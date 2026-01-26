Sergio Ramos da un paso importante en la compra del Sevilla por 450 millones de euros

El nombre de Sergio Ramos ha vuelto a irrumpir de nuevo con mucha fuerza en la compra de la mayoría accionarial del Sevilla. Tanta, que la mayoría de los máximos accionistas de la entidad valoran la oferta de compra presentada por el campeón del mundo con España en 2010 como la principal y más importante de las que han llegado a la entidad. Así lo adelantó la Cadena Ser en la noche del domingo. De esta forma, los accionistas han firmado lo que se conoce como una carta de intenciones por la que se comprometen a tratar en exclusividad con Sergio Ramos la venta del club, cerrando la puerta a otras vías. Dos fondos americanos se han quedado ya en el camino desde que los máximos accionistas tomaran la decisión de vender el pasado mes de septiembre de 2025. Ahora, abierta la puerta a la oferta del camero, el grupo que representa a Sergio Ramos realizará una auditoría exhaustiva del estado de las cuentas de la entidad. Este proceso podría durar al menos dos meses y luego se entraría en la negociación final.

Sergio Ramos afrontaría la compra del Sevilla en compañía de su socio Martin Ink, un ejecutivo bastante reconocible de Five Eleven Capital. Five Eleven Capital es un consorcio empresarial con sede en Madrid que se encuentra exclusivamente centrado en el sector futbolístico. Según algunas fuentes cercanas a la operación, Sergio Ramos presentó una oferta en torno a los 450 millones de euros por hacerse con la propiedad del Sevilla. Esta cantidad es flexible y está sujeta a diversas variables dependiendo del resultado del análisis en profundidad de las cuentas del Sevilla. Según el presidente de la entidad, José María del Nido Carrasco, la deuda neta de la entidad es de 66 millones de euros. Además, el club presentó pérdidas por 50 millones en la pasada junta de accionistas del 15 de diciembre con respecto al ejercicio del curso 2024-25. Algunas fuentes, no obstante, sitúan en más de 200 millones la deuda real del Sevilla, que, por ejemplo, tiene un crédito total con la banca de inversión Goldman Sachs de 178 millones de euros.

Sergio Ramos viajó a Sevilla el pasado 15 de enero en uno de sus aviones privados para presentar en persona su oferta a los grandes accionistas del Sevilla. Se reunió con el representante de la mayoría de ellos en un hotel y presentó de manera muy completa su oferta económica para comprar el club, así como el posterior proyecto deportivo y social que tiene para el centenario club andaluz, donde se forjó como futbolista.

Viajó acompañado de su hermano y representante, René Ramos, así como de Julio Senn, su abogado. Los grandes accionistas del Sevilla se marcharon gratamente impresionados por la oferta presentada por la leyenda del fútbol español y su equipo. No obstante, se le comunicó a Sergio Ramos que en esos momentos se estaba negociando con un fondo americano. Las negociaciones con este fondo han finalizado y ahora es Sergio Ramos la principal opción de compra del Sevilla.

Los grandes accionistas del club andaluz controlan un total de 103.467 acciones. Pertenecen a cuatro grandes familias sevillistas. Por orden de relieve, la familia Del Nido, con el 28% de las acciones; José Castro, vicepresidente actual, y el denominado Grupo de Utrera más la familia Alés, con un 23%; la familia Carrión, con un 15%; y el llamado Grupo de los Americanos que controla aproximadamente otro 15%. El Sevilla lleva tres temporadas inmerso en una delicada crisis institucional y deportiva.

El pasado sábado, en la previa del partido ante el Athletic, que se saldó con triunfo por 2-1, los aficionados más radicales se manifestaron en contra de la gestión del actual consejo de administración del club. En el plazo de unos dos meses, la propiedad del Sevilla puede cambiar después de que los actuales accionistas se hicieran con el control del club en el año 2000.