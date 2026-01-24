Ir al contenido
Fútbol
En directo
Sevilla SEV
2
Peque 41', Akor Adams 55' (p)
Athletic ATH
1
Robert Navarro 39'
Finalizado
La Liga

El Sevilla mete al Athletic en problemas

Los andaluces, con mucha fe, respiran tras derrotar al conjunto de Valverde, que se adelantó en el marcador y fue incapaz de conservar la ventaja tras prácticamente regalar los dos goles de la remontada

Rafael Pineda
Sevilla -
El Sevilla derrotó a un tierno Athletic para meter en problemas al equipo vasco, débil en las dos áreas y muy fallón a lo largo de un partido donde se impuso la fe del conjunto andaluz. El triunfo es muy importante para el Sevilla, que, quien lo diría, iguala al conjunto vasco a 24 puntos e incluso lo supera en la tabla por su mejor coeficiente goleador. De esta forma, y aunque en la Champions conserve opciones de clasificación para la siguiente fase, el Athletic se mete en problemas en la Liga al instalarse de lleno en el pelotón de equipos que desea escapar de la pelea por el descenso. Así son las cosas en la actualidad.

SEVSevilla
2
Odysseas Vlachodimos, Kike Salas, Nemanja Gudelj (Manu Bueno, min. 72), José Ángel Carmona, Djibril Sow (Andrés Castrín, min. 45), Gabriel Suazo (Oso, min. 56), Lucien Agoumé, Juanlu Sánchez, Isaac Romero (Chidera Ejuke, min. 80), Akor Adams y Peque Fernández (Joan Jordán, min. 80)
ATHAthletic
1
Unai Simón, Dani Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche, Jesús Areso, Oihan Sancet (Nico Serrano, min. 76), Mikel Jauregizar (Mikel Vesga, min. 71), Robert Navarro (Nico Williams, min. 56), Íñigo Ruíz de Galarreta (Unai Gómez, min. 56), Alex Berenguer y Urko Izeta (Asier Hierro, min. 56)
Goles 0-1 min. 39: Robert Navarro. 1-1 min. 41: Peque. 2-1 min. 55: Akor Adams
Arbitro Francisco José Hernández Maeso
Tarjetas amarillas Ruiz de Galarreta (min. 20), Gudelj (min. 61), Joan Jordán (min. 85)

El Athletic no estuvo fino en Sevilla y los andaluces le superaron en intensidad. Además, dos errores muy claros propiciaron la remontada de los locales. El Sevilla, mientras, le pegó un capotazo a una crisis que parece eterna. Por fin conoció el triunfo en 2026 después de dos derrotas y un empate. Oro puro en medio de una situación muy delicada.

Ni el Sevilla ni el Athletic pasan por su mejor momento futbolístico. A los andaluces les puede la ansiedad y su falta de definición en la delantera, mientras que los vascos sufren las consecuencias de una temporada muy intensa. El ambiente en el Pizjuán, además, no era muy bueno para los locales, con una afición que se manifestó en la previa contra la gestión del consejo de administración sevillista. En esa ensalada, sin embargo, apareció un partido abierto y con llegadas. Almeyda jugó con dos delanteros, Isaac y Akor, con un planteamiento de fútbol directo que le dio buenos resultados.

A los seis minutos, Unai Simón le hizo un paradón a Akor, que se había quedado solo superando en velocidad a la adelantada defensa del Athletic. Con Nico en el banquillo e Izeta en punta, al conjunto de Ernesto Valverde le costó entrar en el partido. Tuvo una clara opción de Galarreta tras un error de Odysseas, pero el VAR intervino luego de manera decisiva al anular un tanto de Gudelj por falta previa.

Llegaba más el Sevilla y el Athletic apenas combinaba, hasta que los locales se descompusieron en el tramo final de la primera mitad. Perdonó primero Sancet, bastante impreciso, pero luego marcó Robert Navarro bajo palos tras centro de Yuri. Era el minuto 40 y pintaba bien para el Athletic, que había sacado demasiado premio para lo sucedido en el primer acto. Pero este Athletic no está bien. Cuando peor lo pasaba el Sevilla, Sancet perdió el balón en una conducción sin sentido. Juanlu asistió a Peque tras el robo del balón. Un minuto le duró la alegría al conjunto vasco.

No contento con el regalo de Sancet, Yuri cometió un penalti absurdo por mano a los ocho minutos de la reanudación. El penalti lo transformó Akor y echó por tierra un esperanzador inicio vasco en la segunda mitad. Valverde se retorcía en la banda, impotente ante la ingenuidad de los suyos, que daba alas al Sevilla. Como en los viejos, tiempos, el Pizjuán se conjuró para animar a los suyos ante el marasmo del Athletic. Valverde movió el banquillo. Lo mismo entraba Nico que Hierro, un chaval de 20 años que debutaba en la Liga con el Athletic con la difícil misión de hacer el gol del empate, con Guruzeta, sancionado, en Bilbao. El Sevilla, consciente de la importancia del triunfo, se fue metiendo atrás para defender su valiosa renta. El Athletic lo intentó de todas las maneras, pero no tuvo acierto ni calidad. Nico está fuera de forma, Hierro es un niño y solo Berenguer lo intentó con cierto criterio. El Sevilla resistió y se llevó una merecida victoria.

Clasificación
Clasificación PT PJ PG PE PP
9
ELC
24 21 5 9 7
10
RSO
24 20 6 6 8
11
SEV
24 21 7 3 11
12
ATH
24 21 7 3 11
13
GIR
24 20 6 6 8
