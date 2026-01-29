La saga Van Persie alumbra al Feyenoord

“Considero a todos mis jugadores como hijos. Es especial, pero llevamos mucho tiempo trabajando juntos y es casi normal para nosotros”, afirmó Robin Van Persie, el entrenador del Feyenoord, después de ser preguntado por su hijo, Shaqueel, al que dirige en este histórico del fútbol holandés después de que este marcara en el derbi ante el Sparta. Fueron sus dos primeros goles como profesional a sus 19 años, el pasado 19 de enero. El Feyenoord, palabras mayores en el fútbol de los Países Bajos, primer campeón holandés de la Copa de Europa en 1970, visita al Betis en la última jornada de la Liga Europa (21.00, Movistar). Lo hace en la posición 26ª de la Liga previa. Para entrar entre los 24 primeros y pasar a la ronda intermedia debe ganar al conjunto andaluz y esperar una serie de resultados propicios.

El joven Shaqueel, nacido el 19 de noviembre de 2006, estaba todavía en el vientre de su madre cuando el padre, cuando Robin Van Persie, militaba en las filas de un Arsenal que jugó las semifinales de la Champions League ante el Villarreal. El equipo español era dirigido por Manuel Pellegrini, al que tendrá ocasión de saludar en La Cartuja. Aquel fue el día en el que Riquelme falló un penalti, detenido por el alemán Lehmann, con 0-0 en el marcador en el último minuto de la vuelta de las semifinales. Pellegrini se quedó a las puertas de una final, ganada por el Barcelona en París. No es el único hilo que une a Van Persie con Sevilla en la previa de este partido. En junio de 2004, Monchi, entonces director deportivo del Sevilla, viajó hasta Holanda para fichar a Van Persie para el Sevilla. “Subió en el ascensor como jugador del Sevilla y bajó del mismo como futbolista del Arsenal”, suele recordar el entonces director deportivo del club andaluz. Una llamada de Arsène Wenger justo antes de firmar por el Sevilla le cambió la vida al internacional holandés.

Van Persie es ahora el entrenador del Feyenoord, el equipo en el que se forjó y se retiró tras ganar, entre otros títulos, la Premier con el Manchester United. Segundo en la Liga holandesa, pero lejos del intratable PSV, el conjunto de Róterdam quiere reverdecer viejos laureles. Esos que le hicieron ser el primer equipo holandés en ganar la Copa de Europa o conquistar la Liga en 1984 con un veterano Johan Cruyff y un joven Gullit en sus filas. Joven, y mucho, es su hijo Shaqueel. Curiosamente, el genio de Cruyff también alumbró una saga en el Barcelona. Johan entrenó a su hijo Jordi en el primer conjunto catalán en las temporadas 94-95 y 95-96.

“Shaqueel es un delantero con diente. Se tiene que hacer físicamente, pero es muy técnico. Físicamente, está por hacer y su padre lo irá poniendo porque tiene cualidades”, afirma a este medio Álvaro Ladrón de Guevara, secretario técnico del Betis. “No lo veo como un jugador fuera de molde a esa edad, caso de Lamine Yamal, pero se puede hacer un futbolista importante”, añade. El ejecutivo tiene bastante analizado al Feyenoord. “Lo mejor que tiene es su estilo de juego, muy ofensivo, con buenas bandas. Responden un poco al espíritu que tenía Van Persie como jugador, de mucha clase y velocidad. Eso sí, no son demasiado fuertes en la parcela defensiva. Yo creo que es algo bastante común en el fútbol holandés. En Europa, el Feyenoord ha intentado ser un poco más precavido, pero ante nosotros no tienen más remedio que ganar si desean tener alguna opción de clasificación, por lo que creo que jugarán muy al ataque”, reflexiona el secretario técnico del Betis. Shaqueel Van Persie ha jugado cuatro partidos con el primer equipo del Feyenoord, dos de Liga y dos de la Liga Europa.

“Para nosotros es muy importante quedar entre los ocho primeros. Tenemos muchas bajas y ahorrarnos la eliminatoria intermedia en febrero es importante”, recalca Ladrón de Guevara. De esta forma pasaría a los octavos de final de manera directa y lograría una inyección económica de cerca de dos millones de euros. El Betis es en estos momentos el octavo clasificado. Para estar entre los ocho primeros sin depender de nadie debe ganar su partido ante el Feyenoord siempre por un gol más que lo haga el Oporto, noveno, en su duelo contra el Rangers, ya sin opciones. Del mismo modo, si el Nottingham gana o empata ante el Ferencvaros, el Betis aseguraría su presencia en el Top 8 ganando por el resultado que sea al Feyenoord. En total, las matemáticas le dan un 51,5% de probabilidades de estar entre los ocho primeros. El primer criterio de desempate en el caso de empate a puntos es la diferencia total entre goles metidos y encajados. El Betis tiene más cinco y el Oporto más cuatro.

El Celta, por su parte, ya se encuentra clasificado para disputar la eliminatoria intermedia al ser el 14º clasificado. Sin embargo, todavía conserva algunas opciones, aunque remotas, de estar en el Top 8. Para ello, el Celta debe derrotar al Estrella Roja en Belgrado (aspira también a estar entre los ocho primeros) y esperar los pinchazos de los equipos que le preceden en la tabla: el Stuttgart y el PAOK, con los que está igualado a puntos, pero con peor diferencia de goles; el propio Estrella Roja y el Genk, que tienen 13 puntos; y el Oporto y el Real Betis, que llegan a los 14. En total, las matemáticas le dan un 8,3% de probabilidades de estar entre los ocho mejores. El Celta juega también a las 21.00 (Movistar).