa de Antony y el gol se anuló. No le pesó al Betis, bien defendido por Pau López, letal cuando Antony embocó a gol con un toque sutil a los 17 minutos.

El choque se abrió y el Betis llegó una y otra vez. Abde, a pase de Antony, hizo el segundo, mientras que el Feyenoord, al que solo le valía el triunfo, se encontró con un gran Pau López. El Betis controló el partido en el segundo tiempo a medida que el Feyenoord perdía fuerza. Sin embargo, un error de Pau López en su salida propició el gol del delantero Tengstedt en el minuto 77. Un tanto que dio cierta emoción al tramo final. Los andaluces no supieron jugar con aplomo los últimos minutos, a pesar de jugar con uno más por la lesión del joven Shaqueel Van Persie, que puede ser de gravedad.

“Contento por el triunfo y por estar entre los ocho primeros. Sabíamos que si ganábamos uno de los dos últimos partidos nos metíamos entre los mejores”, afirmó Manuel Pellegrini, el entrenador del Betis. “Hicimos un buen encuentro, salvo en los últimos 15 minutos, en los que no tuvimos claridad, pero el objetivo está ampliamente cumplido”, aclaró el técnico chileno. El entrenador del Betis confirmó que Antony está jugando con mucho dolor por unos problemas en el pubis.