Fútbol
Elche ELC
2
Aleix Febas 13', Germán Valera 54'
Sevilla SEV
2
Akor Adams 74', 91' (p)
Finalizado
La Liga

Akor Adams rescata al Sevilla ante un Elche débil

Dos goles del delantero nigeriano, recién llegado de la Copa de África, igualan un 2-0 en contra para los andaluces en un choque donde brillaron Iñaki Peña y Odysseas

Akor Adams hace el 2-1 para el Sevilla, el primero de sus dos goles ante el Elche.
Rafael Pineda
Rafael Pineda
Akor Adams regresó de la Copa de África, donde logró el tercer puesto con Nigeria, para darle un merecido empate al Sevilla, un equipo que es un flan en defensa, pero que tuvo fe para lograr ese empate después de igualar un 2-0 en contra. El Elche no supo administrar su renta y cedió la igualada con un penalti de Álvaro en el minuto 90. Sierra lanzó un balón al área y el delantero, bastante gris todo el choque, detuvo el balón con la mano. Akor Adams no falló y rescató al Sevilla, que remató hasta en 25 ocasiones sobre la meta de un rival que no mereció el triunfo. El punto, eso sí, sabe mucho mejor a los andaluces. El Elche fue más eficaz durante muchas fases del partido, pero siempre dio la sensación de que el Sevilla podía hacerle daño. Ninguno de los dos equipos conoce todavía el triunfo en este 2026 y el empate, más o menos, satisface los intereses de ambos.

ELCElche
2
Iñaki Peña, David Affengruber, Léo Pétrot, Victor Chust, Marc Aguado, Germán Valera (Adrià Pedrosa, min. 79), Josan (Bambo Diaby, min. 67), Aleix Febas (Federico Redondo, min. 86), Martim Neto (Rodrigo Mendoza, min. 66), Álvaro Rodríguez y Grady Diangana (Yago Santiago, min. 67)
SEVSevilla
2
Odysseas Vlachodimos, Nemanja Gudelj, José Ángel Carmona, Kike Salas, Batista Mendy, Oso, Juanlu Sánchez (Tanguy Nianzou, min. 45), Djibril Sow (Miguel Sierra, min. 62), Isaac Romero (Chidera Ejuke, min. 62), Lucien Agoumé y Peque Fernández (Akor Adams, min. 45)
Goles 1-0 min. 13: Aleix Febas. 2-0 min. 54: Germán Valera . 2-1 min. 74: Akor Adams. 2-2 min. 91: Akor Adams
Arbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea
Tarjetas amarillas Victor Chust (min. 20), Batista Mendy (min. 58), Yago Santiago (min. 79), Bambo Diaby (min. 93)

Fue bastante entretenido el partido entre el Elche y el Sevilla. Dos equipos con dos estilos muy diferentes, que llegaban a la cita con cierta urgencia, en especial el conjunto andaluz. La forma de jugar del Elche, a veces, parece desesperante. Siempre sale con el balón jugado desde atrás, fiado al buen toque de su portero Iñaki Peña, pero en pocas ocasiones fue capaz de superar la presión del Sevilla. Sí pudo hacerlo en una ocasión, en el minuto 14, y se encontró con el gol de Febas, quien se plantó con una increíble facilidad al borde del área. El Sevilla, todo corazón, mereció al menos el empate en este periodo. Es un equipo fuerte en lo físico, aunque tiene evidentes carencias en el remate. El gol no llegó porque sus numerosas llegadas al área del Elche se tradujeron en disparos lejanos del arco de Peña.

Pero poco a poco fue mejorando. A los 18 minutos, Carmona falló un gol cantado cuando estaba solo dentro del área. En el 38, Mendy remató al larguero desde lejos y todavía, en el 42, Peña le hizo un paradón escalofriante a Sow. El suizo estaba solo en el área pequeña tras un gran pase de Isaac. El vuelo del que fuera meta del Barcelona fue espectacular. Como también el de Odysseas ante Álvaro en el minuto 40, en la única ocasión clara del Elche además del gol anotado por Febas. Ganaba el Elche en el marcador y en la posesión, mientras que el Sevilla combinaba mejor y remataba mucho, pero sin eficacia. Hasta 10 remates hizo el conjunto de Almeyda sin lograr el gol, su gran lastre.

Valera hizo el 2-0 ante la fragilidad en defensa del Sevilla, que, sin embargo, demostró estar vivo porque llegaba siempre con peligro a la meta del Elche. La entrada del nigeriano Akor Adams resultó decisiva. El delantero hizo el 2-1 en un tanto de típico delantero centro y luego estuvo muy certero al lanzar con potencia el penalti en el tiempo de alargue. Por el camino sucedieron formidables paradas de Iñaki Peña y Odysseas, pues los dos porteros rindieron a un gran nivel. También otro balón al larguero del sevillista Oso. Su equipo, por fin, encontró el premio a tanto remate en ese penalti absurdo cometido por Álvaro que Akor convirtió con mucha solvencia. Respiró el Sevilla y, también, un poco el Elche. Después de una gran primera vuelta, los de Eder Sarabia parecen condenados a sufrir en la segunda. Ante el Sevilla tuvo gol, pero poco control, con un juego de toque bastante impreciso, que apenas afloró.

“Está todo muy parejo del séptimo a la zona de descenso. Este punto vale oro y nosotros hemos empatado muy poco. Necesitamos hacerlo más, por eso tiene mucho valor lo que hemos hecho hoy y cómo hemos conseguido este punto”, indicó Matías Almeyda, entrenador del Sevilla.

Clasificación
Clasificación PT PJ PG PE PP
6
BET
32 20 8 8 4
7
CEL
32 20 8 8 4
8
ELC
24 20 5 9 6
9
RSO
24 20 6 6 8
10
ATH
24 20 7 3 10
Clasificación PT PJ PG PE PP
12
OSA
22 20 6 4 10
13
RAY
22 20 5 7 8
14
SEV
21 20 6 3 11
15
MLL
21 20 5 6 9
16
GET
21 20 6 3 11

Sobre la firma

Rafael Pineda
Rafael Pineda
En EL PAÍS desde 2009 en la sección de Deportes como redactor. Licenciado en Periodismo en la primera promoción de la Facultad de Sevilla (1989-1994). 31 años analizando la actualidad deportiva desde 1994 en 'El Correo de Andalucía' hasta 2009 y luego en EL PAÍS. Informando en ocho Mundiales de Fútbol y ocho Eurocopas.
